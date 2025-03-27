МолоТняк-2025
6 апреля в молодежном центре «Родина» пройдет финал 17-го сезона фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2025».
Участники:
- REVANGE;
- POLY;
- MAIN REASON;
- SAND WITCH;
- А ДАЛЬШЕ ЧТО?;
- ZASUHA.
Гости:
«ТЕ-САМЫЕ» (гран-при фестиваля 2023) — артисты музыкального театра GORIZONT-entertainment.
The Overdosed.
Вход бесплатный, регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула , пр. Ленина, 20
6 апреля 2025, воскресенье
16:00
2 - 9 апреля
17 августа - 9 апреля 2023
27 февраля - 6 апреля
8 марта - 6 апреля
16 января - 12 апреля
16 марта - 9 апреля