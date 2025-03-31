Как участнику СВО бесплатно и вне очереди получить медицинскую помощь

Как с 2025 года будет организована медпомощь, какие приоритетные права при обращении в медицинскую организацию получают вернувшиеся после СВО, рассказали эксперты системы обязательного медицинского страхования.

Указом Президента России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Впервые в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи появился специальный раздел, определяющий возможности для получения медицинской помощи для ветеранов боевых действий.

Один из главных нововведений — внеочередное получение бесплатной медпомощи на всей территории России по программе ОМС.



Возобновление полиса ОМС

Эксперты ОМС напоминают, что для получения бесплатной медпомощи, в первую очередь, демобилизованному участнику СВО, необходимо возобновить действие полиса ОМС.

Актуализировать данные полиса можно в выбранной страховой медицинской организации (СМО), списки которых размещаются на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области.

Для этого в страховую нужно представить паспорт и СНИЛС, подать заявление о переоформлении полиса ОМС. Также можно возобновить полис ОМС через «Госуслуги», подав заявление в выбранную страховую медицинскую организацию.

Медпомощь в поликлиниках и диспансеризация

Вернувшиеся после СВО с 2025 года получили возможность обслуживаться в выбранной ими медорганизации по месту фактического нахождения или регистрации. Медицинская организация не вправе отказать участнику СВО.

- На демобилизованных участников СВО не распространяются установленные законодательные ограничения при прикреплении к поликлинике, например, такие как превышение численности прикреплённых пациентов или отличие региона прикрепления от региона проживания, — пояснил советник гендиректора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков. - Для получения медпомощи во внеочередном порядке такому пациенту достаточно при записи через регистратуру указать, что он является участником СВО, имеющим удостоверение ветерана боевых действий.

Без очереди ветераны СВО могут пройти диспансеризацию и диспансерное наблюдение.

В соответствии с программой госгарантий в течение месяца после получения медицинской организацией информации о прибытии участника СВО в Тульскую область ему должно быть организовано проведение диспансеризации.

На первом этапе врач-терапевт должен оценить необходимость предоставления дополнительных обследований и консультаций специалистов для оценки состояния здоровья. Установлены также сроки проведения таких обследований — в день проведения первого этапа.

Но, если это невозможно, то медицинская организация должна завершить такие обследования:

в течении 3 рабочих дней после проведения первого этапа диспансеризации в случае проживания участника специальной военной операции в городском населенном пункте;

в течении 10 рабочих дней после проведения первого этапа диспансеризации в случае проживания участника специальной военной операции в сельской местности (поселке городского типа, рабочем поселке) или в отдаленном населенном пункте.

Важно, что для организации и координации получения медицинской помощи участнику СВО в первоочередном порядке в поликлинике должен быть выделен специальный сотрудник.

Если участник СВО сам не может приехать в поликлинику, администрация медучреждения вместе с Фондом „Защитники Отечества“ организуют доставку пациента, а при необходимости — проведения осмотра и обследования на месте силами выездной бригады.

Если же участник специальной военной операции нуждается в постоянном наблюдении и проживает в отдаленном населенном пункте, такое наблюдение может быть организовано с использованием телемедицины.

Специализированная медицинская помощь и реабилитация

При наличии показаний специализированная, в том числе, высокотехнологичная медицинская помощь, а также реабилитация предоставляется участнику специальной военной операции также во внеочередном порядке.

Для плановой госпитализации или проведения диагностических и реабилитационных мероприятий нужно предварительно получить направление. Важно, что медицинская реабилитация для участников СВО может предоставляться как в амбулаторных условиях, так и на дому.

Санаторно-курортное лечение

Получить направление на санаторно-курортное лечение можно непосредственно в медицинской организации в ходе получения участником СВО лечения, либо через «Госуслуги». Также участник СВО может обратиться в МФЦ. При наличии показаний к прохождению санаторно-курортного лечения в условиях федеральной санаторно-курортной организации решение о выдаче путевки на санаторно-курортное лечение принимается такой федеральной санаторно-курортной организацией во внеочередном порядке.

Психологи и зубное протезирование

Еще одно нововведение в программе госгарантий - возможность получения медико-психологического консультирования. На всех этапах оказания медицинской помощи участник СВО имеет право на консультирование медицинским психологом как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача.

Также ветераны боевых действий имеют право на бесплатное зубное протезирование и на получение лекарственных препаратов во внеочередном порядке за счет бюджета.