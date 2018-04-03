Тульский Роспотребнадзор конфисковал у продавцов три шубы стоимостью 120 тысяч рублей

В рамках плановых проверок 265 единиц товара было арестовано семь меховых изделий.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области продолжают контролировать наличие маркировки на изделиях из натурального меха. В отношении меховых салонов проведено 12 контрольно-надзорных мероприятий.

Проинспектировано 265 единиц изделий из натурального меха. Выявлены нарушения – на нескольких шубах полностью или частично отсутствуют маркировочные ярлыки.

По итогам проверок арестовано семь единиц меховых товаров на сумму 263 тысячи рублей. В суды направлено семь дел об административных правонарушениях, пять из них уже рассмотрены. Владельцам товаров объявлены предупреждения, назначены штрафы. Кроме того, конфискованы три шубы общей стоимостью 120 тысяч рублей.