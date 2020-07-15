Истории Тульского кремля: гауптвахта и ретирады

Здание гауптвахты – у самых Одоевских ворот.

Особенно если сравнить, насколько активно использовались под всевозможные административные учреждения кремли в других городах. Зато всё, что было, усердно загаживалось и захламлялось.

В телефоне и катании на льду отказали

Из построек внутри кремля до наших дней не дожили лишь сгоревшее еще в тридцатые историческое здание колокольни и тогда же снесенная гауптвахта. Последнее, конечно же, в нашем нынешнем восприятии ассоциируется с неким военным арестным домом. Между тем для содержания арестованных военнослужащих гауптвахта стала использоваться лишь в советское время. Изначально же это было всего лишь помещение под личный состав военного подразделения.

Гауптвахту у южной стены кремля рядом с Одоевскими воротами сделали в 1837 г. по проекту губернского архитектора Дубровского.

Построили быстро, но не очень качественно.

Впоследствии здание периодически ремонтировали, а после революции оно и вовсе оказалось заброшено. Последней идеей вдохнуть в него жизнь оказалось предложение разместить здесь вытрезвитель. Приводящее в чувство загулявших горожан заведение вскоре в центре города и правда открыли, но не в кремле, а по соседству – на улице Металлистов, 1. В отличие от царских времен, где в приюте для опьяневших могли на прощание и новую одежонку справить, в новом советском учреждении установили плату за ночлег и обслуживание. А здание гауптвахты разобрали за ненадобностью.

В сентябре 1908-го разрешили поставить в кремле здание женской гимназии, которое, правда, так и не появилось. В октябре того же года городская дума разрешила открыть музей древностей. Собственно, с тем же конечным успехом.

Не все желания, правда, исполнялись.

Отказали Капырзину, который собирался в противовес гимнастическому обществу «Сокол», получившему в аренду участок на Упе, устроить свой ледяной каток на территории кремля.

Не разрешили рядом с электростанцией поставить и новое здание под центральную станцию городской телефонной сети – «на участке земли размером 30 на 30 саженей построить приличный двух-, трехэтажный дом с верхним во втором этаже светом, с центральным паровым отоплением, водопроводом и электрическим освещением». Последнюю просьбу дума единогласно отклонила и порекомендовала управе произвести на этом месте посадку деревьев. Ирония такого ответа заключалась, по-видимому, в том, что управа-то как раз с предложением о строительстве телефонной станции большинством голосов уже согласилась, но с условием, чтобы участок в кремле был продан, а не передан в безвозмездное пользование.

Были и курьезные объекты. Так, 17 июля 1907 года результатом ревизии гласными городской думы кремлевских стен и башен, пришедших в ветхость и грозящих обрушиться, стала совершенно неожиданная находка – сторож соборной церкви близ зимнего собора самовольно, втихую, вырыл погреб для собственных надобностей. Если б не ревизия, может, так и продержался бы этот погреб до самой эпохи перемен.

Ледник в башне

Профессор Рудаков, о котором мы писали раньше, возмущался тем, что городская управа позволила владельцу ресторана, находящегося в Кремлевском саду, использовать Ивановскую башню для склада льда: «с этой целью была даже пробита дверь из сада в нижний этаж башни и варварски сокрушена четырехвековая белокаменная, изумительно проч-ная и красивая кладка». И далее у него: «Вплотную к стенам кремля пристроены посудные и птичные лавчонки, загромождающие всё прясло (участок крепостной стены между двумя башнями. – Прим. ред.) от Пятницких ворот до Наугольной башни; у Пятницких ворот приютился деревянный сарай пчеловодства;

самая нечистота, вонь и шум тульского базара являются плохим соседством для исторического памятника»

(речь здесь идет о торговле на Казанской площади, находившейся с внешней стороны северо-западной стены кремля). «В Кремлевском саду загромождает целый участок стены примкнутый к ней ресторан со своими гнилыми сараями и выгребными ямами. Низ башни «на погребу» совершенно недоступен взору наблюдателя из-за дощатого забора, ограждающего двор ресторана. Одоевские ворота с одной стороны застроены прилепившейся к стене оранжереей, очень быстро разрушающей кирпичную кладку своими испарениями…»

О том, что кремль в тот момент действительно нуждался в экстренной помощи, говорит еще и это письмо Тульской губернской ученой архивной комиссии, сделанное, скорее всего, по инициативе того же Рудакова, о том, какие необходимо принять безотлагательно меры для сохранения кремля.

