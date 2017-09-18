Тула
Тула
Регистрация
Тула историческая / Улицы

Металлистов или Пятницкая: Советский период

Тула, ул. Металлистов. 70-е годы ХХ века. Фото из архива автора.

Металлистов или Пятницкая: Советский период

Мы продолжаем разговор о том, надо ли возвращать улице Металлистов прежнее название. Ее советский период имеет богатую историю.

Начало материала можно прочитать здесь.

Кто такие металлисты?

В октябре 1924 г. Пятницкая улица получила имя Металлистов — в честь дома №5, где с 1912 по 1916 год размещалось правление Тульского отделения Московского общества по обработке металлов. А рядом была чайная общества — место, где собирались на посиделки рабочие и подпольщики. Союз металлистов — это один из первых профсоюзов в Туле, если не первый.

О чайной Союза металлистов вспоминали с большой любовью. Вот что рассказывал один из руководителей города после февральских событий 1917 года Н. Бригадиров: «Как-то само собой получалось, что по окончании лекции или урока в Тулубьевской школе, около восьми часов вечера, мы заходили туда. Она, помнится, была открыта часов до десяти вечера. Там за стаканом чая с лимоном не то за 3, не то за 5 копеек можно было сидеть за столом сколько угодно, слушать граммофон, читать газету, беседовать с товарищами.

Дом, где работала чайная Союза металлистов.

 

Ходили туда не только патронники и оружейники, но и рабочие других заводов, самоварных, скобяных, металлообрабатывающих фабрик. Некоторые приходили чуть ли не каждый день.

Буфетчицей, так сказать, «хозяйкой» чайной долгое время была Олимпиада Ильинична Камаева-Минаичева. По своему характеру и образу жизни она была чем-то похожа на Ниловну — героиню романа Горького «Мать». Ее и называли «мамашей».

За годы дореволюционного периода правление Союза периодически попадало под репрессии. Так, после ареста в 1912 году из Тулы был выслан один из руководителей Союза Иван Степанович Белостоцкий.

В Тулу Белостоцкий приехал после окончания партийной школы в Лонжюмо под Парижем, организованной Лениным. По воспоминаниям, был в те годы молодым человеком лет 30 с копной курчавых волос на голове, сквозь распахнутый ворот виднелась мощная шея, богатырская грудь.

А после революции он стал одним из организаторов советского здравоохранения на Урале. Потом жизнь связала его с Челябинским тракторным заводом, где он трудился до самого выхода на пенсию в 1958 году.

В 1967 году Иван Белостоцкий первым в истории Челябинска советского периода был удостоен звания «Почетный гражданин города Челябинска».

В чайной Союза металлистов познакомился со своей женой Марией Улазовской сосланный в Тулу Николай Шверник — в последние годы правления Сталина (1946−1953 гг.) председатель Президиума Верховного Совета СССР, т. е. номинальный руководитель государства.


Николай Шверник.

Чемпион чемпионов

Одна из достопримечательностей нынешней улицы Металлистов — памятник знаменитому оружейнику Сергею Мосину, изобретателю трехлинейки. Установлен он в 1958 г., а автор памятника — Вера Мухина. Та самая, что сотворила статую «Рабочий и колхозница».


Вера Мухина.

Улица Металлистов воспитала человека, ставшего настоящей гордостью не только Тулы, но и целой страны под названием СССР. Да и по сей день мало кто из спортсменов мира может похвастаться подобными достижениями.

Евгений Романович Гришин — олимпийский чемпион по скоростному бегу на коньках. Он выиграл четыре золотые медали на Олимпиадах 1956 и 1960 гг. (дистанции 500 и 1500 м).

В 1956 г. установил мировой рекорд на дистанциях 500 и 1500 м. В 1964 г. получил серебряную медаль на дистанции 500 м. В 1968 г. занял 4-е место на 500 м с лучшим среди советских гонщиков результатом. Знаменосец команды СССР на открытии Олимпиады 1964 г. 

Абсолютный чемпион Европы 1956 г. Тренер олимпийской команды конькобежцев в 1972 и 1976 гг. Заслуженный тренер СССР. Каково?!

