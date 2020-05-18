В Тульской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров

Выходить на улицу разрешается только для обращения за экстренной медпомощью, в магазин и выгулять собаку.

18 мая губернатор Алексей Дюмин изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года, согласно которым граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции до 29 мая 2020 года включительно.

Выходить на улицу разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин и выгула домашних животных.

Работающие жители региона получат пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 2020 г.

Ограничения не распространяются на:

руководителей предприятий и организаций;

руководителей органов государственной власти и местного самоуправления;

работников медицинских организаций;

работников учреждений социальной защиты населения, социального обслуживания, центров занятости населения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства (с их письменного согласия).

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания или в садовых домах.