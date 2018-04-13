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Грозит ли Туле холера или чума из-за найденных археологами гробов?

Грозит ли Туле холера или чума из-за найденных археологами гробов?

Разъяснение Myslo.

Туляки обеспокоены тем, что в центре города археологи раскопали древнее кладбище. Жители считают, что захоронение, возможно, было чумным и в городской водопровод могли попасть опасные микробы.

– Угрозы жизни для туляков нет, — сказал руководитель археологической экспедиции в Туле Алексей Свиридов. — При проведении раскопок мы не обнаружили доказательств, что захороненные погибли от чумы либо холеры. Вся известь, которая была найдена в раскопе, относится к строительству храма, возле которого и располагалось кладбище. Под захоронениями найдена печь, которая использовалась для обжига извести при строительстве здания.

Расположение гробов говорит специалистам о том, что погребения сделаны не единовременно. Подобные кладбища были типичными для того времени. Отмечу также, что все погребения датируются разными временем.

Кроме того, ситуацию прокомментировал руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев:

– Период выживания микробов давно прошел. Горожанам нечего опасаться. Также отмечу, что через воду микробы чумы не передаются.

Сюжет: Раскопки в центре Тулы
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 +1
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