В Тульском кремле строят осадные дворы и «археологическое окно»

На месте старого Успенского кафедрального собора ведется первый этап музеефикации. К раскопкам приступили в августе прошлого года. Археологи выявили основание фундамента храма, изучили его состояние.

На сегодня закончена консервация объекта, создано свайное поле и проведено его щебенение. Вскоре начнутся работы по созданию дренажной системы, так как кремль стоит на грунтовых водах. Будут установлены опорные стены с реконструкцией культурного слоя.

Над археологическим окном построят павильон, где можно будет ознакомиться с фрагментами фундамента древнего Успенского собора и его 3D-моделью. Также по периметру на брусчатке кремля появится масштабный контур собора.

Руководитель проекта, московский архитектор Виктор Коршунов доложил министру, что все археологические и технологические проекты прошли экспертизу и получили положительное заключение.

В экспозицию музея археологии Тульского кремля войдут предметы, обнаруженные в ходе раскопок: фрагменты керамики и оружия, предметы культового назначения, наконечники стрел, монеты, поясные бляхи и сапожные подковы. Самые древние находки — орудия первобытных людей — датируются каменным веком, также в культурном слое найдены предметы бронзового века.

Объект должен быть готов к сентябрю.

В юго-восточной части Тульского кремля продолжается воссоздание осадных дворов XVII века. Исторические реконструкции выполнены на основе обобщенных данных археологических изысканий и архивных документов. Это жилые дома, хозяйственные постройки и многое другое.

В сентябре основной этап музеефикации будет завершен. В осадных дворах появится музейная навигация. Посетители смогут погрузиться в атмосферу Древней Руси и узнать, в каких условиях туляки жили раньше, ознакомиться с их бытом и культурой. Будут представлены специальные интерактивные программы. Второй этап реализации проекта осадных дворов начнется в следующем году, когда деревянные постройки пройдут период естественной усадки. Планируется монтаж коммуникаций.