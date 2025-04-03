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  5. 3 апреля: детеныш королевского краба стал интернет-звездой и платье-подушка - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
3 апреля: детеныш королевского краба стал интернет-звездой и платье-подушка

3 апреля: детеныш королевского краба стал интернет-звездой и платье-подушка

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Небо стало серым. Сегодня в Туле синоптики обещают малооблачную погоду, а воздух прогреется до +13 градусов.

Недавно в сети появилось видео, которое мгновенно завоевало популярность: детеныш королевского краба с необычной «прической» покорил сердца пользователей интернета. Газета Independent сообщает, что этот милый ракообразный уже получил титул «официального талисмана 2025 года».

Согласно информации от Национальной службы морского рыболовства США (NOAA Fisheries), уникальный детеныш был пойман в Мексиканском заливе 6 августа 2024 года. Интересно, что он путешествовал на одном из пластиковых пакетов, которые сотрудники NOAA подняли со дна моря. Эта находка не только удивила ученых, но и привлекла внимание общественности к проблеме загрязнения океанов.

Внешность краба действительно уникальна: его «прическа»  сделала его настоящей звездой соцсетей. Пользователи активно делятся видео и фотографиями, а также создают мемы.            

Забавно начинаем день и слушаем Crazy Frog - Axel F.

Японский бренд Hanalolo удивил модный мир своим последним творением — платьем-подушкой, которое мгновенно завоевало популярность в Японии и Корее. Этот необычный предмет одежды сочетает в себе комфорт и стиль, предлагая совершенно новый подход к понятию «одежда».

Платье-подушка выглядит как огромная подушка, которую можно носить на себе. Оно выполнено из мягких и приятных на ощупь материалов, что делает его идеальным выбором для повседневной носки. Дизайнеры Hanalolo вдохновились идеей создать что-то, что сочетало бы в себе элементы домашнего уюта и модного стиля.

Погрузитесь в атмосферу веселья и тепла, наслаждаясь яркими образами, которые напоминают нам о том, как важны наши пушистые компаньоны в нашей жизни. Пусть эти фотографии подарят вам улыбку и поднимут настроение!

Милого настроения!

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