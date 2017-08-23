Городской тип: Дворники

Фото из архива Александра Наумова.

Если театр начинается с вешалки, то город – с дворника. Тем более, в отличие от нашего времени, сто лет назад функции дворника были куда шире. Это, говоря современным языком, скорее был менеджер двора.

В тулупе до пят

Помимо исполнения своих прямых обязанностей дворник следил за порядком, мог даже сдавать комнаты и квартиры, если собственник проживал в другом месте.

Дворник круглосуточно дежурил у ворот дома. Для поддержания порядка у него имелся свисток, с помощью которого он мог вызвать помощь или поднять тревогу.

В полночь ворота и подъезды запирались, и, чтобы открыли дверь, надо было позвонить в электрический звонок или дернуть за шнурок колокольчика, под которым была прибита дощечка с надписью «Звонок к дворнику». Тогда спавший всю ночь на деревянном топчане дворник поднимался и неспешно шел открывать замок, получая в ответ монетку за хлопоты.

Как тут не вспомнить злого дворника из «Двенадцати стульев», которого кипучий лентяй Полесов, разобравший ворота, лишил законного ночного заработка.

Или инженера Щукина, который кричал дворнику, когда у него в квартире иссякла вода.



Дворники также подметали и поливали улицы, убирали снег, кололи и разносили в квартиры дрова, выносили мусор.



Летом на них был непременный черный картуз с лакированным козырьком. Верх картуза был из черной кожи для защиты от дождя.

На околыше – медная пластинка с надписью «дворник». Также на представителе этой профессии был неизменный дворницкий жакет: черный или темно-синий двубортный глухой жилет с небольшим вырезом или вообще без выреза и с отложным воротником. Застегивался жилет на маленькие пуговицы по борту.

Сверху обязательно был надет белый холщовый фартук с нагрудником.

На шею вешалась на медной цепочке большая овальная бляха, на которой по кругу следовала надпись с названием улицы и номера дома, а посредине было написано «дворник». Иногда такая бляха прикалывалась с левой стороны груди.

Верхней одеждой служила поддевка, подпоясанная кумачовым кушаком. Ночью, на дежурство, надевался огромный, до пят, с большим шалевым воротником тулуп. А с наступлением холодов картуз сменяла круглая барашковая шапка.

Работа круглый день

Крупные домовладельцы содержали целый дворничий корпус со старшими и младшими дворниками, у каждого из которых были свои обязанности по хозяйству. А вот для выполнения городских работ управа заключала договор с подрядчиком, который уже сам искал исполнителей и нес за них ответственность.

Вот выдержки из договора-подряда, заключенного 23 февраля 1909 г. между Тульской городской управой и крестьянином Тульского уезда Прокофием Васиным Мишуковым.

Подрядчик должен был:

В летнее сухое время метение должно производиться ежедневно ранним утром до семи часов утра, на торговых площадях и рынках метение не должно стеснять торговлю. Разрешается работа и в ночное время, смотря по надобности, но не ранее 12 часов ночи. Чистку грязи и навоза в дождливые дни, в весеннее и осеннее время разрешается производить и днем. Разрешается собирать случайно насоренный сор, навоз и отбросы и днем, но чтобы не поднимать пыли, на площадях и других местах взятого подряда, где имеются сборные ящики для мусора и других разных отбросов. Также лежит на обязанности подрядчика собирать с городских мест и трупы животных или птиц, немедленно свозя их в указанном месте, закапывая в землю с заровниванием поверхности. В зимнее время очистка снега должна производиться со всех указанных мест следующим образом: собранные кучи без замедления необходимо перевезти на свалки, тротуары должны быть очищены до настила и посыпаны песком, чтобы был удобный и нескользкий проход.



Русские дворники не только мели улицы, но и выполняли самую

разнообразную работу по дому.

Ретивое усердие

Понятно, что свои обязанности дворники не всегда выполняли добросовестно. И на это мог указать не только представитель управы, но и городовой, полицмейстер и даже высшее губернское начальство.

В Тульскую городскую управу 16 марта 1908 года обратился тульский полицмейстер.

«Имею честь уведомить городскую управу, что канавы для стока воды по улицам прорываются довольно глубокие и на разъездах не делается откосов, что крайне затрудняет разъезды. Есть лошади, которых не заставишь идти через канаву, кроме того, небезопасно как для самих седоков и для экипажей при перепрыгивании через канавы, а в случае нужды проехать на колесах уж совсем не представляется возможным. Ввиду чего покорнейше прошу городскую управу сделать распоряжение, чтобы на перекрестках и вообще на разъездах устроить откосы, и при этом не крутые, так, чтобы легко можно было проезжать».

Контроль за чистотой на улицах лежал в том числе и на полицейских.

По весне они должны были следить за свозкой с улиц куч снега, очисткой крыш и тротуаров.

Яркие бытовые картины того времени до нас донесли газеты.

«Приказом по полиции строжайше предписано приставам поручить подведомственным чинам сделать немедленно распоряжение о свозке с улиц куч снега, очистке крыш, где снег свис и угрожает падением, а также и об очистке тротуаров». «Тульская молва», 29 января 1913 г.

«В сырую погоду – какая стоит сейчас – тульские дворники проявляют настолько ретивое усердие по очистке тротуаров от грязи, что то и дело забрызгивают ею проходящую публику.

Да еще сердятся вслед:

– Мешаетесь только!

И выходит, что существуют не дворники для публики, а публика для дворников». «Тульская молва», 12 мая 1913 г.

«Горожане возмущены несвое­временным метением улицы у дома Козлова на Никитской. Метение ее производится как раз в то время, когда по ней идут на занятия учащиеся, главным образом гимназисты. Угощение юношей и подростков небезвредной пылью совершенно излишне». «Тульская молва», 20 мая 1913 г.

«Не успел выпасть снег, а уже некоторые домовладельцы принялись посыпать тротуар солью. Посыпка солью воспрещена, т. к. соль самым губительным образом отражается на обуви, а между тем такая посыпка все-таки практикуется у нас». «Тульская молва», 14 ноября 1913 г.

Но формально городская Дума посыпать тротуары и проезды солью в зимнее время запретила лишь 19 ноября 1914 года, дополнив пункт своего же обязательного постановления от 1901 года относительно содержания в порядке улиц и тротуаров: «С наступлением зимы тротуары должны быть очищаемы от снега. Во время гололедки тротуары должны посыпаться песком или золой».



Начало ХХ века. Дворники убирают улицу Калужскую (ныне ул. Демонстрации).

Впрочем, как надо действенно бороться с недобросовестными дворниками, показала уже новая власть.

Это цитата из газеты «Коммунар» от 19 мая 1922 года. «За неочистку дворов и улиц от грязи и мусора отдел Управления подвергнул следующих лиц заключению в концентрационный лагерь: Рубцова Д. С. – Пушкинская, №1 – 7 суток; Либина Б. Г. – Рубцовская, д. 28 – на 7 дней».

