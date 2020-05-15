9 лучших комментариев: 1 - 10 мая

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

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6 мая Владимир Путин проведет

совещание по возможности

выхода из карантина

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К тульскому «белому дому»

пришли уточка и селезень:

видео

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Как в тульских лесах

с помощью беспилотников

ловят любителей шашлыков:

видео

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В Туле предприниматели с улицы

Фрунзе креативят с самовывозом:

репортаж

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Полиция перекрыла въезды в Кондуки бетонными блоками

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Житель Подмосковья пытался

проникнуть в Тульскую область без цифрового пропуска

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В Туле МЧС с Росгвардией ищут

нарушителей дронами и на

тактических вездеходах

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