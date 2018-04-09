Тулу затопило: Яркие фото паводка

Пик паводка прошел на этих выходных. В городе он идет на спад. По данным МЧС, в Туле подтопило участок проезжей части по набережной Дрейра: там поставили бетонные блоки, ограничивающие проезд автомобильного транспорта. После окончания паводка ограничение движения снимут.

В Большой Туле подтопило низководные мосты. Мост через Упу у деревни Федоровка затоплен на 80 см. Сама Федоровка (823 домов, 1290 жителей) отрезана от «большой земли». Мост через Упу в районе населенного пункта Берники тоже затопило на 30 см (в Берниках 10 жилых домов, 15 жителей).

Обстановка находится на контроле местных администраций и Главного управления МЧС России по Тульской области.