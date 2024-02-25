С 1 марта прибавка к пенсии составит около 8 000 рублей: кому положено повышение

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В числе получателей повышения — инвалиды, пенсионеры старше 80 лет и уволившиеся пенсионеры.

Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое.

При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплата к пенсии ему не положена.

— Она устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности, — отмечает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова на ria.ru.

Размер доплаты в обоих случаях идентичен — 8134,9 рубля.

Массовой индексации пенсий в марте не будет. Страховые пенсии проиндексировали с 1 января, а социальные повысят только с 1 апреля.

Работающим пенсионерам повышение пока не полагается, однако спустя один-два месяца после увольнения выплату проиндексируют с учетом компенсации пропущенных индексаций и пенсионных баллов за предыдущий год.