А именно:

Немедленно от ворот и башен кремля с их всеми чтимыми иконами удалить общественные ретирады (отхожие места. – Прим. ред.), которые недопустимы вблизи важнейшего памятника тульской старины, оскорбляющие религиозные чувства населения и могущие разрушить фундамент кремля.

Удалить пристройки к стенам: ресторан, мясные и посудные лавки, оранжерею Баташевского приюта, сараи электростанции, музей пчеловодства, некоторые строения дома Александра II, частью разрушающие кремль, частью являющиеся пристройками, обезображивающими вид кремля.

Убрать каменный уголь от стен как удерживающий у них сырость и опасный в пожарном состоянии.

Сделать дощатые покрытия над входом по стене; навесы и над башнями для защиты их от снега и дождя.

Облегчить свод Никитской башни, сняв насыпавшийся щебень.

Укрепить городовой настил возле Спасской башни и отслаивающиеся арки там же.

Возобновить водометы со стен.

Снести столбы и провода электростанции, укрепленные на стенах.

Восстановить лампады на воротах кремля.

Закрыть доступ в Ивановскую башню и не допускать в ней хранения льда.

Из этого послания весьма наглядно можно представить, насколько безжалостно относились к своей главной исторической реликвии в Туле сто с лишним лет назад.

Немедленно удалить ретирады

Деятельный Рудаков не сдавался, и летом 1916 года уже Императорское московское архитектурное общество обрушилось на туляков за то, что они совсем не обращают внимания на кремль:

«Несмотря на неоднократные указания о значении Тульского кремля как важного памятника древности, тульское городское управление уделяет мало внимания на этот памятник и прекратило даже ту скромную ассигновку на его поддержание, которая отпускалась последние годы.

Тульский кремль облеплен безобразными лавчонками, около которых накапливаются грязь и отбросы, заражающие кругом воздух.

Отношение городского управления к этому памятнику видно хотя бы из того, что древний кремль со своими соборами постепенно застраивается совершенно не отвечающими месту строениями, как, например, электрической станции, совсем некстати пристроенной к кремлевским стенам, покрывающей соборы и всё это место копотью. И хотя лавки и находящийся тут же ресторан представляют для города доходную статью, но из получаемого дохода не уделяется ничего для поддержки или самого небольшого ремонта кремля.

Императорское археологическое общество осведомлено, что городское управление имеет в виду еще более расширить электростанцию. Находя, что в стенах кремля не место такого рода сооружению, общество обращается в Тульскую городскую думу с просьбой не допустить дальнейшего увеличения этого здания и принять все зависимые меры по тому, чтобы таковое удалить из кремля в другое место, а существующему строению дать другое назначение, если это здание нельзя уничтожить совсем».

В общем-то, тон этого письма заметно перекликается с тоном письма Тульской губернской ученой архивной комиссии, сложно не увидеть в нем одну руку.

Кроме того Императорское московское архитектурное общество потребовало объяснений по следующим пунктам:

В чьем ведении находится тульский кремль. На каких основаниях част-ные лица владеют землей, непосредственно прилегающей к стенам кремля. Если земля около стен кремля захвачена самовольно, то кто обязан возбудить вопрос о восстановлении прав. Как и на основании каких законоположений разрешены постройки, вплотную прилегающие к стенам кремля и в самом кремле, их ремонт и перестройка. Кем разрешались предыдущий ремонт и сломка стен и башен кремля или их частей. Кем разрешено пользование башнями кремля для устройства в них ледника и других служебных помещений, ничего общего с характером исторического памятника не имеющих. На чьей обязанности лежит уборка мусора, отбросов, падали и всякой грязи и вообще поддержание в чистоте и надлежащем санитарном состоянии как самих стен и башен, так и прилегающей к ним земли.

