Полицейские напоминают тулякам о соблюдении «масочного режима»: фоторепортаж
Правоохранители разъясняют жителям областного центра новые требования режима повышенной готовности.
Сотрудники полиции в Тульской области проводят мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На улицах, в парках и других общественных местах полицейские проверяют соблюдение жителями требований режима повышенной готовности.
Одно из главных нововведений – обязательное ношение масок в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах.
Сотрудники патрульно-постовой службы провели профилактическое мероприятие в открывшемся ЦПКиО имени П. П. Белоусова и напомнили посетителям о необходимости соблюдения «масочного режима».
Штрафовать туляков за отсутствие масок полицейские пока не будут, ограничившись разъяснительными беседами и предупреждениями.