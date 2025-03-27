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Походу любовь

Походу любовь

Премьера:
27.03.2025
 
Режиссер:
Яна Климова-Юсупова
  
Актеры:
Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов
  
Жанр:
Ромком
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами, и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в Северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом-музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.

Сегодня
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
18:30
Алмаз Синема
18:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Люксор Тула
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:00
Люксор Тула
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 марта, суббота
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
14:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:50
Люксор Тула
30 марта, воскресенье
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
18:30
Алмаз Синема
20:00
Люксор Тула
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 марта, понедельник
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:00
Люксор Тула
1 апреля, вторник
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:00
Люксор Тула
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 апреля, среда
10:40
Люксор Тула
12:00
Алмаз Синема
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Алмаз Синема
19:00
Люксор Тула
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Фея и каменный тролль
27 марта - 2 апреля
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Крушение мира
12 - 30 марта
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23 марта - 2 апреля
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Северный полюс
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