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  5. 4 апреля: самые сложные наручные часы и фанат Volvo создал уникальный Lego-автомобиль - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
4 апреля: самые сложные наручные часы и фанат Volvo создал уникальный Lego-автомобиль

4 апреля: самые сложные наручные часы и фанат Volvo создал уникальный Lego-автомобиль

Доброе утро! Выдыхаем, потому что сегодня последний день, планируем планы отдыха, потому что завтра выходной и читаем хорошие новости, просто потому что. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачная погода и до +17 градусов. В субботу синоптики обещают небольшой дождь и +9, а воскресенье станет неожиданно холодно и даже снежно.

Швейцарская компания Vacheron Constantin, известная своими высококачественными и сложными часовыми механизмами, вновь удивила мир часового искусства, представив свою новейшую модель — Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication. Эти часы не только являются произведением искусства, но и настоящим техническим чудом, состоящим из 1521 отдельного компонента.

Основной особенностью Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication является возможность измерения времени тремя различными способами. Это делает модель уникальной не только с точки зрения дизайна, но и функциональности.

ТАК же кроме традиционных функций часов, таких как отображение времени и даты, новая модель включает в себя множество астрономических функций. Она способна отслеживать положение Солнца, высоту его над горизонтом, траекторию и угол наклона.

Эти часы подчеркивают, как далеко шагнула часовая индустрия, и служат напоминанием о том, что время — это не только цифры на циферблате, но и бесконечное вдохновение для творчества и инноваций. В мире, где технологии стремительно развиваются, такие шедевры напоминают нам о ценности ручной работы и преданности традициям.

Встречаем пятницу ярко вместе с Pitbull - Hey Baby.

В мире LEGO, где возможности ограничены только воображением, один шведский фанат бренда Volvo превратил свою мечту в реальность, собрав полностью рабочий автомобиль из кубиков. Этот впечатляющий проект стал настоящим искусством, сочетая в себе инженерную мысль и любовь к автомобилям.

Вдохновленный своей страстью к Volvo V70, автор проекта, которому удалось выиграть на конкурсе 400 000 деталей LEGO, решил создать масштабную модель своего любимого автомобиля в масштабе 1:1. Процесс сборки оказался не просто увлекательным, но и трудоемким: на создание уникального Lego-автомобиля ушло более года. 

Семья и друзья стали неотъемлемой частью этого грандиозного проекта. Они помогали не только с поиском необходимых деталей, но и с самой сборкой, превращая процесс в увлекательное совместное времяпрепровождение. Каждый элемент модели был тщательно продуман и сконструирован, чтобы обеспечить максимальную реалистичность и функциональность.

Несмотря на то что основная часть автомобиля была выполнена из LEGO, в проекте использовались и другие материалы для создания рамы и колес, что сделало его полностью рабочим. Это достижение стало настоящим триумфом для фаната, который продемонстрировал, что LEGO может быть не только средством для творчества, но и основой для реальных механических решений.

Юки Цунода представил свой уникальный шлем, который он будет носить на своем дебютном Гран-при за команду «Ред Булл». Этот шлем стал настоящим произведением искусства, вдохновленным кабуки — традиционным японским театром. Яркие узоры и детали дизайна отсылают к характерному гриму и костюмам актеров, подчеркивая культурное наследие Японии.

Красочного настроения!

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Автор:
вчера, в 16:59 +2

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