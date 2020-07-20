Как Тула участвовала в Олимпиаде-80

«В спорте есть соперники, в спорте нет врагов», – пел тогда на телеэкранах у входа в только что отстроенную гостиницу «Космос» эстонский певец Тынис Мягги.

И верилось, что это действительно так – только спорт может объединить и примирить людей всех континентов планеты. Самой незабываемой Олимпиаде-80 в эти дни исполнилось сорок лет.

Моментальная лотерея «спринт» и первое баночное пиво в СССР

Спорт спортом, но едва ли не главные воспоминания о московской Олимпиаде — настоящая кока-кола. Это было сродни чуду, ведь о ее существовании мы знали только из кино. И не всегда, кстати, западного. Молодые герои суперпопулярной югославской мелодрамы «Пришло время любить» зависали в барах и заказывали эту самую кока-колу.

В период московской Олимпиады выпускалась она не в каких-то там простеньких чебурашках с уже обрусевшей пепси, а в стильных стеклянных бутылочках с витыми финтифлюшками. С кока-колой по степени эмоционального воздействия могла сравниться лишь фанта. В стране, где апельсины растут только в Грузии, а продаются лишь изредка в Москве, и те марокканские, она имела особенный вкус. Кока-колу и фанту можно было купить также в разлив — кажется, по 20 копеек за пластиковый стакан. Были они настолько сильно газированы, что пузырьки начинали волшебно долетать до лица еще только с приближением стаканчика ко рту.

Вся эта роскошь появилась в свободной продаже примерно за год до Олимпиады, и еще примерно с год после ее можно было купить. Потом контракт закончился, и кусочка райской буржуазной жизни не стало.

Конечно, ни кока, ни фанта до Тулы не доехали. Но поскольку любой взрослый житель города оружейников в Москву наезжал часто, для него эти напитки также быстро стали знакомыми.

Посложнее было с пивом марки «Золотое кольцо» — первым баночным пивом в СССР. Поскольку это был отечественный бренд, выпускаемый без какой-то там лицензии, приобрести баночку «Кольца» и дернуть, при открывании за другое кольцо — металлическое, считалось большой удачей — даже в Москве это пиво оставалось в дефиците. Пустую банку, кстати, как правило, не выкидывали — она становилась частью домашней икебаны, украшая экспозицию диковинных вещей с яркими наклейками в серванте, книжном шкафу, кухонных полках и т. п.

Олимпиаде-80 отечественные потребители были обязаны массовым появлением в продаже аудиокассет SONY и AGFA — по девять рубчиков за штуку, между прочим, а также массовой закупкой сигарет знаменитых зарубежных марок. В 1980 году они в основном продавались в Москве, а в 1981 году лежали даже в газетных киосках в Туле. Были эти сигареты не совсем фирменными, а финского производства, и стоили полноценный рубль.

Для сравнения: популярные пачки с болгарским табаком покупали за 35 копеек мягкую пачку и 40 — твердую.

Чтобы пополнить бюджет Олимпиады, придумали моментальную лотерею «спринт».

В Туле эти билетики активно продавались на улицах. Они были запечатаны, с металлической блямбочкой кружком сбоку. После того, как лотерейный билет самолично вытаскивался из барабана, кусочек с блямбой отрывался, билетик разворачивался, и можно было с нескрываемой радостью увидеть, что ты только что, на глазах у всех окружающих, выиграл право взять бесплатно еще один билетик «спринта», хотя в качестве главного приза реклама обещала автомобиль «Волга». Говорят, что благодаря «спринту» и «Спортлото» государство пополнило бюджет Олимпиады на куда большую сумму, чем после реализации билетов на соревнования.

В конце семидесятых в моду вошли мужские сорочки на спортивную тему, в которой картинки со спортсменами были представлены как бы вырезками из газет. Каждый второй, ну пусть третий, представитель мужского пола имел в своем гардеробе такую рубашку. Но самый бэмц было купить легкую дождевую куртку необычного фасона с олимпийским мишкой на всю спину. Куртки были невероятно нарядными, стоили всего лишь в районе двадцати рублей, но увидеть их в продаже было делом малореальным. Тут как в лотерее «спринт», или в футбольном полуфинале Олимпиады-80 СССР — ГДР: нужно было хоть немного везения. К советским футболистам фортуна тогда повернулась спиной.

