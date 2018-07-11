История одной площади: Самое невезучее место в Туле

Так выглядела площадь в начале прошлого века. Крестовоздвиженская церковь была украшением центра города.

Челюскинцы

Площадь Челюскинцев – место для многих городских мероприятий. Через несколько минут будет дан старт велогонке.

Когда говорят, что площади вернули историческое название — это, мягко говоря, неправда. На городском сленге это место называли Воздвиженьем, а площадь — Жигалинской. Здесь традиционно шумел один из самых многолюдных рынков в городе. Воздвиженской была улица, которая шла к одноименной церкви. Но поскольку теперь она носит имя Революции, то, конечно, ни о каком «возвращении исторического названия» речи быть не могло. Вот так и получилось, что в Туле сохранились улицы имени Марата, Халтурина, Сойфера, воинствующих безбожников Емельяна Ярославского и Макса Смирнова, брата Ленина Дмитрия Ульянова, когда-то осуществившего главную свою мечту — сбежать подальше из ненавистной ему Тулы, а вот герои-полярники челюскинцы исчезли с городской карты во имя некоей исторической справедливости.



Имя Челюскинцев площадь получила в 1934 году после восторженной встречи в Туле участников героической арктической зимовки.



Советский пароход «Челюскин» под командованием полярного капитана В. И. Воронина и начальника экспедиции члена-корреспондента АН СССР О. Ю. Шмидта был затерт льдами в Чукотском море. 13 февраля 1934 года в результате сильного сжатия «Челюскин» был раздавлен льдами и за два часа затонул. На вынужденную зимовку выгрузились 104 человека (еще 8 покинули пароход у мыса Челюскин). В Карском море в семье геодезиста Васильева, который отправился в экспедицию с беременной женой, родилась дочь, которую назвали в память об этом походе и месте рождения Кариной.



Сложность эвакуации состояла в том, что самолеты в этих условиях не имели возможности совершить посадку. Только 5 марта это удалось летчику Анатолию Ляпидевскому, который на самолете АНТ-4 увез на большую землю десять женщин и двоих детей. Следующую посадку совершили только 7 апреля. За неделю летчики Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов и Иван Доронин вывезли остальных челюскинцев. Последний рейс был совершен 13 апреля 1934 года. Летчики, снявшие челюскинцев со льдины, стали первыми Героями Советского Союза.

24 июля 1934 года делегация челюскинцев приехала в Тулу. Поезд, правда, подошел с опозданием. Оказалось, что он никак не мог «вырваться» из Хомяково, где была запланирована остановка: героев страны не отпускала из своих крепких объятий местная молодежь.

И все-таки они наконец подошли к Туле. Уже от моста через Воронку по обеим сторонам стояли тесные колонны встречающих, которые размахивали флажками и цветами, приветствуя героев.





Восторженные москвичи встречают героических челюскинцев. Через некоторое время не менее бурный прием им будет оказан и в Туле.





Храм Воздвижения Креста Господня

Храм во имя Воздвижения Креста Господня, говорят, действительно был необычайно красивым, о чем можно судить по сохранившимся фотографиям. Его и снесли-то одним из последних, только в 1934 году.

Деревянная церковь во имя Воздвижения Креста Господня с приделом Димитрия Солунского появилась в 1611 г. Она сильно пострадала от страшного пожара в 1696 г. В 1759 г. по проекту и под руководством архитектора оружейного завода подпоручика Ивана Осиповича Никипелова началось возведение нового храма Воздвижения Креста Господня.

Со временем колокольня Крестовоздвиженского храма наклонилась и в 1864 г. была разобрана. В 1873 г. на средства Н. Н. Щеглова и на церковные деньги возведена новая каменная колокольня. В 1900—1903 гг. вокруг церкви появилась прекрасная, точно кружевная, кованая ограда, за которой, помимо храма, разместились церковные лавки и хозяйственные постройки. В 1901 году к востоку от алтаря построена каменная часовня.



Одной из главных святынь храма была икона Димитрия Солунского начала XVII века, спасенная от пожара в 1696 году. Много ценных предметов жертвовали церкви и тульские купцы. В годы борьбы с религией храм пытались сделать обновленческим, но идеи веры на основе сотрудничества с советской властью поддержки у тульских прихожан не нашли. В 1927 году численность прихожан составляла всего 58 человек.



По постановлению Президиума ВЦИК от 5 августа 1929 года Крестовоздвиженская церковь была закрыта. А к пролетарскому празднику Первомая 1934 года от памятника архитектуры ХVIII века и следа не осталось. Кирпичи из разобранного храма пошли на сооружение более идеологически целесообразных сооружений. Так же, как немного раньше из кирпичей Казанской церкви и старых торговых рядов сделали Фабрику-кухню.

