Сотрудники ППС, казаки и дружинники проверили соблюдение «масочного» режима в Центральном парке Тулы
Подобные рейды проводятся ежедневно.
16 мая сотрудники патрульно-постовой службы при участии представителей общественности, казачьего общества и членов добровольной народной дружины проверили, как в Центральном парке культуры и отдыха им.
В ходе рейда тулякам разъяснили необходимость использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдения социальной дистанции.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в основном туляки соблюдают ограничительные меры. Большинство гуляющих в парке были в масках.
Напомним, что нарушение «масочного» режима попадает под статью 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф в размере от одной до тридцати тысяч рублей.