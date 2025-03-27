Жига. На полной скорости
Леша никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию — жигули деда, который страстно увлекался гонками и обожал свой автомобиль. Самым простым решением было бы продать тачку и заработать на этом деньги, в которых именно в этот момент так нуждается его семья. Но на пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предлагает сделку: Леша должен проиграть звезде гонку на жигулях в прямом эфире и получить за это денежный приз. Погружаясь в яркий мир дрифта и в историю деда-конструктора, Леша делает ставку на себя. Получится ли стать настоящим профи за такой короткий срок, побороть страх и выиграть, когда победа не просто деньги, но честь семьи и настоящая первая любовь?
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10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:20
|Алмаз Синема
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13:00
|Иллизиум (Новомосковск)
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17:30
|Синема Стар
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18:00
|Люксор Тула
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19:30
|Алмаз Синема
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20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
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20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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21:50
|Синема Стар
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10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:20
|Алмаз Синема
|
17:30
|Синема Стар
|
18:00
|Люксор Тула
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Алмаз Синема
|
17:30
|Синема Стар
|
18:00
|Люксор Тула
|
19:30
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Алмаз Синема
|
17:30
|Синема Стар
|
18:00
|Люксор Тула
|
19:30
|Алмаз Синема
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Алмаз Синема
|
17:30
|Синема Стар
|
18:00
|Люксор Тула
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Алмаз Синема
|
17:30
|Синема Стар
|
18:00
|Люксор Тула
|
19:30
|Алмаз Синема
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|Алмаз Синема
|
12:20
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
20:20
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
20:40
|Синема Стар
|
17:30
21:50
|Алмаз Синема
|
12:20
19:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:00
20:20
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
19:45
23:45
00:40
|Синема Стар
|
17:30
21:50
|Алмаз Синема
|
12:20
19:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
19:30
23:35
|Синема Стар
|
17:30
|Алмаз Синема
|
12:20
19:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
23:30
|Синема Стар
|
17:30
|Алмаз Синема
|
12:20
19:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
20:20
|Синема Стар
|
17:30
|Алмаз Синема
|
12:20
19:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
19:45
|Синема Стар
|
17:30
|Алмаз Синема
|
12:20
19:30
|Люксор Тула
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
19:40
|Синема Стар
|
17:30