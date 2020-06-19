В Тульском кремле строят осадные дворы и «археологическое окно»
Сегодня, 19 июня, ход работ проинспектировала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
На месте старого Успенского кафедрального собора ведется первый этап музеефикации. К раскопкам приступили в августе прошлого года. Археологи выявили основание фундамента храма, изучили его состояние.
На сегодня закончена консервация объекта, создано свайное поле и проведено его щебенение. Вскоре начнутся работы по созданию дренажной системы, так как кремль стоит на грунтовых водах. Будут установлены опорные стены с реконструкцией культурного слоя.
Над археологическим окном построят павильон, где можно будет ознакомиться с фрагментами фундамента древнего Успенского собора и его 3D-моделью. Также по периметру на брусчатке кремля появится масштабный контур собора.
Руководитель проекта, московский архитектор Виктор Коршунов доложил министру, что все археологические и технологические проекты прошли экспертизу и получили положительное заключение.
В экспозицию музея археологии Тульского кремля войдут предметы, обнаруженные в ходе раскопок: фрагменты керамики и оружия, предметы культового назначения, наконечники стрел, монеты, поясные бляхи и сапожные подковы. Самые древние находки — орудия первобытных людей — датируются каменным веком, также в культурном слое найдены предметы бронзового века.
Объект должен быть готов к сентябрю.
В юго-восточной части Тульского кремля продолжается воссоздание осадных дворов XVII века. Исторические реконструкции выполнены на основе обобщенных данных археологических изысканий и архивных документов. Это жилые дома, хозяйственные постройки и многое другое.
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