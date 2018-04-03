Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле начали мыть тротуары с шампунем
3 апреля специалисты АО «Спецавтохозяйство» приступили к работам по мойке тротуаров.
Сегодня работы проводились на пр. Ленина и ул. Советской. Были задействованы два комбинированные дорожные машины, две многофункциональные машины Wille, четыре рабочих.
Обработка улиц с помощью водного раствора с шампунем должна смыть с дорог зимние реагенты. Бригады начали чистить тротуары и приводить город в порядок.
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Напомним, апрель в Туле объявлен месяцем чистоты. Первый весенний субботник назначен на 21 апреля. Власти планируют задействовать в нем 8000 человек.
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