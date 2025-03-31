31 марта: мейн-кун с хвостом-рекордсменом и как шеф-повар из Гватемалы покоряет сердца туристов

Доброе утро! Врываемся в последний день марта и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Конец марта балует жарой. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется до +14 градусов.

В мире домашних животных всегда есть место для удивительных историй, и история серого мейн-куна по кличке Пагсли Аддамс из США — одна из них. Этот милый пушистик стал настоящей звездой, попав в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему невероятно длинному хвосту, который измеряет целых 47 сантиметров!

Все началось, когда хозяйка Пагсли, заметив, что ветеринары несколько раз упоминали о его выдающемся хвосте, решила узнать больше о возможных рекордах. Заинтригованная, она начала исследовать информацию и вскоре обнаружила, что действительно существует категория для самых длинных хвостов среди домашних животных. Это открытие стало началом нового этапа в жизни Пагсли.

После тщательных измерений и проверки всех необходимых условий, Пагсли был официально признан рекордсменом. Его хвост не только привлекает внимание, но и стал символом уникальности и очарования мейн-кунов. Эти кошки известны своим дружелюбным характером и игривостью, и Пагсли не стал исключением.

Сегодня слушаем Eminem - Without Me.

В сердце Гватемалы, у подножия действующего вулкана Пакайя, шеф-повар Марк Виенс создает уникальные кулинарные шедевры, которые привлекают внимание не только местных жителей, но и туристов со всего мира. Его пицца, приготовленная на открытом огне вулкана, стала настоящей сенсацией и привела к тому, что пиццерия Марка превратилась в одну из главных достопримечательностей региона.

Несмотря на первоначальные опасения шефа о том, что гости могут испугаться посещать заведение, расположенное так близко к вулкану, реальность оказалась совершенно иной. Сотни туристов ежедневно приезжают, чтобы насладиться не только захватывающим видом на вулкан, но и попробовать его знаменитую пиццу. По словам Марка, секрет ее вкуса заключается в уникальных условиях приготовления: горячие лавовые камни и жар вулкана придают блюду неповторимый аромат и текстуру.

Марк Виенс, который посвятил свою жизнь изучению кулинарии, утверждает, что повторить вкус его пиццы невозможно. Он использует только свежие местные ингредиенты и традиционные рецепты, но именно способ приготовления делает ее поистине уникальной. Каждая пицца становится настоящим произведением искусства, а процесс ее создания превращается в зрелище, которое завораживает гостей.

Пчелы — это удивительные и трудолюбивые насекомые, играющие ключевую роль в экосистеме и сельском хозяйстве. В этой фотоподборке мы представляем вам их невероятный мир, полный гармонии и усердия.

Трудолюбивого настроения!