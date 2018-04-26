7 лучших комментариев: 1 - 31 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Когда у Тулы были крылья:
Аэропорт
- 2 -
Библия: Иоанн, глава 8
Христос и грешница
- 3 -
10% жителей Тулы верят астрологическим предсказаниям
- 4 -
Рейд Myslo: Насколько безопасны тульские ТЦ
- 5 -
Администрация Тулы готова потратить на борьбу с борщевиком 7 млн рублей
- 6 -
В Туле на улице Бундурина водитель «Опеля» едва не спровоцировал ДТП: видео
- 7 -
Туляк сделал тату с изображением городского кремля: видео
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