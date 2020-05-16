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В Щекино девушка украла из магазина 12 флаконов шампуня
Фото: domostore.ru

В Щекино девушка украла из магазина 12 флаконов шампуня

Кража попала на камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть отдела МВД по Щёкинскому району обратилась директор супермаркета, расположенного по улице Лукашина. Женщина рассказала, что из магазина были украдены 12 флаконов шампуня.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность воровки – ей оказалась нигде не работающая 24-летняя девушка. Она была задержана и доставлена в отдел для разбирательства.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что по факту случившегося проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанная призналась в содеянном.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:00 +6
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