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История одного человека: почему территория у храма в Тульской области выглядит как сцена из сериала про маньяков

История одного человека: почему территория у храма в Тульской области выглядит как сцена из сериала про маньяков

Поехали в Свято-Никитинский храм, чтобы поснимать необычную территорию, но прониклись историей настоятеля. Что из этого вышло – в материале Myslo.

Свято-Никитинский храм в селе Березово считается самым старым в Суворовском районе, его построили еще в XVII веке. Но самое примечательное здесь не это. Территория выглядит странно: старые игрушки, сломанные телевизоры, опустевшие карусели и выцветшие детские лошадки — всё это похоже на первые сцены фильма ужасов.

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Признаемся честно — поехали за необычными кадрами, ну и выяснить в конце концов, что же там творится. Но оказалось, нам был уготован сценарий куда интереснее. Вместо хайпа мы привезли вам историю одного человека, от которой слезы на глаза наворачиваются.

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Территория храма всегда открыта для посещения. Прямо на ней — автобусная остановка, сверху которой взгромоздился старый телевизор. Внутри — грязноватые игрушки и зеркало.

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Рядом — два огромных ржавых грузовика, таблички с лепниной, имитация пушки, огромные камни, скульптуры птиц, баскетбольное кольцо и валяющиеся в поле мячи. Как будто кто-то здесь играл и веселился, а потом внезапно исчез.

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Когда проходишь вглубь, это ощущение не покидает. Наоборот. Вот здесь — заброшенная детская площадка. Веселый яркий паровозик, кресла-ракушки от старой карусели, желтые лошадки. 

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Рядом — подобие игровой зоны на открытом воздухе. Детские игрушки в заброшенной телеге, на деревьях и столах, красные весы, сломанные телефоны… От поскрипывающих на ветру каруселей и колясок среди деревьев жутко.

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Между этим всем — иконы. В целом, обстановка такая, что хочется оглядываться.

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Единственное живое здесь — кошки. Их много, упитанные и ласковые. 

Идеальная площадка для съемки рилсов, которые точно залетят. И, кажется, неплохая локация для сериала «Метод».

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Когда удачных кадров было достаточно, я пошла искать хоть кого-то, кто мог бы что-нибудь рассказать об этом месте. 

На двери храма обнаружился написанный маркером номер телефона настоятеля Михаила Золотова. Набираем, сети нет, надежды поговорить — еще меньше.

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Внезапно открывается дверь и нам навстречу выходит улыбающийся мужчина с бородой. Узнает, что мы журналисты, и его улыбка становится еще шире:

— Наконец-то вы в гости приехали! Мы давно вас ждали на наши праздники, а вы никогда не приезжали. А у нас тут ёлка и на Рождество, так красиво. И песни поют! Жаль, что вы не видели!

Это и есть отец Михаил. И его не смущают наши вопросы. Он говорит быстро и много, будто пытается рассказать сразу всё, заинтересовать, чтобы мы не уехали. Словно пользуется моментом и радуется, что кому-то приглянулось его пристанище. 

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— Это я всё сам тут обустроил. Знаете, надо что-то делать. Или водку пить, или что-то делать. Поэтому вот (показывает нам руками на свои владения). 

Когда приехал сюда, здесь был колхоз, развалено всё, дома не было. Я, конечно, был в таком состоянии… Но Митрополит сказал: а как же Сергий Радонежский, Пафнутий Боровский и прочие? Они шли в пустыню, что-то делали, молились, и Бог им помогал. И я начал трудиться. И все стало получаться.

Вот эти все камни сам придумал, цветы посадил. Сходите прогуляйтесь, можем вместе все обойти. 

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Мы долго общаемся, проходим в просторный дом. Михаил подкидывает дрова в большую печь, похожую на трубу. С каждой минутой я всё больше проникаюсь, заброшенные карусели принимают другие очертания.

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— Местные храм забросили, издалека тоже не едут. За месяц может быть один-два человека, — говорит Михаил и грустно замолкает.

