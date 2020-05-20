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Туляки просят власти почистить пруд в Мясново, чтобы спасти редких черепах

Туляки просят власти почистить пруд в Мясново, чтобы спасти редких черепах

На пруду у Павшинского моста живут болотные черепахи, занесённые в Красную книгу. Но сам пруд завален брёвнами и мусором.

Черепах в пруду у ЖК «Московский» местные жители заметили ещё в прошлом году – в тёплые дни выбираются на коряги погреться на солнышке целыми семьями.

Светлана Гирдюк, местная жительница

Светлана Гирдюк

– Это пресноводная болотная черепаха — вид, занесённый в Красную книгу Тульской области как редкий и малоизученный. Такие черепахи для нашего региона нетипичны, им у нас слишком холодно, и тем ценнее, что они смогли прижиться на нашем пруду.

 

Справка Myslo

В России болотные черепахи распространены в центральных и южных районах европейской части и на Кавказе. В Тульской области наличие устойчивых популяций не доказано, хотя есть данные об обитании этих животных на заболоченных участках по трассе — здесь их ежегодно на протяжении последних 20 лет видят местные жители и рыбаки.

Фото www.sb.by.

Болотные черепахи обитают в хорошо прогреваемых водоемах со спокойной водой. Питаются планктоном и водорослями, зимуют, зарывшись в ил на дне.

Один из главных факторов риска для болотных черепах — загрязненность водоемов.

Этот вид занесен в Красную книгу Тульской области, где рекомендовано дальнейшее изучение местообитания и возможного распространения по области и организация особо охраняемой природной территории в местах обитания черепах, так как эта популяция может быть реликтовой — сохранившейся с древних эпох.

 

Кроме черепах в пруду возле жилого комплекса безостановочно голосят лягушки, там живут дикие утки, вокруг поют соловьи — редкий уголок живой природы рядом с центром города.

Мамы приходят погулять сюда с малышами, показывают детям птиц и черепах.

– На днях мы видели здесь пять черепах, — говорит тулячка Анастасия Трефилова. — Очень надеюсь, что пруд оставят, не засыпят грунтом ради стройки, которая идет максимально близко к нему.

Сам пруд выглядит грязным и неухоженным: в воде – пенопласт и другой мусор, стволы деревьев.

Земляная насыпь сразу за прудом — это уже строительная площадка. Жители боятся, что ради стройки их любимый водоем могут засыпать.

Оксана Мотовицкая  с дочкой Еленой

– Мы с дочкой приходим сюда посмотреть на уток, сорок и других птиц, на черепах. — Здесь появляются очень интересные птички с красными лапками, похожие на курочек, но размером с перепелку. Черепахи вылезают греться на коряги. В черте города это редкая возможность увидеть такое разнообразие животных, и пруд нужно привести в порядок, чтобы сохранить всё эту красоту.

– Водоем находится на муниципальной территории, поэтому мы не можем требовать от нашей управляющей компании следить за его состоянием, — говорит Светлана Гирдюк.

– Многие жители готовы участвовать в спасении пруда. На днях мы своими силами убрали мусор с берегов. Но без помощи властей в содержании водоема нам не обойтись — вот тот же мусор нужно куда-то вывезти.

А ещё мы просим, чтобы наш пруд получил статус водоема, а не остался просто лужей на карте, которую в один прекрасный момент могут засыпать ради строительства нового объекта.

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Автор: Екатерина Белова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:40 +27
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