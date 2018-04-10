Коммунальная авария в центре Тулы: археологи задели трубу

Фото Алексея Пирязева.

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 10 апреля, в центре Тулы произошла коммунальная авария. Вода текла по улицам Революции, Советской, Ф.Энгельса. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

В пресс-службе администрации города рассказали причину происшествия:

- При проведении археологических работ была задета труба водоснабжения. На данный момент нет воды в административном здании Дворца пионеров и на ул. Советской, 31.

Восстановительные работы будут проведены силами подрядной организации, которая работает на набережной.