Тульская управа как могла дала исчерпывающие объяснения по всем пунктам.

Кремль остается в ведении городского общественного управления.

Торговые помещения и места для торговли, находящиеся у стен кремля, сдаются городом за плату в аренду разным лицам.

Самовольного захвата какой-либо земли у стен кремля не наблюдается.

Здание театра, находящееся в Кремлевском саду близ стены кремля, выстроено частным предпринимателем, согласно обязательным постановлениям по строительной части для жителей г. Тулы, место же для театра отведено за плату.

Павильон, который находится в Кремлевском саду против Казанской церкви, выстроен обществом пчеловодства на участке земли, предоставленном городским общественным управлением в бесплатное пользование означенному обществу.

Оранжерея в Кремлевском саду принадлежит Баташев-скому исправительному приюту, которому было разрешено устроить на время заключения с тем приютом договора отдачу в его заведение садов и парков.

Здание буфета в Кремлевском саду со службами и ледником принадлежит городу и находится в арендном содержании у частных лиц.

Постройка электростанции у стены кремля произведена с разрешения городской думы по проектам надлежаще утвержденным.

Здание же гауптвахты выстроено с давних пор.

Ремонт кремлевских стен производится городским общественным управлением в порядке назначений. Что же касается переделки и сломки стен, то означенные работы выносятся городским общественным управлением в самых крайних случаях и весьма в незначительной части. Причем никогда не изменяется общий вид стен кремля.

Очистка от грязи, пыли и прочего в кремле и у стен кремля вменяется городской обязанности. В управе не имеется сведений о предложениях комиссии, касающейся поддержания и содержания в исправном состоянии по постановлению городской думы.

Помимо столь эмоциональной переписки Императорское московское архитектурное общество еще раз подтвердило, что поддержало ходатайство городского управления перед Министерством внутренних дел об ассигновке от правительства субсидии на реставрацию кремля. Но это ассигнование ввиду переживаемого времени едва ли может быть сделано в ближайшее время, а потому до получения государственных денег кремль необходимо под- держать средствами города.

Столь бурные разбирательства по поводу состояния кремля дошли и до губернатора Тройницкого. Он поспешил публично выразить поддержку идее сохранения главного архитектурного сооружения Тулы. О чем особенно ярко говорит его письмо тульскому голове, написанное в 1916 году:

«…Не могу не обратить внимание на необходимость принятия немедленных мер против дальнейшего разрушения стен кремля и совершенно незаконной застройки бульвара вокруг кремлевских стен.

Я полагал бы, что в этих целях прежде всего следует удалить от кремлевских стен ретирады, удалить при первой возможности пристроенные к стенам кремля лавки, оранжерею и пчеловодный музей, не разрешать возведение новых и расширение существующих построек и вообще при первой возможности совершенно очистить согласно плану бульвары от всяких строений, с кремлевских стен убрать столбы для электрических проводов, заменив их столбами, врытыми в землю и отнюдь не опирающимися и не прикрепленными к стенам, а внутри кремля убрать уголь от стен и всякий мусор».

И он – о том же, о ретирадных местах, устроенных вдоль стен кремля. Надо понимать, загадили всё вокруг в буквальном смысле.

«У башни Наугольной и Ивановской, у ворот Водяных и Никитских примазаны и пристроены безобразные примитивные ретирады, загрязняющие всё в своем соседстве и заражающие воздух зловонием», – писал А. П. Рудаков в книге «Тульский кремль. Страничка из тульской археологии».

Тройницкий еще в 1915 г. по ходатайству городской думы ходатайствовал об отпуске средств на реставрацию кремля под наблюдением Императорского московского архитектурного общества. Однако вопрос о полной реставрации Тульского кремля был отложен до конца войны.



