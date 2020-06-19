новости
новости
Регистрация
В Тульском кремле строят осадные дворы и «археологическое окно»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульском кремле строят осадные дворы и «археологическое окно»

Сегодня, 19 июня, ход работ проинспектировала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

На месте старого Успенского кафедрального собора ведется первый этап музеефикации. К раскопкам приступили в августе прошлого года. Археологи выявили основание фундамента храма, изучили его состояние.

На сегодня закончена консервация объекта, создано свайное поле и проведено его щебенение. Вскоре начнутся работы по созданию дренажной системы, так как кремль стоит на грунтовых водах. Будут установлены опорные стены с реконструкцией культурного слоя.

Над археологическим окном построят павильон, где можно будет ознакомиться с фрагментами фундамента древнего Успенского собора и его 3D-моделью. Также по периметру на брусчатке кремля появится масштабный контур собора.

Галерея
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 1
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 2
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 3
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 4
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 5
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 6
показать все фотографии

Руководитель проекта, московский архитектор Виктор Коршунов доложил министру, что все археологические и технологические проекты прошли экспертизу и получили положительное заключение.

В экспозицию музея археологии Тульского кремля войдут предметы, обнаруженные в ходе раскопок: фрагменты керамики и оружия, предметы культового назначения, наконечники стрел, монеты, поясные бляхи и сапожные подковы. Самые древние находки — орудия первобытных людей — датируются каменным веком, также в культурном слое найдены предметы бронзового века.

Объект должен быть готов к сентябрю.

В юго-восточной части Тульского кремля продолжается воссоздание осадных дворов XVII века. Исторические реконструкции выполнены на основе обобщенных данных археологических изысканий и архивных документов. Это жилые дома, хозяйственные постройки и многое другое.

Галерея
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 1
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 2
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 3
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 4
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 5
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 6
Археологическое окно и осадные дворы в Тульском кремле, Фото: 7
показать все фотографии
В сентябре основной этап музеефикации будет завершен. В осадных дворах появится музейная навигация. Посетители смогут погрузиться в атмосферу Древней Руси и узнать, в каких условиях туляки жили раньше, ознакомиться с их бытом и культурой. Будут представлены специальные интерактивные программы. Второй этап реализации проекта осадных дворов начнется в следующем году, когда деревянные постройки пройдут период естественной усадки. Планируется монтаж коммуникаций.
 

Большой исторический материал с фото и видео «Как жила древняя Тула за крепостной стеной» читайте здесь.

Сюжет: 500-летие Тульского кремля
На территории Тульского кремля нашли древнее кладбище
Жизнь Тулы и области
На территории Тульского кремля нашли древнее кладбище
26 августа 2019, в 16:17, 88 3000 7
В Богородицке состоялся фестиваль «Джаз в усадьбе»
Культура
В Богородицке состоялся фестиваль «Джаз в усадьбе»
26 августа 2019, в 13:30, 14 1482 0
На территории Тульского кремля обнаружили фундамент собора XVII века
Жизнь Тулы и области
На территории Тульского кремля обнаружили фундамент собора XVII века
22 августа 2019, в 17:55, 38 5335 5
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 16:50 +4
Другие статьи по темам
Событие
археологическое окноосадные дворыТульский кремль
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как компания «Полипласт Новомосковск» реализует программу развития хоккея
Как компания «Полипласт Новомосковск» реализует программу развития хоккея
В Тульской области обнаружена незаконная свалка опасных отходов
В Тульской области обнаружена незаконная свалка опасных отходов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.