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Обзор: на каких видах хобби зарабатывают больше всего
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Обзор: на каких видах хобби зарабатывают больше всего

По данным Авито Услуг, больше всего на своих хобби зарабатывают диджеи, аниматоры и фотографы-любители.

Аналитики Авито изучили хобби россиян. Оказалось, что почти четверть работающих людей (22%), у которых есть свободное время, активно монетизируют свое хобби. А 30% респондентов хотели бы зарабатывать на любимом деле, но не знают, как это сделать.

За последний год на платформе на треть увеличилось количество предложений в сферах, где хобби может стать источником дохода. А спрос со стороны россиян на такие услуги увеличился на 30%.

Аналитики нашли потенциально самые прибыльные хобби, в среде которых еще есть место для новичков. Монетизация хобби позволяет не только извлекать дополнительный доход, но и дает возможность попробовать себя в роли предпринимателя, открыв свой бизнес, — говорят они.

В топе по прибыльности — диджеинг по выходным

Согласно данным Авито Услуг, средний ценник на услуги диджея со своим оборудованием начинается от 2700 рублей по всей России. В этом месяце на одного диджея приходится порядка семи клиентов — это один из самых больших показателей на платформе по стране в целом, и по этому критерию они уступают только аниматорам.

За год спрос на услуги диджеев на Авито вырос в полтора раза, при этом количество объявлений на платформе увеличилось только на четверть. В ситуации, когда спрос превалирует над предложением, рынок открыт для новых исполнителей. 

Больше всего запросов на одного исполнителя — у аниматоров

На рынке услуг аниматоров сложились комфортные для исполнителя условия. За год спрос на услугу на платформе вырос на 53%, а стоимость начинается от 2000 рублей. Хотя количество объявлений от аниматоров выросло на 57%, все равно на одного исполнителя приходится почти 12 клиентов.  

Фотографы тоже в топе 

Фотографы стали чаще искать клиентов на Авито: за год количество объявлений выросло на 38%, а на одного исполнителя приходится четыре потенциальных клиента. Россияне также стали активнее интересоваться фотоуслугами на платформе, спрос вырос на 18%, и с каждым месяцем растет. Средняя цена на услуги фотографа начинается от 2000 рублей за час. 

Какие еще хобби монетизируют россияне 

Другие хобби, которые принесут дополнительный доход — изготовление портретов, резьба по дереву, организация экскурсий и кондитерские изделия на заказ. В среднем такие услуги стоят от 1000-2000 рублей.

Наименее прибыльные услуги — мыловарение, изготовление свечей и шитье игрушек (стоимость от 300 рублей).

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