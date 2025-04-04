Концерт «Тима ищет свет» и матч «Арсенала»: выходные в Туле

Тима ищет свет
Где: MINI by Concert Hall.
5 апреля в клубе MINI by Concert Hall выступит Тима ищет свет.
Мультижанровый музыкальный проект за пределами мейнстрима. Акустическая гитара в сочетании с хип-хоп битами, риторические вопросы рядом с инди и даже Lo-Fi ритмами.
«Арсенал» — «Сокол»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
6 апреля на Центральном стадионе состоится матч 27-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Соколом» из Саратова.
МолоТняк-2025
Где: Молодежный центр «Родина».
Вход бесплатный, регистрация по ссылке.
6 апреля в молодежном центре «Родина» пройдет финал 17-го сезона фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2025».
Хип-хоп вечеринка 2000-х
Где: ул. Металлистов, 17.
Стоимость: от 300 руб.
4 апреля в баре «ХУД.» пройдет хип-хоп вечеринка 2000-х.
Открытый микрофон
Где: Арт-резиденция ДКЖ.
4 апреля в арт-резиденции ДКЖ пройдет «Открытый микрофон».
На сцене выступят комики: участники фестивалей ТНТ, Open mic VK, Big Money Mic VK, Триколор ТВ и других интернет проектов