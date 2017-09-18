Металлистов или Пятницкая: Советский период

Тула, ул. Металлистов. 70-е годы ХХ века. Фото из архива автора.

Мы продолжаем разговор о том, надо ли возвращать улице Металлистов прежнее название. Ее советский период имеет богатую историю.

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Кто такие металлисты?

В октябре 1924 г. Пятницкая улица получила имя Металлистов — в честь дома №5, где с 1912 по 1916 год размещалось правление Тульского отделения Московского общества по обработке металлов. А рядом была чайная общества — место, где собирались на посиделки рабочие и подпольщики. Союз металлистов — это один из первых профсоюзов в Туле, если не первый.

О чайной Союза металлистов вспоминали с большой любовью. Вот что рассказывал один из руководителей города после февральских событий 1917 года Н. Бригадиров: «Как-то само собой получалось, что по окончании лекции или урока в Тулубьевской школе, около восьми часов вечера, мы заходили туда. Она, помнится, была открыта часов до десяти вечера. Там за стаканом чая с лимоном не то за 3, не то за 5 копеек можно было сидеть за столом сколько угодно, слушать граммофон, читать газету, беседовать с товарищами.

Дом, где работала чайная Союза металлистов.

Ходили туда не только патронники и оружейники, но и рабочие других заводов, самоварных, скобяных, металлообрабатывающих фабрик. Некоторые приходили чуть ли не каждый день.

Буфетчицей, так сказать, «хозяйкой» чайной долгое время была Олимпиада Ильинична Камаева-Минаичева. По своему характеру и образу жизни она была чем-то похожа на Ниловну — героиню романа Горького «Мать». Ее и называли «мамашей».

За годы дореволюционного периода правление Союза периодически попадало под репрессии. Так, после ареста в 1912 году из Тулы был выслан один из руководителей Союза Иван Степанович Белостоцкий.

В Тулу Белостоцкий приехал после окончания партийной школы в Лонжюмо под Парижем, организованной Лениным. По воспоминаниям, был в те годы молодым человеком лет 30 с копной курчавых волос на голове, сквозь распахнутый ворот виднелась мощная шея, богатырская грудь.

А после революции он стал одним из организаторов советского здравоохранения на Урале. Потом жизнь связала его с Челябинским тракторным заводом, где он трудился до самого выхода на пенсию в 1958 году.

В 1967 году Иван Белостоцкий первым в истории Челябинска советского периода был удостоен звания «Почетный гражданин города Челябинска».

В чайной Союза металлистов познакомился со своей женой Марией Улазовской сосланный в Тулу Николай Шверник — в последние годы правления Сталина (1946−1953 гг.) председатель Президиума Верховного Совета СССР, т. е. номинальный руководитель государства.



Николай Шверник.

Чемпион чемпионов

Одна из достопримечательностей нынешней улицы Металлистов — памятник знаменитому оружейнику Сергею Мосину, изобретателю трехлинейки. Установлен он в 1958 г., а автор памятника — Вера Мухина. Та самая, что сотворила статую «Рабочий и колхозница».



Вера Мухина.

Улица Металлистов воспитала человека, ставшего настоящей гордостью не только Тулы, но и целой страны под названием СССР. Да и по сей день мало кто из спортсменов мира может похвастаться подобными достижениями.

Евгений Романович Гришин — олимпийский чемпион по скоростному бегу на коньках. Он выиграл четыре золотые медали на Олимпиадах 1956 и 1960 гг. (дистанции 500 и 1500 м).

В 1956 г. установил мировой рекорд на дистанциях 500 и 1500 м. В 1964 г. получил серебряную медаль на дистанции 500 м. В 1968 г. занял 4-е место на 500 м с лучшим среди советских гонщиков результатом. Знаменосец команды СССР на открытии Олимпиады 1964 г.

Абсолютный чемпион Европы 1956 г. Тренер олимпийской команды конькобежцев в 1972 и 1976 гг. Заслуженный тренер СССР. Каково?!

