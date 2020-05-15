9 лучших комментариев: 1 - 10 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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6 мая Владимир Путин проведет
совещание по возможности
выхода из карантина
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К тульскому «белому дому»
пришли уточка и селезень:
видео
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Как в тульских лесах
с помощью беспилотников
ловят любителей шашлыков:
видео
- 6 -
В Туле предприниматели с улицы
Фрунзе креативят с самовывозом:
репортаж
- 7 -
Полиция перекрыла въезды в Кондуки бетонными блоками
- 8 -
Житель Подмосковья пытался
проникнуть в Тульскую область без цифрового пропуска
- 9 -
В Туле МЧС с Росгвардией ищут
нарушителей дронами и на
тактических вездеходах
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