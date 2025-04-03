Падение короны

Премьера: 03.04.2025

Режиссер: Джанлука Йодиче

Актеры: Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Фабрицио Ронджоне, Анук Дарвин Хоумвуд, Видаль Арзони, Том Хадсон, Роксана Дюран, Жером Шаппатт

Жанр: Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 101 минута

Возрастные ограничения: 18+

XVIII век, разгар Французской революции. Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Привыкшая к роскоши беззаботной жизни Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой в страхе перед собственным будущим и судьбой короны.