«Мое детство было особым, ни на что не похожим», — напишет он позже в своей книге. И это действительно так. Когда был мальчишкой, в его жизнь вошла война. Во время налета фашистской авиации рядом с ним разорвалась бомба, и Гришин угодил в больницу, из его тела извлекли 12 осколков.

«Жив я остался только потому, что за мной почти вплотную бежал мой друг, который и принял на себя весь град искромсанного металла, закрыв меня своим телом».

«Улицы Тулы тогда не чистили от снега, и, укатанные машинами и санями, подогретые оттепелями, мостовые представляли отличную основу для катания на коньках, — рассказывал Евгений Романович. — Особенно преуспевал я в драке и цеплянии крючком за мчавшуюся машину. Здесь мне просто не было равных. А делалось это так. Стоишь на коньках, держа в руке длинный металлический крючок, к которому привязывалась такая же длинная и прочная веревка. Завидев машину, на определенном расстоянии начинаешь разгоняться. И вот в тот момент, когда машина обгоняет тебя, ты, пропуская ее, резким движением посылаешь вперед металлический крючок, вонзая его в деревянный борт кузова. Чтобы удержаться на ногах, надо было обладать незаурядным мастерством и крепкими руками и ногами».

Вскоре коллекцию инвентаря для катания на грузовиках отобрал участковый милиционер, а Гришин пришел в конькобежную секцию, к тренеру Якову Яковлеву. Секция располагалась рядом с домом — на стадионе «Зенит» в кремле. Именно здесь и начался его путь к мировой славе.

Между зданием четвертого профучилища и первыми жилыми домами по Металлистов есть проулочек, который когда-то назывался Казанской набережной. От той набережной теперь остались одни воспоминания и потрепанный временем красный кирпичный дом, в котором когда-то жил будущий писатель и журналист Борис Петров.

Дом, где жил писатель Борис Петров.

Его новеллы лаконичны и наполнены какой-то особой магией любви к жизни, к окружающей природе. Говорят, он даже изобрел походный столик, на котором писал на реке, в тайге, когда не клевала рыба или пряталась дичь. Борис Петров — может, и не самый выдающийся писатель, но очень колоритный. А уж по нынешним временам точно мастер.

Казанское чудо

Казанская церковь, о которой мы писали в прошлом выпуске, стала последним оплотом верующих при насильственном отъеме драгоценностей у церкви 1922 г. Во время Пасхальной недели на ее колокольне церковному сторожу Кузьминову явилась чудотворная икона Божией Матери — «Споручница грешных». В первую ночь якобы виделся только лик иконы, а вот во второй икона сказала: «Возьми меня»…

Икону, в серебряной ризе и с простыми камнями, перенесли в храм. Тут же в честь новоявленной иконы был отслужен первый молебен, а потом перевозбужденные происходящими событиями верующие понесли весть о чуде по городу.

Характерно, что властям о «казанском чуде» донесли не сразу. Лишь на следующий день, 19 апреля, в Тулгубполитотдел поступили сведения о том, что на колокольне Казанской церкви появилась чудотворная икона «…неизвестно какой божьей матери и что вследствие этого уже начинают совершаться молебны». Всех подозреваемых в причастности к случившемуся в ту же ночь доставили в полит­отдел. Саму икону тоже после допросов изъяли.

Процесс по делу о «казанском чуде» сначала проходил при патронном заводе. Но поскольку рабочая аудитория явно была настроена сочувственно к подсудимым, его перенесли в помещение народного дома (нынешний ТЮЗ), и в зал пускали по спецприглашениям и удостоверению личности.

Общеуголовный отдел Тульского ревтрибунала виновными признал всех.

Ювеналий получил 10 лет с более строгой изоляцией. Протоиерей Успенский, сторож Кузьминов, Федул Сентерев, разнесшие весть о чуде, — 5 лет с более строгой изоляцией. Протоиерей Алавдин — 1 год с менее строгой. Священник Сахаров, иеромонах Сергий и Василий Сентерев — условно три года. Приговор обжалованию не подлежал.