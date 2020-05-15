Руководитель Следственного управления СК РФ по Тульской области покинул свой пост
По неофициальной информации, Александр Стариков переходит на новую должность в Московскую область.
Как стало известно Myslo, руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков покидает свой пост. Он уже попрощался со своими сотрудниками и, по неофициальной информации, переводится в Московскую область.
Напомним, Стариков был назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Указом
Президента РФ от 21 августа 2017 года № 392.
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