«Мое детство было особым, ни на что не похожим», — напишет он позже в своей книге. И это действительно так. Когда был мальчишкой, в его жизнь вошла война. Во время налета фашистской авиации рядом с ним разорвалась бомба, и Гришин угодил в больницу, из его тела извлекли 12 осколков.

«Жив я остался только потому, что за мной почти вплотную бежал мой друг, который и принял на себя весь град искромсанного металла, закрыв меня своим телом».

«Улицы Тулы тогда не чистили от снега, и, укатанные машинами и санями, подогретые оттепелями, мостовые представляли отличную основу для катания на коньках, — рассказывал Евгений Романович. — Особенно преуспевал я в драке и цеплянии крючком за мчавшуюся машину. Здесь мне просто не было равных. А делалось это так. Стоишь на коньках, держа в руке длинный металлический крючок, к которому привязывалась такая же длинная и прочная веревка. Завидев машину, на определенном расстоянии начинаешь разгоняться. И вот в тот момент, когда машина обгоняет тебя, ты, пропуская ее, резким движением посылаешь вперед металлический крючок, вонзая его в деревянный борт кузова. Чтобы удержаться на ногах, надо было обладать незаурядным мастерством и крепкими руками и ногами».

Вскоре коллекцию инвентаря для катания на грузовиках отобрал участковый милиционер, а Гришин пришел в конькобежную секцию, к тренеру Якову Яковлеву. Секция располагалась рядом с домом — на стадионе «Зенит» в кремле. Именно здесь и начался его путь к мировой славе.

Между зданием четвертого профучилища и первыми жилыми домами по Металлистов есть проулочек, который когда-то назывался Казанской набережной. От той набережной теперь остались одни воспоминания и потрепанный временем красный кирпичный дом, в котором когда-то жил будущий писатель и журналист Борис Петров.

Дом, где жил писатель Борис Петров.

 

Его новеллы лаконичны и наполнены какой-то особой магией любви к жизни, к окружающей природе. Говорят, он даже изобрел походный столик, на котором писал на реке, в тайге, когда не клевала рыба или пряталась дичь. Борис Петров — может, и не самый выдающийся писатель, но очень колоритный. А уж по нынешним временам точно мастер.

Казанское чудо

Казанская церковь, о которой мы писали в прошлом выпуске, стала последним оплотом верующих при насильственном отъеме драгоценностей у церкви 1922 г. Во время Пасхальной недели на ее колокольне церковному сторожу Кузьминову явилась чудотворная икона Божией Матери — «Споручница грешных». В первую ночь якобы виделся только лик иконы, а вот во второй икона сказала: «Возьми меня»…

Икону, в серебряной ризе и с простыми камнями, перенесли в храм. Тут же в честь новоявленной иконы был отслужен первый молебен, а потом перевозбужденные происходящими событиями верующие понесли весть о чуде по городу.

Характерно, что властям о «казанском чуде» донесли не сразу. Лишь на следующий день, 19 апреля, в Тулгубполитотдел поступили сведения о том, что на колокольне Казанской церкви появилась чудотворная икона «…неизвестно какой божьей матери и что вследствие этого уже начинают совершаться молебны». Всех подозреваемых в причастности к случившемуся в ту же ночь доставили в полит­отдел. Саму икону тоже после допросов изъяли.

Процесс по делу о «казанском чуде» сначала проходил при патронном заводе. Но поскольку рабочая аудитория явно была настроена сочувственно к подсудимым, его перенесли в помещение народного дома (нынешний ТЮЗ), и в зал пускали по спецприглашениям и удостоверению личности.

Общеуголовный отдел Тульского ревтрибунала виновными признал всех.

Ювеналий получил 10 лет с более строгой изоляцией. Протоиерей Успенский, сторож Кузьминов, Федул Сентерев, разнесшие весть о чуде, — 5 лет с более строгой изоляцией. Протоиерей Алавдин — 1 год с менее строгой. Священник Сахаров, иеромонах Сергий и Василий Сентерев — условно три года. Приговор обжалованию не подлежал.

Автор: Сергей Гусев, вчера, в 14:32 +18
Другие статьи по темам
Люди
Вера МухинаЕвгений ГришинНиколай Шверник
Место
Тулаулица Пятницкаяулица Металлистов
Прочее
историяназвание улицы
Пятницкая или Металлистов?
Пятницкая или Металлистов?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.