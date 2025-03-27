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МолоТняк-2025

МолоТняк-2025

6 апреля в молодежном центре «Родина» пройдет финал 17-го сезона фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2025».

Участники:

  • REVANGE;
  • POLY;
  • MAIN REASON;
  • SAND WITCH;
  • А ДАЛЬШЕ ЧТО?;
  • ZASUHA.

Гости:
«ТЕ-САМЫЕ» (гран-при фестиваля 2023) — артисты музыкального театра GORIZONT-entertainment.
The Overdosed.

Вход бесплатный, регистрация по ссылке.

Где и когда?
Родина, молодежный центр
Тула , пр. Ленина, 20
6 апреля 2025, воскресенье
16:00
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