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Лучшие комментарии недели
9 лучших комментариев: 1 - 15 апреля

9 лучших комментариев: 1 - 15 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Тулу затопило:
Яркие фото паводка

 

- 2 -

Коммунальная авария
в центре Тулы:
археологи задели трубу

 

- 3 -

Визит судебных приставов шокировал посетителей тульской «Гостинки»: фоторепортаж

 

- 4 -

Тульский Роспотребнадзор конфисковал у продавцов три шубы стоимостью 120 тысяч рублей

 

- 5 -

В Туле начали мыть тротуары с шампунем

 

- 6 -

Уличная мода:
Анна Мальцева, 18 лет

 

- 7 -

Каким чиновникам
Тульской области грозит нагоняй или отставка

 

- 8 -

Грозит ли Туле холера или чума из-за найденных археологами гробов?

 

- 9 -

Первый дрон почты России влетел в жилой дом

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:38 +5
7 лучших комментариев: 1 - 31 марта
7 лучших комментариев: 1 - 31 марта
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