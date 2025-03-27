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Жига. На полной скорости

Жига. На полной скорости

Премьера:
27.03.2025
 
Режиссер:
Наталия Ахметова-Каленова
  
Актеры:
Валентин Анциферов, Ярослав Могильников, Сергей Шакуров, Софья Аржаных, Андрей Соколов, Павел Чинарев, Вероника Журавлева, Вероника Левенец, Вадим Плюснин, Михаил Иванов, Даниил Шелудько, Мария Шпилевая, Борис Драгилев
  
Жанр:
Приключение, Боевик, Драматический
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Леша никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию — жигули деда, который страстно увлекался гонками и обожал свой автомобиль. Самым простым решением было бы продать тачку и заработать на этом деньги, в которых именно в этот момент так нуждается его семья. Но на пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предлагает сделку: Леша должен проиграть звезде гонку на жигулях в прямом эфире и получить за это денежный приз. Погружаясь в яркий мир дрифта и в историю деда-конструктора, Леша делает ставку на себя. Получится ли стать настоящим профи за такой короткий срок, побороть страх и выиграть, когда победа не просто деньги, но честь семьи и настоящая первая любовь?

Сегодня
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Алмаз Синема
13:00
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
19:30
Алмаз Синема
20:20
Иллизиум (Новомосковск)
20:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
Завтра
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Алмаз Синема
13:00
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
19:30
Алмаз Синема
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Синема Стар
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 марта, суббота
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Алмаз Синема
17:30
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
19:30
Алмаз Синема
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 марта, воскресенье
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Алмаз Синема
17:30
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
19:30
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 марта, понедельник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Алмаз Синема
17:30
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
19:30
Алмаз Синема
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 апреля, вторник
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Алмаз Синема
17:30
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
19:30
Алмаз Синема
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 апреля, среда
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Алмаз Синема
17:30
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
19:30
Алмаз Синема
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Фея и каменный тролль
27 марта - 2 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Крушение мира
12 - 30 марта
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23 марта - 2 апреля
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