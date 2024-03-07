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  5. 6 лучших комментариев: 1 марта - 7 марта - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 1 марта - 7 марта

6 лучших комментариев: 1 марта - 7 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Чем пахнет Тула: Елена Климова создала свечи с ароматами оружейной столицы

- 2 -

Культурный центр «Типография» в Туле объявил о закрытии

- 3 -

- 4 -

На сайте тульского трогательного зоопарка разместили порно

- 5 -

Как выглядят бюллетени для голосования на выборах Президента РФ

- 6 -

Юной тулячке вручили щенка померанского шпица в подарок от Президента

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Автор:
вчера, в 16:44 +1
 
6 лучших комментариев: 23 февраля - 1 марта
6 лучших комментариев: 23 февраля - 1 марта
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