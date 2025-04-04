  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Концерт «Тима ищет свет» и матч «Арсенала»: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Концерт «Тима ищет свет» и матч «Арсенала»: выходные в Туле

Концерт «Тима ищет свет» и матч «Арсенала»: выходные в Туле

А еще финал «МолоТняка-2025» и хип-хоп вечеринка 2000-х — в нашем обзоре выходных.

Тима ищет свет

Когда: 5 апреля, суббота, 19.00.

Где: MINI by Concert Hall.

Тима ищет свет

5 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит Тима ищет свет.

Мультижанровый музыкальный проект за пределами мейнстрима. Акустическая гитара в сочетании с хип-хоп битами, риторические вопросы рядом с инди и даже Lo-Fi ритмами. 

 

«Арсенал» — «Сокол»

Когда: 6 апреля, воскресенье, 15.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Сокол»

6 апреля на Центральном стадионе состоится матч 27-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Соколом» из Саратова.

 

МолоТняк-2025

Когда: 6 апреля, воскресенье, 16.00.

Где: Молодежный центр «Родина».
Вход бесплатный, регистрация по ссылке.

МолоТняк-2025

6 апреля в молодежном центре «Родина» пройдет финал 17-го сезона фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2025».

 

Хип-хоп вечеринка 2000-х

Когда: 4 апреля, пятница, 22.00.

Где: ул. Металлистов, 17.
Стоимость: от 300 руб.

Хип-хоп вечеринка 2000-х

4 апреля в баре «ХУД.» пройдет хип-хоп вечеринка 2000-х.

 

Открытый микрофон

Когда: 4 апреля, пятница, 20.00.

Где: Арт-резиденция ДКЖ.

Открытый микрофон

4 апреля в арт-резиденции ДКЖ пройдет «Открытый микрофон».

На сцене выступят комики: участники фестивалей ТНТ, Open mic VK, Big Money Mic VK, Триколор ТВ и других интернет проектов

 

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 10:47 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Контрольная закупка: пробуем кабачковую икру
Контрольная закупка: пробуем кабачковую икру
История одного человека: почему территория у храма в Тульской области выглядит как сцена из сериала про маньяков
История одного человека: почему территория у храма в Тульской области выглядит как сцена из сериала про маньяков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.