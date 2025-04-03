Падение короны
Премьера:
03.04.2025
Режиссер:
Джанлука Йодиче
Актеры:
Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Фабрицио Ронджоне, Анук Дарвин Хоумвуд, Видаль Арзони, Том Хадсон, Роксана Дюран, Жером Шаппатт
Жанр:
Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
101 минута
Возрастные ограничения:
18+
XVIII век, разгар Французской революции. Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Привыкшая к роскоши беззаботной жизни Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой в страхе перед собственным будущим и судьбой короны.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
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