Походу любовь
Премьера:
27.03.2025
Режиссер:
Яна Климова-Юсупова
Актеры:
Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов
Жанр:
Ромком
Продолжительноcть:
92 минуты
Возрастные ограничения:
12+
Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами, и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в Северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом-музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.
Сегодня
|
10:40
|Люксор Тула
|
12:00
|Алмаз Синема
|
13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:30
|Алмаз Синема
|
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:40
|Люксор Тула
|
12:00
|Алмаз Синема
|
13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Алмаз Синема
|
19:00
|Люксор Тула
|
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 марта, суббота
|
10:40
|Люксор Тула
|
12:00
|Алмаз Синема
|
14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Алмаз Синема
|
19:50
|Люксор Тула
30 марта, воскресенье
|
10:40
|Люксор Тула
|
12:00
|Алмаз Синема
|
18:30
|Алмаз Синема
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 марта, понедельник
|
10:40
|Люксор Тула
|
12:00
|Алмаз Синема
|
13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Алмаз Синема
|
19:00
|Люксор Тула
1 апреля, вторник
|
10:40
|Люксор Тула
|
12:00
|Алмаз Синема
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Алмаз Синема
|
19:00
|Люксор Тула
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 апреля, среда
|
10:40
|Люксор Тула
|
12:00
|Алмаз Синема
|
13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Алмаз Синема
|
19:00
|Люксор Тула
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:00
18:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:00
19:45
|Люксор Тула
|
10:40
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
18:35
23:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:00
18:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:00
19:45
|Люксор Тула
|
10:40
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
17:40
23:40
29 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
12:00
18:30
|Люксор Тула
|
10:40
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
17:25
30 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:00
18:30
|Люксор Тула
|
10:40
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
31 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:00
18:30
|Люксор Тула
|
10:40
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
18:15
1 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
12:00
18:30
|Люксор Тула
|
10:40
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
17:40
23:35
2 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
12:00
18:30
|Люксор Тула
|
10:40
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
17:35
23:35
27 марта - 2 апреля
12 - 30 марта
8 марта - 2 апреля
2 апреля, среда 00:00
23 марта - 2 апреля
27 февраля - 2 апреля