Сотрудники ППС, казаки и дружинники проверили соблюдение «масочного» режима в Центральном парке Тулы

Фото пресс-службы администрации города.

16 мая сотрудники патрульно-постовой службы при участии представителей общественности, казачьего общества и членов добровольной народной дружины проверили, как в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова посетители соблюдают «масочный» режим.

В ходе рейда тулякам разъяснили необходимость использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдения социальной дистанции.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в основном туляки соблюдают ограничительные меры. Большинство гуляющих в парке были в масках.

Напомним, что нарушение «масочного» режима попадает под статью 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф в размере от одной до тридцати тысяч рублей.