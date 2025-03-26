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Именитое жюри, команды со всей страны и немного кринжа: кто попал в сезон Оружейной лиги КВН
Фото Алексея Пирязева.

Именитое жюри, команды со всей страны и немного кринжа: кто попал в сезон Оружейной лиги КВН

Отбор на фестиваль был грандиозным. Жюри выбирало достойных четыре часа. Как это было, и кто залетел в сезон – в материале Myslo.

Фестиваль нового сезона Оружейной лиги КВН прошел в минувшие выходные в зале ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Посмотреть на веселых и находчивых собрался почти полный зал, причем среди зрителей были не только туляки: география команд в этом году прилично расширилась,  некоторые из них прихватили с собой болельщиков.

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Жюри было полностью профессиональным. Претендентов на сезон оценивали:

  • чемпион Высшей лиги КВН в команде «Флэш-Рояль», победитель Суперлиги на канале СТС, обладатель малого КиВиНа в золотом и светлом, стендап-комик Игорь Пименов;
  • чемпион Оружейной Лиги в команде «Аквабатя», чемпион Высшей лиги КВН в команде «Флэш-Рояль», обладатель малого КиВиНа в светлом Алексей Хамин;
  • сценарист кино и телевидения, бронзовый призер Высшей Лиги, обладатель малого КиВиНа в золотом, первый чемпион Оружейной лиги КВН Владимир Пейсахов;
  • участник Высшей лиги в команде «СПИКЛ», полуфиналист Лиги городов на ТНТ Максим Цыдаков;
  • участник Премьер-лиги КВН, чемпион Первой лиги КВН в составе команды «Сборная Тульской области», лицензированный редактор телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» Евгений Лазукин.

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Команд, претендующих на участие в Оружейке, было целых 24, а сам фестиваль продлился четыре часа. Игру разделили на два блока, из каждого получить путевку в сезон должны были по пять команд. Игорь Пименов, правда, нарушил правила, и из первого блока взял целых семь. А потом добрал еще одну. Из второго блока жюри выбрало всего четыре.

Были хорошо знакомые тулякам «Ангелы Чарли» и «На диване». Первые — стали чемпионами Оружейной лиги в прошлом году, а вторые давно заслужили звание заслуженных ветеранов тульского КВН.

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Ребята, как говорят в квновской среде, «шутили плотно» и были хорошо приняты залом. Особенно зашли «Ангелы Чарли». Девчонки пели «Кто сказал, что любить Друзя нельзя?», шутили на мамские темы и показывали миниатюру «У гадалки».

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«На диване» играли в застольные игры, потому что возраст позволяет, и сказали, что как истинные русские не выставляют напоказ лучший материал. Так что ждем вау-эффект в сезоне!

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Дерзко и шумно показала себя команда «Причина опоздания» из МГПУ (Москва). Они читали книги по саморазвитию и показали миниатюру «В Средневековье кроссовки Demix не считались отстоем».

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Понравились зрителям и харизматичные «Типы» из Москвы. Одной из самых удачных стала миниатюра — «Сложно получить хорошее место в самолете, особенно когда там работает твоя бывшая». Участнику достался эксклюзив — «у параши».

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Открытием фестиваля стала тульская команда «Лев и Толстой» из Советска. Ребята — выпускники юниор-лиги КВН. Несмотря на молодой состав, команда сумела рассмешить взрослый зал. Молодцы!

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Отлично выступили ребята из «Имени Жеки Ватрухина» из Москвы. Команда не смогла выступить в финале Оружейки в прошлом году, но с удовольствием вернулась в этот сезон.

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Порадовали «Стратеги» из филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове. Они показали миниатюры «Человек-паук в армии», «Шрек в Тульском Токареве» и «Сергей Мавроди — классный руководитель». Зал смеялся.

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Изюминкой фестиваля стали команды в категории 30+: «Тринадцать» и «Академия благородных девиц». Юмор был, мягко говоря, необычным.

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В какой-то момент миниатюры зашли так далеко, что зал смеялся до коликов от непонимания происходящего и невозможности это остановить. С легкой руки Игоря Пименова одна из команд вошла в сезон.

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После фестиваля стало понятно: Оружейная лига в 2025 году будет яркой. В ней будут выступать 14 команд:

  • «Секция», университет «Синергия», Москва.
  • «Ангелы Чарли», Тула.
  • «Стратеги», Серпухов, ФВА РВСН.
  • «На диване», Тула.
  • «Причина опоздания», МГПУ, Москва.
  • «Чересчур», Коломна.
  • «Лазурные драконы», Луховицы.
  • «Короче», Серпухов.
  • «Типы», Москва, МГПУ.
  • «Лев и Толстой», Советск.
  • «Академия благородных девиц», Москва.
  • «Анатомия, здрасьте», Орел.
  • «Не москвичи», Пушкино, РГУТИС.
  • «Имени Жеки Ватрухина», Москва, Синергия.

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Скоро начнутся четвертьфиналы. О датах и месте их проведения – читайте на Myslo.

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