Становится понятно: порой месяцами сюда не заглядывает вообще никто. 

— К нам раньше дети приезжали отдыхать — чернобыльские, из Москвы, из Тулы. Весело было! А сейчас все запретили:  противопожарные системы не те, охраны нет. Под лагерь мы больше не подходим. А так у нас все сохранилось, смотрите!

Мы заходим в помещение с аккуратно заправленными двухъярусными кроватями. 

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— Мы гостям всегда рады, только бы приезжали. Но нет никого. Чтобы хоть как-то привлечь людей, я всё это тут и установил. Что увижу красивое, стараюсь привезти. Карусели, качели — это из тульского Центрального парка. Они выбрасывали, а я попросил. Ну вдруг дети приедут, поиграют. Или хотя бы просто посмотрят. У нас ведь и спортом заниматься можно, а природа какая! На денек бы заглянули, и то радость.

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Михаил рассказывает, редкие гости могут остановиться в большом доме. Для них тоже есть условия. 

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Всё, что есть на территории — попытка Михаила привлечь в храм хоть кого-то. Как постоянно накрытый стол в доме одинокого человека.

Настоятель все делает сам. Он рассказывает: когда-то ему прислали помощников, но они постоянно выпивали, и он отправил их домой.

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— Печь я топлю каждый день, чтобы здание не портилось. Газовое отопление только в самом храме. Сюда газ тоде обещали подвести, мы даже пристройку сделали, чтобы всё по правилам. Но потом нам сказали, что на это нужно несколько миллионов. У нас их нет.

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Все время возле нас ходят кошки. Их у Михаила восемь. Все подкидыши. Довольные, упитанные, ласковые. Это единственные собеседники настоятеля. и видно, что здесь их очень любят.

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Мы идем в храм. Там дверь тоже закрыта, тоже написан телефон отца Михаила. Он сам живет на территории, и открыть готов в любой момент.

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Атмосфера внутри храма такая теплая, что хорошо становится даже нерелигиозному человеку. Красивый иконостас, своды. Здесь хочется задержаться. 

Михаил проводит нам экскурсию:

— Вот тут у нас песни поют по праздникам. Вот здесь зрители располагаются. Очень хорошо здесь. Храму 400 лет, но он в приличном состоянии.

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Он не приукрашивает. В здании правильная акустика, и в праздники здесь, наверняка волшебно! 

Возле иконы замечаю догорающую свечу. А ведь мы о приезде не предупреждали.

Значит, настоятель каждый день молится и ставит свечи. Приходит кто-то или нет, но свою миссию он выполняет.

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С уютом и стараниями настоятеля соседствует безразличие. В храме уже больше десяти лет стоят строительные леса. Их разместили, когда штукатурили стены. Но потом не убрали. Сделать это в одиночку невозможно, высокие очень. А больше это никому не нужно. 

Из храма можно дойти до источника. Это близко, но путь — сплошная грязь и слякоть. Настоятель рассказывает: дорогу разбили, когда вели газ к частным домам.  

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— Вода в источнике как на Краинке почти. Хорошая. Я тут обустроил подход. Иногда люди приезжают хоть за водой. Мы им тоже рады, пусть берут, чего благам пропадать.

Мы возвращаемся к машине. Михаил всё рассказывает. Не жалуется ни на разбитую дорогу, ни на многомилионный газ. Кажется, он не замечает одиночества, и будет ждать гостей и дальше. 

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Он приглашает вернуться. Машет рукой, пока наша машина удаляется. А мы уже не обсуждаем карусели. Теперь нас удивляет совершенно другое. Чуждое миру, стремящемуся к выгоде и красивым картинкам.

 

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Свято-Никитинский храм в Березово есть на карте. Он всего в паре минут езды от Суворова. Если будете проезжать мимо, загляните в гости к отцу Михаилу. Эмоциональная перезагрузка вам гарантирована.

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вчера, в 15:40 +19
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