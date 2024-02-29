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Алексей Дюмин прокомментировал Послание Владимира Путина

Алексей Дюмин прокомментировал Послание Владимира Путина

29 февраля Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию.

Послание главы государства прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

«Это было народное Послание. Многие вопросы Владимир Владимирович взял непосредственно от людей во время многочисленных поездок по стране. Результатом стал целый ряд новых нацпроектов — „Семья“, „Продолжительная и активная жизнь“, „Молодёжь России“, „Кадры“.

Все они абсолютно созвучны той работе, которую мы в Тульской области последовательно проводили последние 8 лет. Поддержка семей с детьми, забота о старшем поколении, включая систему долговременного ухода и проект «Тульское долголетие»; развитие спортивной инфраструктуры. Повышение производительности труда, большая работа по направлению «Образование будущего — кадры для промышленности». Развитие практики дуального обучения с участием наших промышленных предприятий, а с 2022 года — участие в программе «Профессионалитет» по созданию образовательно-производственных кластеров и многое другое.

Таким образом, у Тульской области есть большой задел для участия в новых нацпроектах. Я абсолютно уверен, что они дадут региону возможность вывести все эти сферы на качественно новый уровень. И в итоге — сделать жизнь наших людей лучше.

Президент обозначил ряд важных мер поддержки промышленности. Среди них — увеличение капитализации Фонда развития промышленности, программы которого помогают реализовывать импортозамещающие и высокотехнологичные инвестиционные проекты. Продолжение действия успешно зарекомендовавшего себя инструмента создания новых производств «Промышленная ипотека», инициированного комиссией Госсовета РФ по направлению «Промышленность». А также — расширение поддержки НИОКР, создания индустриальных парков и субсидирование выпуска приоритетной промышленной продукции в рамках кластерной платформы.

Важный блок в Послании Президента касался расширения возможностей муниципалитетов, увеличения софинансирования народных проектов, оказания поддержки регионам, которые активно вкладываются в благоустройство городов и поселков. В том числе — продления до 2030 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря этому конкурсу мы уже реализовали 15 проектов в 15 муниципалитетах. Его продление даст хороший стимул и ресурсы для дальнейшего преображения наших районов.

Владимир Путин призвал все органы власти делать всё для поддержки участников СВО и их близких. Тульская область ведет эту работу с самого начала СВО, она объединила весь регион и обязательно будет продолжена. И конечно, мы сделаем всё, чтобы наши герои, ветераны СВО, получили доступ к обучению в рамках кадровой программы «Время героев», которую объявил Президент.

Что касается вопросов внешней политики, Владимир Путин в очередной раз проявил твёрдость и решимость отстаивать интересы России, укреплять наши Вооружённые силы, обеспечивать их самым современным вооружением и техникой. От имени жителей региона и себя лично могу сказать: в этом деле Тульская область была и всегда будет надёжной опорой России».

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