7 лучших комментариев: 16 - 30 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Туляк жалуется на плохое состояние горбольницы №10: «Я в шоке!»
- 2 -
У кого из тульских областных депутатов самые богатые жёны
- 3 -
В России предложили штрафовать за продажу алкоголя и сигарет
беременным женщинам
- 4 -
У тульского депутата Михаила Иванцова в собственности 111 дачных участков
- 5 -
- 6 -
В российских самолетах появятся стоячие места
- 7 -
Двое жителей Тульской области пострадали от укусов клещей
Опрос
Автор лучшего комментария - ...