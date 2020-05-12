Полицейские напоминают тулякам о соблюдении «масочного режима»: фоторепортаж

Сотрудники полиции в Тульской области проводят мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На улицах, в парках и других общественных местах полицейские проверяют соблюдение жителями требований режима повышенной готовности.

Одно из главных нововведений – обязательное ношение масок в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах.

Сотрудники патрульно-постовой службы провели профилактическое мероприятие в открывшемся ЦПКиО имени П. П. Белоусова и напомнили посетителям о необходимости соблюдения «масочного режима».

Штрафовать туляков за отсутствие масок полицейские пока не будут, ограничившись разъяснительными беседами и предупреждениями.