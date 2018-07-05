25 лет назад впервые матч «Арсенала» показали на тульском ТВ

На фото – Евгений Овсянников.

Ровно двадцать пять лет назад, пятого июля 1993 года, состоялось историческое событие в тульском футболе. Впервые по местному телевидению была организована прямая телетрансляция футбольного матча.

Это была встреча 1/16 Кубка России между «Арсеналом» и столичным «Локомотивом». Первым в тульской истории журналистом, который провел прямой репортаж на телевидении, стал наш коллега, нынешний пресс-атташе ФК «Арсенал» Евгений Овсянников.

– Евгений, когда узнали, что будет такая трансляция и вас приглашают на ней работать?

– Мне позвонил тогдашний генеральный директор клуба Леонид Дмитриевич Липовой и сказал, что клуб планирует показать игру с «Локомотивом» в прямом эфире и приглашает меня в качестве комментатора.

– Согласились сразу?

– Конечно, для меня это было очень интересно и почетно. Хотя по тем временам и не так просто было подготовиться к репортажу, получить интересную информацию о сопернике. Зато тогда можно было удивлять зрителей эксклюзивной информацией, которая доступна в основном журналистам. Сейчас проще – если обладаешь поставленным голосом, разбираешься в игре, можно найти дополнительные сведения в интернете, и спокойно отработать на матче.

– А почему был такой интерес именно к этой встрече?

– В Туле тогда болельщики давно уже мечтали о выходе в первую лигу. А матчи с командами высшей лиги, так называлась нынешняя Премьер-лига, были грандиозными событиями, повышенного зрительского интереса. «Арсенал» только набирал силу и хотел показать, что эта команда играет в хороший футбол. Кстати, получилась уникальная теперь ситуация. За трансляцию не телевидение заплатило клубу, а клуб – телевидению. И была она организована по инициативе «Арсенала». Я считаю, это правильно. Получилась очень хорошая, как бы сейчас сказали, пиар-акция для «Арсенала».

Кстати, для тульского телевидения это тоже был уникальный опыт – никогда прежде прямой трансляции футбола в Туле не было.

– Какими техническими средствами располагали во время репортажа?

– Не помню точно, сколько было телекамер. Не меньше трех, но и не больше шести. На матче сборных России и Белоруссии в Туле в 1999 году было, кажется, шесть камер. А теперь на играх российской премьер-лиги работает минимум четырнадцать. Времена сильно изменились. Еще помню, у меня был маленький черно-белый монитор перед глазами и тесная громоздкая гарнитура на голове. По сравнению с теми условиями нынешние комментаторы выглядят, конечно, как киборги.



Видео с сайта болельщиков "Арсенала".

– А как сами себя чувствовали? Волновались?

– Ну конечно. Хотелось соответствовать заданному уровню. Волнение перед прямым эфиром всегда присутствует, ведь права на ошибку нет. К счастью и к сожалению, ошибок и оговорок в той трансляции не было. К счастью, понятно, почему. А к сожалению – потому что ничего особенного и забавного сейчас и не вспомнить.

– Сама игра понравилась?

– Считаю, в Туле получился футбольный праздник. Счет открыл Александр Смирнов на 16-й минуте из «Локомотива». На 27-й Юрий Кураков сделал его равным – 1:1. А в самом начале второго тайма будущий арсеналец Мухсин Мухамадиев забил решающий мяч. «Локомотив» победил 2:1.

– В «Локомотиве», кстати, было тогда немало футболистов, поработавших потом в Туле.

– Помню, играли за железнодорожников Олег Саматов, работавший недавно у нас тренером, и Мухсин Мухамадиев. В запасе остались Хаким Фузайлов, Дмитрий Аленичев и наш туляк Валентин Киселев. В следующем году он вернулся в Тулу, и провел за «Арсенал» несколько очень хороших сезонов. Когда Мухамадиев в 2001 году играл в «Арсенале», я у него спрашивал о той игре. Он ответил, что, конечно, прекрасно ее помнит. Ну и, конечно, надо вспомнить, что тренировал в тот год «Локомотив» Юрий Павлович Семин,

– Какие отзывы были о вашей работе?

– Многие поздравляли, говорили, что хорошо отработал. А я потом не раз получал приглашение поработать на подобных трансляциях. Не только в Туле, но и в Новомосковске, на играх «Дона».