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В Тульской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров

В Тульской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров

Выходить на улицу разрешается только для обращения за экстренной медпомощью, в магазин и выгулять собаку.

18 мая губернатор Алексей Дюмин изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» от 30 апреля 2020 года, согласно которым граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции до 29 мая 2020 года включительно.
 
Выходить на улицу разрешается только для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин и выгула домашних животных. 
 
Работающие жители региона получат пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 2020 г. 
 
Ограничения не распространяются на:
  • руководителей предприятий и организаций;
  • руководителей органов государственной власти и местного самоуправления;
  • работников медицинских организаций;
  • работников учреждений социальной защиты населения, социального обслуживания, центров занятости населения и предприятий жилищно-коммунального хозяйства (с их письменного согласия).   
Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания или в садовых домах.
 
 
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