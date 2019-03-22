Московский вокзал Тулы: след в мировой истории

На фото встреча победителей на Московском вокзале, 1945 г.

За свою длинную жизнь Московский вокзал Тулы видел, конечно, немало. Здесь бывал писатель Николай Лесков, композитор Петр Ильич Чайковский. По пути в сибирскую ссылку и обратно по здешнему перрону прогуливался Владимир Ильич Ленин, тогда еще просто Ульянов. Есть даже версия, что один из своих псевдонимов — Тулин, он взял в память о тех незабываемых впечатлениях от нашего вокзала. В сентябре 1919 года перед тульскими железнодорожниками выступал будущий всесоюзный староста Михаил Калинин, призывая их биться с белогвардейской гидрой на фронтах гражданской войны.

Тургенев обнялся со Львом Толстым

В 1879 году на перроне Курского вокзала обнялись два классика — Толстой и Тургенев. Объятия эти были по-настоящему эпохальны, ведь они венчали долгий период вражды главных возмутителей умов своего времени. Тем самым оба великих русских писателя показали всем нам пример того, что дружба и взаимное уважение значительно выше личных ссор и обид.

Они не общались друг с другом семнадцать лет и только по стечению обстоятельств не сошлись друг с другом на дуэли. Притом что оба восхищались литературными творениями друг друга, к жизни они относились совсем по-разному, о чем постоянно спорили, что и привело, по выражению Тургенева, к «оврагу» в отношениях. По описанию А. Фета, в имении которого всё и случилось, Толстого возмутило умиление Тургенева тем фактом, что его дочь чинит одежду для бедняков, он посчитал это неискренностью. Тургенев вспылил и пригрозил «дать в рожу» обидчику. Толстой тоже оскорбился и уехал, а с дороги послал вызов на дуэль с условием, чтобы стреляться по-настоящему. Тургенев ответил письмом с извинениями, на что Толстой оскорбился еще больше. Под горячую руку попало и Фету, выступившему третейским судьей, которому тоже нагрубили. Потом Толстой пытался замириться, но отказывался от извинений уже Тургенев.

Они не общались с 1861 года и помирились только в 1878-м, через семнадцать лет.



И в том, что в 1879-м году Толстой поспешил свидеться на вокзале с другом, который даже не собирался ехать к нему в Ясную, как нельзя лучше можно увидеть, насколько эти люди уважительно относились друг к другу. Сейчас об этом событии напоминает мемориальная доска на стене вокзала со стороны 1-го пути.





На фото Привокзальная площадь. Тридцатые годы прошлого века.

На Курском вокзале Тулы у Тургенева была и еще одна эпохальная встреча — 8 августа 1878 г. он специально приехал из Спасского для встречи с начинающей писательницей Любовью Стечкиной, родственницей будущего знаменитого конструктора оружия Игоря Стечкина. Тот день они провели вместе, обсуждая ее произведения. А 1 сентября Тургенев приехал на станцию Суходол, в деревню Плутнево, где жила Любовь, начинающая писательница, и на тульском вокзале его встречал брат Любови Яковлевны — Николай Стечкин. Позже в воспоминаниях он написал:

«Незаметно мы доехали до станции Суходол. Сестра ожидала Ивана Сергеевича на вокзале. Чтобы сесть в экипаж, надо было перейти рельсы. Я удивился, что от рельсов сделан деревянный слегка наклонный помост, посыпанный желтым свежим песком. Оказалось, что это начальник нашей маленькой станции устроил для Тургенева, узнав из телеграммы к сестре о его приезде. Простодушный поклонник Тургенева хотел даже покрыть помост красным сукном, но сестра уговорила этого не делать, чтобы не вышло смешно».

20 чемоданов Чехова

В 1890 году Антон Павлович Чехов совершил путешествие через всю страну на остров Сахалин — к месту содержания каторжан и ссыльных. Обратно он возвращался морем, побывав не только «в аду», по его словам, но и в раю — на острове Цейлон. 1 декабря судно «Петербург» подошло к Одессе, но еще три дня пассажиров держали на обсервации, то есть на карантине. Как только всех наконец выпустили на берег, Чехов сел на скорый поезд до Москвы. С собой он вез огромный багаж из 21 места, да еще и трех мангустов, купленных на Цейлоне. В Туле на вокзале его встречали мать и брат. А 9 декабря 1890 года все они вернулись в Москву.

Через три года в книге «Остров Сахалин» Чехов напишет:

«…Жить где-нибудь в Тульской или Курской губернии, видеть каждый день избы, дышать русским воздухом само по себе высшее счастье».