Кстати, из-за Олимпиады пострадали и тульские футбольные болельщики. В начале июля, за десять с лишним дней до старта Игр, наш ТОЗ в чемпионате СССР должен был играть в Москве с «Москвичом» и «Красной Пресней». Но чего-то все же испугались, и матчи с москвичами поменяли местами. В июле сыграли на нашем Центральном стадионе, а в октябре в Москве. В итоге последний домашний матч в Туле в тот год состоялся невероятно рано — 12 сентября.

Выпускалась и масса других товаров с олимпийской символикой — сумки через плечо, шапки, футболки, или обычные конвейерные весенние куртки, но с олимпийскими золотыми пуговицами. Само собой, появилось в продаже невероятное количество сувениров и особенно значков, заменявших в то время нынешние магнитики. Бывая в Москве, считалось хорошим тоном заехать в магазин «Сувениры» на улице Горького и зачем-то приобрести несколько наборов значков на олимпийскую тему.

Сделали послабление и для популярной музыки. Самые ходовые пластинки фирма «Мелодия» выпускала теперь с олимпийской эмблемой, что обходилось покупателю несколько дороже обычных дисков. Одними из главных отечественных хитов были мюзикл Раймонда Паулса «Сестра Керри» на латышском языке, альбомы «Веселых ребят» «Музыкальный глобус» с перепевками зарубежных песен на русском языке и «Солнечный луч в моем сердце» ВИА «Акварели», где вторую сторону пластинки занимали англоязычные композиции Стиви Уандера, Демиса Руссоса, и, страшно сказать, Uriah Heep. Тем самым подчеркивалось, что рок-музыка в СССР есть, она не запрещена.

Хорошо то, что хорошо кончается

16 июля Тульская область принимала у себя эстафету олимпийского огня, который отбыл в дальнейший путь на следующий день. Как только это случилось, местное начальство с облегчением выдохнуло. Ведь два долгих напряженных года область напряженно готовилась к этой эстафете, и все в итоге прошло без ЧП.

Особенно больной проблемой, разумеется, считались дороги и все, что их окружало. Убогие бетонные остановочные павильоны не выдерживали никакой критики в глазах иностранных гостей. Надо было заменить 70 таких павильонов, а Минавтодор готов был расщедриться только на десять. Требовали замены 1640 дорожных знаков, а планировалось поменять только 640. Все остальное предлагалось возместить за счет местного бюджета, но у туляков в тот год и так хватало проблем. Уже в сентябре в СССР впервые с большой помпой отмечали юбилей Куликовской битвы с приездом невероятного количества почетных гостей.

Ужасающей с точки зрения эстетической картины считалась южная часть Плавска, прилегающая к дороге. На красную линию застройки выходили хозяйственный и скотный дворы индивидуальных владельцев в неприглядном состоянии, плюс бесхозный запущенный овраг. В самом городе долго не начинали капитальный ремонт здания автовокзала, гостиницы. Облпотребсоюз никак не мог решить вопрос со сносом магазина «Водка» по пути движения эстафеты. Между тем именно в Плавске была предусмотрена остановка и обед для группы сопровождения. Долго запрягали и с декоративным ремонтом церкви в Плавске, занимающей «ответственное градостроительное положение на городской магистрали».

В Щекино заасфальтировали к встрече огня три километра тротуаров, отремонтировали 85 жилых домов, снесли четыре дома, установили 6 км изгороди, произвели посадку деревьев и кустарников.

Что же касается дорог, то это была отдельная проблема. Более пятидесяти процентов окружной автодороги Богучарово — Щекино, по которой, к ужасу тульского руководства, должны были бежать не только факелоносцы, но и ехать иностранные туристы, требовали капитального ремонта. Также на окружной было несколько неприглядных глазу оползневых участков.

