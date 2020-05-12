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Полицейские напоминают тулякам о соблюдении «масочного режима»: фоторепортаж

Полицейские напоминают тулякам о соблюдении «масочного режима»: фоторепортаж

Правоохранители разъясняют жителям областного центра новые требования режима повышенной готовности.

Сотрудники полиции в Тульской области проводят мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На улицах, в парках и других общественных местах полицейские проверяют соблюдение жителями требований режима повышенной готовности.

Одно из главных нововведений – обязательное ношение масок в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах.

Сотрудники патрульно-постовой службы провели профилактическое мероприятие в открывшемся ЦПКиО имени П. П. Белоусова и напомнили посетителям о необходимости соблюдения «масочного режима».

Штрафовать туляков за отсутствие масок полицейские пока не будут, ограничившись разъяснительными беседами и предупреждениями.

Галерея
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 1
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 2
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 3
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 4
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 5
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 6
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 7
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 8
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 9
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 10
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 11
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 12
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 13
Полиция в ЦПКиО им. Белоусова, Фото: 14
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:03 −9
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