Красноармеец с винтовкой



Памятник красноармейцу простоял всего-то полвека и канул в неизвестность.

Площадь Челюскинцев — первая площадь, которая стала оформляться при советской власти. В 1935 году ее новый архитектурный ансамбль был закреплен фигурой красноармейца в памятнике Труду и Обороне (скульпторы С. Попов, М. Листопад). Первоначально он состоял из пяти фигур. Кроме самого красноармейца это были барабанщица, девушка с поднятой рукой, студент с глобусом и пионер с горном. Постамент был декорирован барельефом на тему мирного труда советских граждан и украшен цитатой Сталина: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны». После войны гипсовые статуи у основания памятника исчезли одна за другой. А вот красноармеец стоял. На то ведь он и красноармеец, чтобы держаться до последнего.



Считается, что красноармейца демонтировали в 1989 году по причине того, что он оказался из прессованного папье-маше, то есть картона, и вот-вот мог рассыпаться. Версия, конечно, интересная, если не задумываться о том, что в руках у него была винтовка. Это каким же невероятно прочным должен быть картон, чтобы с этой винтовки за полвека не откололось ни кусочка, несмотря на снег, дождь, стреляющие по соседству «катюши» в 1941 году и прочие воздействия?



А вот знаток истории тульского края, почетный житель Тулы Вячеслав Иванович Боть утверждает обратное. По его словам, он в свое время нашел автора памятника — того самого С. Попова. И тот приезжал в Тулу, выражал готовность бесплатно восстановить утраченные фигуры у основания, если город предоставит материал. Автор композиции рассказывал, что красноармеец был его первой серьезной работой — Попов тогда только окончил Академию художеств, и тут поступил заказ из Тулы. Городские власти хотели, чтобы это был памятник, отображающий роль Тулы в гражданской войне. Тем более что колонны красноармейцев, отправлявшихся на фронт, после митинга на Менделеевской проходили как раз мимо этой площади. К сожалению, договориться с горисполкомом о восстановлении первоначального вида памятника ему не удалось. Но при этом, как уверял Попов, красноармеец как раз был сделан из бетона. И простоял бы еще долго, если бы в 1989 году его не демонтировали под предлогом того, что перельют заново. Потом начались такие времена, что стало вовсе не до красноармейцев.

Несостоявшаяся часовня

Самым массовым мероприятием, происходившим на площади, стало выступление здесь во время визита в Тулу в 1959 году Н. С. Хрущева . Считается, что послушать руководителя государства собралось тогда около 50 000 человек. Как они все уместились, уму непостижимо. Однако факт. И этому даже есть фотосвидетельства — на площади была толпа народа.

Когда в городе пустили троллейбус, площадь Челюскинцев стала конечным пунктом нескольких маршрутов. И даже после того, как появилась площадь Ленина и троллейбусы с проспекта Ленина стали заворачивать сразу на Советскую, разворотное троллейбусное кольцо некоторое время еще сохранялось. Но много позже его демонтировали окончательно.

Какое-то время стоял и осиротевший без красноармейца постамент, вокруг которого устраивали дискотеки на День города. Затем постамент убрали и взгромоздили огромный самовар, сделанный явно по остаточному финансированию. Самовар также продержался недолго, его перенесли в другое место, а на площади Челюскинцев решили возвести памятный знак высотой десять метров — ротонду с восемью нишами, в которых размещены барельефы тульских угодников, прославивших своим служением тульскую землю.

Идея памятного знака сама собой переросла в памятник Левше и вообще всем тульским мастерам, даже открыли счет для сбора пожертвований. Что тоже не было прин­ципиально чем-то новым — памятник тульскому умельцу планировался городскими властями примерно на этом месте еще в пятидесятые годы прошлого века, но дальше объявления об открытии конкурса для приема работ дело не пошло.

После неудачи со знаком и памятником пришла идея поставить часовню в память о бывшей церкви. Но под это благое дело успели только переименовать площадь. А вот от идеи часовни отказались — из-за болотистой здешней почвы. Еще в конце XIX века современники отмечали: «Местность, занимаемая Крестовоздвиженскою церковию, находится в центральной части города. По своему происхождению местность эта насыпная, состоящая из кузнецкого и разного мусора в глубь земли более чем на четыре аршина. Близость подпочвенных вод делает эту местность довольно сырою, что крайне вредно отзывается на самой церкви: стены церкви от влияния сырости портятся в нижних своих частях и требуют почти ежегодно поправок».