Героические моряки

В ночь на 14 апреля 1904 года через Тулу проследовал поезд с героическим экипажем крейсера «Варяг». Командиру крейсера капитану первого ранга Всеволоду Федоровичу Рудневу была поднесена хлеб-соль на ценном блюде с надписью «Командиру бессмертного „Варяга“ от Тульской думы», а командиру канонерской лодки «Кореец» капитану 2-го ранга Беляеву — вызолоченный кубок с надписью «Командиру доблестного „Корейца“ на добрую память от Тульской городской думы». Также всем офицерам и прочим лицам, кроме нижних чинов, было выражено приветствие от Тульской думы. А нижним чинам устроено угощение от города и сделаны подарки на память — в частности, тульские пряники и гармошки. От имени Тулы и всего тульского общества моряков приветствовал городской голова Волков.

Николая II приветствовать с палкой в руках запрещено



Николай II в Туле с ранеными военного госпиталя, 1914 г.

Император Николай II бывал в Туле неоднократно. В августе 1909 г., например, императорский поезд просто сделал остановку в Туле, во время которой для встречи государя и его семьи на перроне собрался весь цвет тульского общества, и высоким гостям были преподнесены самовары фабрики наследников В. С. Баташева . Приезжал Николай Александрович и в 1914 году, вскоре после начала мировой войны, а после него Тулу посетила и императрица Александра Федоровна с великими княжнами.

Разумеется, меры безопасности в эти дни на вокзале и прилегающих территориях предпринимались беспрецедентные. Например, во время высочайшего проезда 1916 года, когда царский поезд в Туле даже не делал остановки, на всем пути следования было организовано беспрерывное наблюдение на участке в сто саженей от поезда.

Были отданы также и некоторые специальные распоряжения о том, что смотреть на высочайший проезд в бинокли, как из домов, так и на улице, иметь в руках палки, зонты, трости и какое-либо оружие строжайше воспрещается. Равно как и находиться на заборах, воротах и крышах. Можно было только стоять у окон, но под личную ответственность домовладельцев.

Крушение аэровагона

В 1921 году в Советской России появилось чудо железнодорожной техники — аэровагон. Его придумал бывший шофер тамбовского ЧК Валериан Абаковский, поставив на железнодорожную дрезину авиационный двигатель с трехметровым пропеллером.

Скорость передвижения аэровагона внушала уважение — до 140 км в час. В июле 1921 г. на этом аэровагоне приехали в Тулу участники III конгресса Коммунистического Интернационала и I конгресса Красного интернационала профсоюзов, которые проходили в Москве.

Но по дороге назад на 104-й версте от Москвы, рядом с Серпуховым, на всем ходу аэровагон слетел с рельсов и разбился в щепы. Шестеро членов делегации погибли на месте, включая самого изобретателя, еще шестеро были тяжело ранены. Также погибли один из видных деятелей партии товарищ Артем — на тот момент секретарь Московского отделения компартии и один из основателей компартии Великобритании Уильям Хьюлетт. Всех похоронили в кремлевской стене в Москве.

На память об изобретении осталось фото аэровагона и его пассажиров, сделанное на перроне Курского вокзала Тулы перед последним рейсом.

Возвращение домой

24 июля 1945 года на Московский вокзал прибыл первый эшелон с демобилизованными воинами. Его встречала огромная толпа людей, у большинства из них были в руках цветы. Людей было так много, что они с трудом размещались даже на привокзальной площади. А возле самого перрона многие забирались на фонари, чтобы увидеть происходящее во всех подробностях. За месяц домой вернулись 9 165 фронтовиков, из них 2 860 — женщины. К концу сентября приехали еще 11 тысяч воинов.

Хлеб-соль для Хрущева



Никита Хрущев восхищается рушником ручной работы, на котором подан хлеб-соль.

В качестве главы государства Никита Хрущев впервые прибыл в Тулу 16 февраля 1959 года поездом «Москва — Батуми». На вокзале от имени туляков ему вручили хлеб-соль председатель колхоза «Новый мир» Белевского района, депутат ВС РСФСР Юрий Львович Воинов, прославленная доярка колхоза им. Кирова Заокского района, депутат ВС СССР Зинаида Ивановна Шумская и Герой Социалистического Труда, звеньевая свекловодческого звена колхоза «Победа» Богородицкого района Нина Яковлевна Панова. А второклассницы Вера Холина и Таня Красницкая преподнесли гостю яркие букеты живых цветов. Также от имени туляков Хрущеву вручили при встрече бескурковое охотничье ружье центрального боя.

Брежневу вручили ключи от Тулы



1977 г., Тула, Московский вокзал. Вручение ключа от города

Леониду Брежневу в Туле. В центре — первый секретарь Тульского обкома КПСС Иван Юнак.

На Московский вокзал с историческим в жизни Тулы визитом генсек Леонид Брежнев прибыл специальным правительственным поездом 17 января 1977 года. На пороге вагона он стоял в демисезонном пальто и начальственной пыжиковой шапке, приветственно махая рукой встречавшим. Ступив на гостеприимную тульскую землю, он получил из рук председателя Тульского горисполкома Льва Николаевича Дагаева символический ключ от города в красивой сувенирной коробке. Главной же целью его визита было вручение Туле «Золотой Звезды» города-героя.