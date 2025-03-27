Жига. На полной скорости

Премьера: 27.03.2025

Режиссер: Наталия Ахметова-Каленова

Актеры: Валентин Анциферов, Ярослав Могильников, Сергей Шакуров, Софья Аржаных, Андрей Соколов, Павел Чинарев, Вероника Журавлева, Вероника Левенец, Вадим Плюснин, Михаил Иванов, Даниил Шелудько, Мария Шпилевая, Борис Драгилев

Жанр: Приключение, Боевик, Драматический

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 12+

Леша никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию — жигули деда, который страстно увлекался гонками и обожал свой автомобиль. Самым простым решением было бы продать тачку и заработать на этом деньги, в которых именно в этот момент так нуждается его семья. Но на пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предлагает сделку: Леша должен проиграть звезде гонку на жигулях в прямом эфире и получить за это денежный приз. Погружаясь в яркий мир дрифта и в историю деда-конструктора, Леша делает ставку на себя. Получится ли стать настоящим профи за такой короткий срок, побороть страх и выиграть, когда победа не просто деньги, но честь семьи и настоящая первая любовь?