Походу любовь

Премьера: 27.03.2025

Режиссер: Яна Климова-Юсупова

Актеры: Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов

Жанр: Ромком

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами, и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в Северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом-музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.