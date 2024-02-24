Тульский опыт борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями представили главе Минздрава РФ

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Достижения тульских кардиологов ему представил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский. Он рассказал Михаилу Мурашко об использовании искусственного интеллекта в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 2023 году в Тульской области совместно с НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава РФ был внедрен пилотный проект по дистанционному мониторингу артериального давления. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями измеряют его дистанционно с помощью тонометра, оснащенного GSM-модулем. Результат в режиме онлайн передается врачу. В случае выявления отклонений врач связывается с пациентом и корректирует назначенное лечение.

Еще один пилотный проект реализован совместно с Сеченовским университетом. Он направлен на выявление пациентов со скрытой сердечной недостаточностью – когда еще нет выраженных симптомов болезни. Проект запущен на ФАПах в сельской местности. Фельдшер регистрирует электрокардиограмму, которая в режиме онлайн обрабатывается с помощью искусственного интеллекта и направляется врачу. Если обнаружены отклонения – пациента приглашают на углубленное обследование.

Эти два проекта охватывают порядка 2000 человек. В дальнейшем планируется распространить такие практики на всех жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это поможет как можно раньше выявлять сосудистые катастрофы, предотвращать инфаркты и инсульты – основные причины смертности в регионе.

«Благодаря системной работе тульских кардиологов, четкой маршрутизации пациентов с болезнями системы кровообращения, работе сосудистых центров, которые оснащены современным оборудованием благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в регионе снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», – сказал Михаил Малишевский.