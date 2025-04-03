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Падение короны

Падение короны

Премьера:
03.04.2025
 
Режиссер:
Джанлука Йодиче
  
Актеры:
Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Фабрицио Ронджоне, Анук Дарвин Хоумвуд, Видаль Арзони, Том Хадсон, Роксана Дюран, Жером Шаппатт
  
Жанр:
Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

XVIII век, разгар Французской революции. Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Привыкшая к роскоши беззаботной жизни Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой в страхе перед собственным будущим и судьбой короны.

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