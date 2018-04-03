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Каким чиновникам Тульской области грозит нагоняй или отставка

Каким чиновникам Тульской области грозит нагоняй или отставка

На оперативном совещании в правительстве губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил «отпрофилактировать» некоторых районных глав.

В понедельник 2 апреля оперативка у губернатора началась как всегда с разбора обращений граждан. Большинство обращений касалось водоснабжения.

Например, Николай Буев из поселка Краснолесский Узловского района пожаловался губернатору, что в поселке нет холодной воды аж с 7 марта. Хотя рядом строятся объекты ОЭЗ «Узловая» и на них таких проблем нет.

- Николай Николаевич (Терехов, глава администрации Узловой. — прим. авт.), жители обращались в администрацию, а потом написали жалобу губернатору, потому что Вы эти сообщения должным образом не отработали. Вы проблему не решили! — заявил Алексей Дюмин.

Николай Терехов попытался оправдаться, заявив, что уже 8 марта коммунальщики работали, устраняли порывы. А специалисты минстроя региона нашли причину, почему в домах нет воды. И вот 2 апреля вода в домах уже есть. В сентябре к домам поселка проложат новый водовод.

- Во-первых, администрация не информировала граждан о работах, отсюда и недовольство. Вы должны быть в диалоге с гражданами, надо больше общаться с жителями. А во-вторых, надо сокращать сроки устранения аварий. Две недели без воды — такая ситуация недопустима! На будущее делайте выводы, — пригрозил губернатор.

Похожая ситуация, по словам губернатора, сложилась в деревне Сорочинка Щекинского района, где 17 домов больше 3 недель оставались без воды.

- Если в Узловой хоть какие-то движения были, то руководство Щекинского района не сделало даже элементарных вещей. Глава администрации в отпуске. Решало проблему министерство строительства и ЖКХ в ручном режиме! — возмутился губернатор. — Передайте привет главе. Он в горах отдыхает. Его ждет серьезный разговор по возвращению из отпуска.

А затем Алексей Дюмин сделал общее внушение всем главам муниципалитетов:

- Это ваша компетенция! Это ваши проблемы и вы их должны решать! Если вы не в состоянии решить вопросы, если элементарно не хватает мозгов, обращайтесь по профильным министерствам за помощью. Но абсолютно недопустимо, чтобы наши граждане по две-три недели сидели без воды! Это халатность со стороны чиновников любого уровня.

Губернатор поручил председателю правительства Юрию Андрианову разобраться в ситуациях и наказать виновных.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 14:12 +7
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