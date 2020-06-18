Эшелоны Великой Победы начали свой путь в Туле

«Эшелоны Победы» идут сейчас по всей стране. Между тем это наш, тульский военно-патриотический бренд. Придумали эту идею и впервые осуществили в Туле. В этом году первому эшелону Победы в России исполнилось четверть века.

Паровоз из победного прошлого

Автор идеи – туляк Игорь Абрамов, в то время главный режиссер ДК железнодорожников. Родилась она еще в 1994-м, и год ушел на ее подготовку.

В 1995-м очень многие помнили Великую Победу лично. На территории Тульской области проживало больше пятидесяти тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Тридцать из них – Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы трех степеней, участники Парада Победы. Поэтому само определение «эшелон» должно было возрождать и для них, и для всех жителей области атмосферу того радо-стного события 1945 года, когда победители возвращались домой. В идеале – абсолютно соответствовать времени. Так, чтобы настоящая овечка во главе состава – паровоз ОВ, работающий на угле, настоящие теплушки, служебные вагоны того периода времени.

Паровозы нашли быстро – их предостаточно стояло на консервации в Белеве. Выбрали два лучших. Но современные железные дороги к паровозам, которые нуждаются в постоянной и разнообразной подпитке в пути, совсем не приспособлены. Пришлось на многих станциях следования восстанавливать водопроводные колонки. Потом, пока шел митинг, паровоз отгоняли в сторону и, к бурному восторгу очевидцев, заливали водой. Зрелище, как такая махина быстрыми темпами всасывает в себя невероятное количество воды, – небывалое. Примерно таким же образом планировали и пит-стопы – определяли, к каким станциям надо доставлять запасы угля для загрузки.

Нашлись и машинисты, которые еще помнили, каково это – водить паровозы. В итоге состав повели машинист, помощник, кочегар, которые в далекой юности водили паровозы. На многих станциях к эшелону подходили ветераны-железнодорожники – с огромным волнением просто еще раз по-смотреть на старинного друга времен своей молодости, подняться в кабину машиниста.

Еще одна отличительная особенность настоящего паровоза – гудок. Сумасшедший совершенно звук, очень сильный, в котором сливаются сразу несколько тембров. По всем свидетельствам, уже только от этого, а победный гудок машинист подавал постоянно, на протяжении всего пути, мурашки шли по коже.



Афиша «Эшелона Победы» 1995 года.

Победный состав оборудовали настоящим, военной поры, санитарным вагоном, в котором были отделения для операционной, кабинет врача, полки для раненых, вагоном-клубом, вагоном-магазином. В теплушки погрузили всё музыкальное и световое оборудование, пиротехнику, даже автономную дизель-электростанцию.

На платформы установили настоящую военную технику – две гаубицы, зенитку, боевые машины десанта, к которым во время стоянок был свободный доступ.

Сутки ушли на то, чтобы тепловоз украсить соответственно времени. Ветки для еловых гирлянд пришли из Плавска, плакаты рисовали мастера из Художественного фонда.

3 мая 1995 года эшелон Победы отправился в путь по городам и населенным пунктам Тульской области. Ему предстояло пройти более тысячи километров – через 12 районов, 52 станции: Суворов, Черепеть, Белев, Арсеньево, Горбачево, Скуратово, Волово, Теплое, Богородицк, Узловая, Новомосковск, Криволучье, Ряжский вокзал, Тула-1...

«Вы меня омолодили»

На каждой станции загодя вывешивали плакат – такого-то числа в такое-то время прибывает эшелон Победы. И к моменту, когда въезжал состав, вся прилегающая территория была до отказа заполнена людьми. Это был всеобщий праздник.

Среди людей старшего возраста – преимущественно женщины. Те, которые когда-то так и не дождались своих победителей домой. Кто-то просто стоял молча, у кого-то на глазах были слезы.



Эшелон Победы 1995 года прибывает на Московский вокзал Тулы.

Игорь Абрамов рассказывает, что запоминающихся эпизодов хватало: «Отработали мы митинг. Эшелон начал действовать как интерактивный музей – дети крутят военную технику, в вагоне-магазине что-то продают, ветераны проходят обследование в санитарном вагоне. А мы ведь пригласили с собой медиков из железнодорожной больницы. Они на каждой станции делали медицинские обследования ветеранам и даже везли с собой аппараты УЗИ. А в то время УЗИ – это было что-то невероятное. Мы же с ребятами отошли во двор станции, все в военной униформе. А там сидит дед, у него нет ноги. И он нам: «Сыночки, спасибо вам большое. Я так счастлив, вы меня омолодили. Я сына послал за водочкой, сейчас приду домой, подниму чарку за День Победы».

Еще один момент – поезд был в дороге, а на обочине какая-то обычная русская бабушка пасла коз. Увидела паровоз, замерла на месте и стала креститься, периодически вытирая слезы уголком платка. Ей в ответ, конечно же, приветственно махали руками все, кто ехал в эшелоне.

Конечно, была и большая концертная бригада – в основном творческие коллективы из Тулы. Главная приглашенная звезда – Ефрем Амирамов, автор всенародно любимого хита «Молодая». По контракту он должен был дать только четыре концерта, но Амирамов брал гитару и выходил выступать на каждой станции, на каждом полустанке. Читал свои стихи, пел песни.

7 мая в 18.00 эшелон Победы прибыл на станцию Тула-1 – Московский вокзал.

От Москвы до Бреста

История с эшелоном Победы получила свое продолжение уже в новом веке. На 55-летии Яснополянского детского дома Игорь Абрамов познакомился с Иосифом Кобзоном, который долгое время курировал этот детский дом. Рассказал о том, как всё прошло в 1995-м, и предложил повторить уже на 60-летие, но по другому маршруту.

– От Москвы до Бреста? – с интересом улыбнулся Кобзон.

И закрутилось. Конечно, «Эшелоны Победы» – так теперь называлась акция – под художественным руководством Иосифа Кобзона – это совсем другой размах. Среди участников праздничных мероприятий – Александр Лукашенко, провожавший состав в Белоруссии, мэр Москвы Юрий Лужков, звезды российской эстрады, Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым.



Эшелон 2005 года начал свой путь с плакатом солдата-победителя, а подошел к Москве, под личное поручительство Кобзона, с портретом Сталина.

Но главными действующими лицами стали ветераны войны. Восьмого мая 2005 года эшелон Победы торжественно встречали уже на Белорусском вокзале в Москве.

А через пять лет у нас в области прошла еще одна акция под брендом «Эшелоны Победы».

Из Тулы на вечную стоянку в Чернь был доставлен бронепоезд, изготовленный по образцу знаменитого состава «Козьма Минин» и некоторых других, дислоцировавшихся в Черни в годы войны. Его сделали в локомотивном депо станции Узловая в 2010 году.

В материале использованы фото Сергея Шмуня

и из архива Игоря Абрамова.