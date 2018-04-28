9 лучших комментариев: 1 - 15 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Тулу затопило:
Яркие фото паводка
- 2 -
Коммунальная авария
в центре Тулы:
археологи задели трубу
- 3 -
Визит судебных приставов шокировал посетителей тульской «Гостинки»: фоторепортаж
- 4 -
Тульский Роспотребнадзор конфисковал у продавцов три шубы стоимостью 120 тысяч рублей
- 5 -
В Туле начали мыть тротуары с шампунем
- 6 -
Уличная мода:
Анна Мальцева, 18 лет
- 7 -
Каким чиновникам
Тульской области грозит нагоняй или отставка
- 8 -
Грозит ли Туле холера или чума из-за найденных археологами гробов?
- 9 -
Первый дрон почты России влетел в жилой дом
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