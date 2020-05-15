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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 1 - 10 мая

9 лучших комментариев: 1 - 10 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

6 мая Владимир Путин проведет
совещание по возможности
выхода из карантина

 

- 2 -

К тульскому «белому дому»
пришли уточка и селезень:
видео

 

- 3 -

 

- 4 -

 

- 5 -

Как в тульских лесах
с помощью беспилотников
ловят любителей шашлыков:
видео

 

- 6 -

В Туле предприниматели с улицы
Фрунзе креативят с самовывозом:
репортаж

 

- 7 -

Полиция перекрыла въезды в Кондуки бетонными блоками

 

- 8 -

Житель Подмосковья пытался
проникнуть в Тульскую область без цифрового пропуска

 

- 9 -

В Туле МЧС с Росгвардией ищут
нарушителей дронами и на
тактических вездеходах

 

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 20:31 +5
10 лучших комментариев: 1 - 30 апреля
10 лучших комментариев: 1 - 30 апреля
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