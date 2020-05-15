новости
новости
Регистрация
Руководитель Следственного управления СК РФ по Тульской области покинул свой пост

Руководитель Следственного управления СК РФ по Тульской области покинул свой пост

По неофициальной информации, Александр Стариков переходит на новую должность в Московскую область.

Как стало известно Myslo, руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков покидает свой пост. Он уже попрощался со своими сотрудниками и, по неофициальной информации, переводится в Московскую область.
 
Напомним, Стариков был назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Указом Президента РФ от 21 августа 2017 года № 392.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:49 +1
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК РФ по Тульской областикадровые перестановки
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 15 мая
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 15 мая
В Новомосковске с ремонтируемого моста упал грузовик
В Новомосковске с ремонтируемого моста упал грузовик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.