Именитое жюри, команды со всей страны и немного кринжа: кто попал в сезон Оружейной лиги КВН

Фото Алексея Пирязева.

Отбор на фестиваль был грандиозным. Жюри выбирало достойных четыре часа. Как это было, и кто залетел в сезон – в материале Myslo.

Фестиваль нового сезона Оружейной лиги КВН прошел в минувшие выходные в зале ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Посмотреть на веселых и находчивых собрался почти полный зал, причем среди зрителей были не только туляки: география команд в этом году прилично расширилась, некоторые из них прихватили с собой болельщиков.

Жюри было полностью профессиональным. Претендентов на сезон оценивали:

чемпион Высшей лиги КВН в команде «Флэш-Рояль», победитель Суперлиги на канале СТС, обладатель малого КиВиНа в золотом и светлом, стендап-комик Игорь Пименов;

чемпион Оружейной Лиги в команде «Аквабатя», чемпион Высшей лиги КВН в команде «Флэш-Рояль», обладатель малого КиВиНа в светлом Алексей Хамин;

сценарист кино и телевидения, бронзовый призер Высшей Лиги, обладатель малого КиВиНа в золотом, первый чемпион Оружейной лиги КВН Владимир Пейсахов;

участник Высшей лиги в команде «СПИКЛ», полуфиналист Лиги городов на ТНТ Максим Цыдаков;

участник Премьер-лиги КВН, чемпион Первой лиги КВН в составе команды «Сборная Тульской области», лицензированный редактор телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» Евгений Лазукин.

Команд, претендующих на участие в Оружейке, было целых 24, а сам фестиваль продлился четыре часа. Игру разделили на два блока, из каждого получить путевку в сезон должны были по пять команд. Игорь Пименов, правда, нарушил правила, и из первого блока взял целых семь. А потом добрал еще одну. Из второго блока жюри выбрало всего четыре.

Были хорошо знакомые тулякам «Ангелы Чарли» и «На диване». Первые — стали чемпионами Оружейной лиги в прошлом году, а вторые давно заслужили звание заслуженных ветеранов тульского КВН.

Ребята, как говорят в квновской среде, «шутили плотно» и были хорошо приняты залом. Особенно зашли «Ангелы Чарли». Девчонки пели «Кто сказал, что любить Друзя нельзя?», шутили на мамские темы и показывали миниатюру «У гадалки».

«На диване» играли в застольные игры, потому что возраст позволяет, и сказали, что как истинные русские не выставляют напоказ лучший материал. Так что ждем вау-эффект в сезоне!

Дерзко и шумно показала себя команда «Причина опоздания» из МГПУ (Москва). Они читали книги по саморазвитию и показали миниатюру «В Средневековье кроссовки Demix не считались отстоем».

Понравились зрителям и харизматичные «Типы» из Москвы. Одной из самых удачных стала миниатюра — «Сложно получить хорошее место в самолете, особенно когда там работает твоя бывшая». Участнику достался эксклюзив — «у параши».

Открытием фестиваля стала тульская команда «Лев и Толстой» из Советска. Ребята — выпускники юниор-лиги КВН. Несмотря на молодой состав, команда сумела рассмешить взрослый зал. Молодцы!

Отлично выступили ребята из «Имени Жеки Ватрухина» из Москвы. Команда не смогла выступить в финале Оружейки в прошлом году, но с удовольствием вернулась в этот сезон.

Порадовали «Стратеги» из филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове. Они показали миниатюры «Человек-паук в армии», «Шрек в Тульском Токареве» и «Сергей Мавроди — классный руководитель». Зал смеялся.

Изюминкой фестиваля стали команды в категории 30+: «Тринадцать» и «Академия благородных девиц». Юмор был, мягко говоря, необычным.

В какой-то момент миниатюры зашли так далеко, что зал смеялся до коликов от непонимания происходящего и невозможности это остановить. С легкой руки Игоря Пименова одна из команд вошла в сезон.

После фестиваля стало понятно: Оружейная лига в 2025 году будет яркой. В ней будут выступать 14 команд:

«Секция», университет «Синергия», Москва.

«Ангелы Чарли», Тула.

«Стратеги», Серпухов, ФВА РВСН.

«На диване», Тула.

«Причина опоздания», МГПУ, Москва.

«Чересчур», Коломна.

«Лазурные драконы», Луховицы.

«Короче», Серпухов.

«Типы», Москва, МГПУ.

«Лев и Толстой», Советск.

«Академия благородных девиц», Москва.

«Анатомия, здрасьте», Орел.

«Не москвичи», Пушкино, РГУТИС.

«Имени Жеки Ватрухина», Москва, Синергия.

Скоро начнутся четвертьфиналы. О датах и месте их проведения – читайте на Myslo.