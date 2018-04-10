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Коммунальная авария в центре Тулы: археологи задели трубу
Фото Алексея Пирязева.

Коммунальная авария в центре Тулы: археологи задели трубу

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 10 апреля, в центре Тулы произошла коммунальная авария. Вода текла по улицам Революции, Советской, Ф.Энгельса. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

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Коммунальная авария в центре Тулы, Фото: 1
Коммунальная авария в центре Тулы, Фото: 2
Коммунальная авария в центре Тулы, Фото: 3
Коммунальная авария в центре Тулы, Фото: 4
Коммунальная авария в центре Тулы, Фото: 5
Коммунальная авария в центре Тулы, Фото: 6
Коммунальная авария в центре Тулы, Фото: 7
Коммунальная авария в центре Тулы, Фото: 8
Коммунальная авария в центре Тулы, Фото: 9
Коммунальная авария в центре Тулы, Фото: 10
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В пресс-службе администрации города рассказали причину происшествия:

- При проведении археологических работ была задета труба водоснабжения. На данный момент нет воды в административном здании Дворца пионеров и на ул. Советской, 31.

Восстановительные работы будут проведены силами подрядной организации, которая работает на набережной.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:47 +6
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