6 лучших комментариев: 1 марта - 7 марта

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Чем пахнет Тула: Елена Климова создала свечи с ароматами оружейной столицы
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Культурный центр «Типография» в Туле объявил о закрытии
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На сайте тульского трогательного зоопарка разместили порно
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Как выглядят бюллетени для голосования на выборах Президента РФ
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Юной тулячке вручили щенка померанского шпица в подарок от Президента
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