Фото: miss.maximonline.ru.
Четыре сексуальные тулячки борются за победу в конкурсе «Мисс MAXIM»
Осторожно: слишком горячие фото тульских красоток!
Четыре горячие красотки из Тульской области участвуют в конкурсе «Мисс MAXIM». 100 участниц по результатам читательского голосования попадут в финал, 10 девушек выберет редакция журнала. Победительницу 15 июля определит звездное жюри.
Самая горячая красотка попадет на обложку сентябрьского номера журнала MAXIM.
За победу в конкурсе борются наши землячки. Итак, 24-летняя Яна Арифова (Тула):
20-летняя Елена Данилова (Тула):
29-летняя Карина Носко (Новомосковск):
23-летняя Елизавета Анохова (Тула):
Проголосовать за тулячек можно здесь.
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