Фото Алексея Пирязева.
Коммунальная авария в центре Тулы: археологи задели трубу
Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Сегодня, 10 апреля, в центре Тулы произошла коммунальная авария. Вода текла по улицам Революции, Советской, Ф.Энгельса. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.
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В пресс-службе администрации города рассказали причину происшествия:
- При проведении археологических работ была задета труба водоснабжения. На данный момент нет воды в административном здании Дворца пионеров и на ул. Советской, 31.
Восстановительные работы будут проведены силами подрядной организации, которая работает на набережной.
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