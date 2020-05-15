Руководитель Следственного управления СК РФ по Тульской области покинул свой пост

По неофициальной информации, Александр Стариков переходит на новую должность в Московскую область.

Как стало известно Myslo, руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков покидает свой пост. Он уже попрощался со своими сотрудниками и, по неофициальной информации, переводится в Московскую область.