6 лучших комментариев: 28 марта - 4 апреля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Автомобили, бензин, аренда квартир и продукты: на что больше всего выросли цены в Тульской области
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Как будет выглядеть первый аквапарк в Туле: дизайн-проект
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Туляк заснял жирнейших крыс в центре города: видео
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Стёр переписки перед смертью: подробности трагедии в тульском МВД
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29 марта в Туле пройдет первый общегородской субботник
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