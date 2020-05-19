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Четыре сексуальные тулячки борются за победу в конкурсе «Мисс MAXIM»
Фото: miss.maximonline.ru.

Четыре сексуальные тулячки борются за победу в конкурсе «Мисс MAXIM»

Осторожно: слишком горячие фото тульских красоток!

Четыре горячие красотки из Тульской области участвуют в конкурсе «Мисс MAXIM». 100 участниц по результатам читательского голосования попадут в финал, 10 девушек выберет редакция журнала. Победительницу 15 июля определит звездное жюри.

Самая горячая красотка попадет на обложку сентябрьского номера журнала MAXIM.

За победу в конкурсе борются наши землячки. Итак, 24-летняя Яна Арифова (Тула):

20-летняя Елена Данилова (Тула):

29-летняя Карина Носко (Новомосковск):

23-летняя Елизавета Анохова (Тула):

Проголосовать за тулячек можно здесь.

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