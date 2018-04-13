Анна Мальцева, 18 лет

Сегодня в рубрике обворожительная студентка Анна. Аня очень любит шоппинг и особое внимание уделяет своему стилю!

Одежду я покупаю достаточно редко, но мне нравится процесс шоппинга, подбора вещей.



Образ:

Шапка — DAY BY DAY

Куртка- sinsay

Водолазка- befree

Джинсы- Cross Jeans

Сумка- San marino

Сапожки- KONENGER

Сейчас я пользуюсь GIVENCHY Dahlia Divin. Но любимый аромат — Zara Femme. Очень рекомендую посмотреть многим девушкам духи в линейке Zara! Это очень бюджетная серия и свои вкусовые нотки найдёт почти каждая!

У меня своеобразный выбор «любимчиков». Обожаю носки! Цветные, смешные носки. Они поднимают мне настроение.

Для меня, мода «от кутюр» — некое шоу, а не представление одежды. «Прет-а-порте» — не всегда, но красиво.

Стиль — когда ты хорошо выглядишь и уверенно себя чувствуешь в той одежде, которую носишь. Это некое самовыражение самой себя!

Я интересуюсь трендами сезона, но никогда не придерживаюсь их на 100%. Прежде всего, ношу то, в чем мне комфортно. Это мы должны носить одежду, а не она нас. Не надо доводить это до фанатизма. Я считаю, что не стоит гнаться за брендами, покупаю то, что нравится!

Мне очень нравится магазин Pull&Bear. К сожалению, его нет в Туле.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — кигуруми бурундук: я ни на что ее не променяю, в ней даже в магазин за продуктами хожу иногда. Ну и любимые сапоги от фирмы VERO CUOIO.

Из аксессуаров люблю кольца — это просто и красиво. У меня есть маленькое кольцо на фалангу, но я ношу его на мизинце, мне очень нравится, как это смотрится.

В повседневной жизни однозначно ношу свитера и толстовки. Я очень люблю их, ношу круглогодично. В моем гардеробе штук 15 свитеров!

Я бы не сказала, что макияж так важен в повседневном образе. Я наношу его, скорее, как защиту от того, что твориться на улице. Простейший тон и ресницы, этого более чем достаточно.