На территориях Щекинского, Плавского и Чернского районов автодорога Москва — Харьков была в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. При этом не имелось не только денег на ремонт, но и битума, металла, специалистов-дорожников. Минавтодор, несмотря на указание Олимпийской комиссии Совета Министров РСФСР, надлежащих мер по ремонту, восстановлению автомагистрали не принимал. А из требуемых 95 км нового покрытия автодороги запланировал лишь 32 км, в остальных случаях предложил обойтись ямочным ремонтом.

Можно представить, в каком напряжении все эти два года прожили тульские руководитель всех рангов.

Центральные улицы Тулы отчистили до зеркального блеска. Все неприглядное укрыли за новенькими заборами. А те ограждения, в том числе в частном секторе, которые уже во множестве присутствовали — например, в Заречье, на пути в Москву, отремонтировали и в изобилии украсили олимпийской символикой. Именно к Олимпиаде-80 снесли часть старых домов на углу Советской и Красноармейского проспекта, прикрыв образовавшийся пустырь традиционным забором. Для пущей красоты на него тоже навешали щитов с олимпийской символикой.

На Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола (нынешний ЦС «Арсенал»), где должен был состояться праздник и «переночевать» олимпийский огонь, наконец-то завершили вечный долгострой — ввели в эксплуатацию Южную трибуну. Хотя до того почти двадцать лет красовавшийся на ее месте деревянный забор никого не смущал. Также сделали новый общественный туалет около Восточной трибуны (сейчас он переоборудован в хозяйственную постройку) и зачем-то заасфальтировали запасное футбольное поле.

В тульских кафе и ресторанах появились скатерти с олимпийскими кольцами и Мишкой. Лучших официантов готовили для работы в Москве. Остальных тоже попросили на всякий случай подтянуть иностранный язык и пройти специальные курсы, чтобы лучше обслуживать иностранных гостей, если выпадет такой случай. Впрочем, для работы в столице в дни Олимпиады выявляли не только лучших официантов, но и водителей, милиционеров и представителей многих специальностей, связанных с обслуживанием.

Чемпионские награды туляков

XXII Летние Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Они остались в истории еще и тем обстоятельством, что более пятидесяти стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших Игры, все же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом — не только белого, но и черного цвета. Санкции, само собой, были введены по требованию самой чувствительной по отношению к любой несправедливости в мире страны — Соединенными Штатами. Хотя есть версия, что таким образом президент США Джимми Картер набирал голоса избирателей перед выборами.

Среди участников московской олимпиады были и тульские спортсмены. Так, золотые медали Олимпиады-80 выиграли велогонщик Виталий Петраков и волейболистка Елена Андреюк. Спринтер Сергей Копылов, от которого тоже ждали чемпионства, на той Олимпиаде завоевал бронзовую медаль. Копылов ждал четыре года, чтобы взять реванш у немца Лутца Хесслиха, но в 1984-м уже наши бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, и реванш не состоялся.



Сборная СССР - чемпион Олимпиады в командной гонке. Виталий Петраков по прозвищу профессор - крайний справа.

В первый день Олимпиады в стрельбе из произвольного пистолета спортсмен из Фрунзе Александр Мелентьев выиграл золото с новым мировым и олимпийским рекордом. Он выбил 581 очко, а его ближайший соперник — лишь 568. Разрыв для этого вида спорта был очень существенным. К этому золотому успеху туляки имели непосредственное отношение — Мелентьев стрелял из тульского пистолета МЦ-55−2 производства ЦКИБ СОО.



Александр Мелентьев с чемпионским тульским пистолетом МЦ.

После Олимпиады чемпион специально приехал в Тулу, чтобы поблагодарить создателей уникального оружия. На встречу с ним во Дворце культуры профсоюзов пришли не только создатели стрелкового оружия, но и многие любители спорта. Александр рассказал о том, что прежде ему ни разу не удавалось выиграть звание чемпиона мира или Европы, в Москве была его первая большая международная победа. Тульский пистолет он выбрал по рекомендации своего тренера Александра Курбанова, который назвал это оружие «строгим пистолетом», ибо оно требует от стрелка большой внимательности, приучает его к дисциплине. «Этот пистолет не прощает ни одной ошибки», — сказал спортсмен. На встрече туляки вручили ему именное охотничье ружье, а тренеру — памятный подарок. Автор пистолета МЦ Т. И. Лашнев был впоследствии награжден орденом «Знак почета».

