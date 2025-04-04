Концерт «Тима ищет свет» и матч «Арсенала»: выходные в Туле

А еще финал «МолоТняка-2025» и хип-хоп вечеринка 2000-х — в нашем обзоре выходных.

Когда: 5 апреля, суббота, 19.00. Где: MINI by Concert Hall.



5 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит Тима ищет свет. Мультижанровый музыкальный проект за пределами мейнстрима. Акустическая гитара в сочетании с хип-хоп битами, риторические вопросы рядом с инди и даже Lo-Fi ритмами. «Арсенал» — «Сокол» Когда: 6 апреля, воскресенье, 15.00. Где: Центральный стадион «Арсенал».



6 апреля на Центральном стадионе состоится матч 27-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Соколом» из Саратова.

МолоТняк-2025 Когда: 6 апреля, воскресенье, 16.00. Где: Молодежный центр «Родина».

Вход бесплатный, регистрация по ссылке.



6 апреля в молодежном центре «Родина» пройдет финал 17-го сезона фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2025». Хип-хоп вечеринка 2000-х Когда: 4 апреля, пятница, 22.00. Где: ул. Металлистов, 17.

Стоимость: от 300 руб.

4 апреля в баре «ХУД.» пройдет хип-хоп вечеринка 2000-х. Открытый микрофон Когда: 4 апреля, пятница, 20.00. Где: Арт-резиденция ДКЖ.

4 апреля в арт-резиденции ДКЖ пройдет «Открытый микрофон».



На сцене выступят комики: участники фестивалей ТНТ, Open mic VK, Big Money Mic VK, Триколор ТВ и других интернет проектов

а что в кино? Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.