Датский спортсмен Х. Расмуссон на круглом стенде с тульским ружьем МЦ-60 также завоевал золотую медаль с результатом 196 очков.

Отличились и тульские предприятия.

Соревнования по вольной и классической борьбе были полностью оснащены судейско-информационной аппаратурой, изготовленной на Северо-Задонском конденсаторном заводе.

Тульский завод «Прибой», нынешняя «Октава», поставил телефоны, гарнитуру, микрофоны, не уступающие зарубежным аналогам, в олимпийский телерадиокомплекс, на Большую спортивную арену «Лужники», спорткомплекс в Крылатском, на стадион «Динамо» в Минске.

Узловский завод аппаратуры дальней связи освоил производство 22 наименований аппаратуры системы К-3600, обеспечившей устойчивую связь в период всей Олимпиады. В прессе об этом не писали — это все была продукция засекреченной оборонки.

Тульское ПКБ АСУ поставляло вычислительную технику — автоматизированную систему управления подготовкой и организационно-техническим обеспечением Олимпийских игр («АСУ — оргкомитет»), не имевшую аналогов в мировой практике. Автоматические системы управления информацией и соревнованиями хорошо зарекомендовали себя уже на предыдущей Олимпиаде в Монреале. Но вот проблемы подготовки к Олимпиаде, ее организационно-технического обеспечения — это была совершенно новая специфика. С первых же дней работы оргкомитет Олимпиады столкнулся с массой сложных задач, и пришли к выводу, что без специализированной АСУ не обойтись. Причем разработку и исполнение надо было выполнить в сжатые сроки.

Эта аппаратура выполняла самые разнообразные функции: планирование организационно-технических мероприятий и оперативный контроль за их выполнением; учет финансовых операций, связанных с выпуском изделий с олимпийской символикой, контроль за поступлением внутренних доходов от их реализации; учет кадров; распределение билетов, размещение зрителей, учет незанятых мест на стадионах; расчет заработной платы по всем видам оплаты и расчетов, существующим в оргкомитете, для всего персонала; аккредитация членов олимпийской семьи, включая предварительную и фактическую аккредитацию.

Для примера, в ту докомпьютерную эпоху тульская система вела контроль за судьбой ста тысяч наименований изделий с олимпийской символикой. При том, что их судьба складывалась по разному. Одни пользовались спросом, другие залеживались на прилавках. Каждое изделие обрастало своей биографией, своими данными, и все это учитывалось и анализировалось. Также она должна была просчитать необходимый сервис для 35 тысяч членов олимпийской семьи — члены международного и национальных олимпийских комитетов, журналисты, судьи, спортсмены. Учитывались даже такие детали, как подбор шрифта пишущей машинки журналиста.

Вся поставленная аппаратура отработала успешно. После окончания Игр семь сотрудников предприятия были награждены орденами «Трудового Красного знамени», «Дружбы народов», «Знак почета», медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

Туляки участвовали и в менее грандиозных, но не менее значимых проектах. Например, цех сувениров Тульского мясоптицекомбината получил от оргкомитета Олимпиады одобрение на выпуск трех видов сувенирной продукции из кости с символикой соревнований — изящной солонки с миниатюрной ложечкой, выполненной в русском стиле, а также ножа для разрезания бумаги и парусника, летящего по волнам.

А вообще, когда под искренние слезы телезрителей всего Советского Союза и остального мира, а также незабываемую песню Пахмутовой олимпийский Мишка на закрытии Игр взмыл в небеса, вдруг стало очевидно, что счастье — оно не в наличии на прилавках фанты или баночного пива. Счастье — это когда вот так, с искренними улыбками на лицах, душевно, гостеприимно и как в последний раз. Чтобы даже спустя сорок лет вспоминать было радостно.