«Городок чудес»: чешский луна-парк в Туле

Тулякам приоткрыли дверку в заграничный мир удовольствий, где всё сверкает, переливается разноцветными огнями и дарит непередаваемые эмоции.

46 автоплатформ радости

В тот первый год чехословацкие аттракционы установили на нынешней площади Искусств – фактически на пятачке между фонтаном и входом в Центральный парк. Работали аттракционы каждый день, кроме понедельника, с 3 до 10 вечера в будни и с 12 до 10 в выходные. Появление этого недоступного прежде мира развлечений вызвало небывалый ажиотаж. В первые же выходные на аттракционы продали сорок тысяч билетов, а за первый месяц работы луна-парк посетили несколько сотен тысяч туляков и гостей города.

До сих пор не очень понятное словосочетание луна-парк (при чем здесь луна?) на самом деле – всего лишь разновидность парка аттракционов. До революции они работали даже в России, а свое название получили в те же времена по названию корабля, участвовавшего в аттракционе «Полет на Луну». Корабль этот назывался «Луна» в честь Луны (с ударением на первый слог) Данди, сестры одного из создателей парка Элмера Данди.

Чехословацкие луна-парки имели давние традиции. В этой стране вообще не было стационарных аттракционов, только передвижные. То есть фактически это были аналоги всем нам известных цирков шапито. Приехали, отработали и уехали. В СССР же, наоборот, своих передвижных парков аттракционов не было вовсе.

Разъездная жизнь на колесах предъявляла особые требования к технике безопасности при сборке и эксплуатации аттракционов, которые отрабатывались годами. В Тулу только для обслуживания всей техники приезжала весьма внушительная команда, со своими нормативами. Разобрать всё оборудование при переезде из города в город надо было за шесть часов, собрать – за 12. В 1976 года бригада включала 48 человек – механики, сборщики, электрики и т. д. А еще 30 детей, многие ведь ехали семьями. Поскольку дети были школьного возраста, они в период учебного года садились за парты в специально оборудованном вагончике. В том числе здесь изучали русский язык. Многие из старожилов луна-парка в нем выросли и возмужали, получили профессию. Здесь работали династиями. Например, 33-летний Гинек Тришка с самого детства вместе с отцом путешествовал с городком передвижных аттракционов. У него самого перемены в семье также происходили в дороге: в Сочи родилась дочь Ирджина, в Туле – Альджбета.



На карусели луна-парка ходили всем классом.

Все карусели, приезжавшие в Тулу, делались на фабрике аттракционов в городке Ждяр-над-Сазавоу, где работало около 200 человек. Выпускаемая здесь техника отличалась высоким качеством, надежностью и смелостью инженерной мысли. Например, скоростная волновая дорога не имела себе равных в СССР, очень надежными были автодром и цепочная карусель, а также все остальные развлечения.

В Советский Союз чешские парки аттракционов начали приезжать с 1970 года. И оказалось, что пользуются они невероятной популярностью. Уже позже, когда появились материалы для исследований, в НИИ МВД подсчитали: приезд в город луна-парка заметно снижал число аморальных явлений среди молодежи и особенно подростков.

Пяти гастролирующих бригад уже не хватало, и в 1975 году их стало восемь. Да еще в Вильнюс в тот год приехал собрат – луна-парк из Польши. Коллектив, который оказался в Туле, добирался к нам из Винницы, где гастроли также прошли с огромным успехом. Перевезти такую махину техники из одного города в другой – весьма масштабное мероприятие. Необходимое оборудование и техника вместились только на 46 четырехосных автоплатформах – целый железнодорожный состав. Привезли в первый год это чудо в Тулу аж три организации – «Союзаттракцион», «Прагаконцерт-ЧССР» и Тульская областная филармония.

Также наладили контакты с тульскими предприятиями, где получали скорую техническую помощь, когда требовалось что-то оперативно починить или выточить деталь.

«Педро» – маленькое счастье

Часть привезенных аттракционов повторяла те, что уже имелись в Центральном парке, – например, цепочная карусель. И всё равно она всегда была заполнена катающимися, хоть и стоила фактически вдвое дороже. Особой популярностью пользовался автодром, где можно было на ограниченном пространстве порулить настоящими электрическими машинками, которые постоянно сталкивались с другими такими же под управлением водителей без прав, и надо было скоренько вырулить после столкновения так, чтобы в отведенные пару минут успеть еще насладиться процессом. Не всегда это сразу получалось, и тогда машинки растаскивал в стороны приглядывавший за катанием техник.

Безусловно, символом того чешского луна-парка был аттракцион «Лебеди».

Визуально именно он первым всплывает в памяти, хотя само удовольствие – весьма незатейливое. Бегающая по кругу кабинка в виде лебедя, в которой можно было сидеть одному или вдвоем – как повезет, а высотой полета управлять специальной ручкой, прикрученной к полу.



Высоту полета на «Лебедях» можно было

регулировать самостоятельно.

Ну и, конечно, центром притяжения был беспроигрышный кегельбан. Несколько шаров выкидывались из корзины в ячейки на дорожке, каждая из которых имела свое цифровое значение. По сумме набранных баллов определялся приз. Таблица с расценками висела тут же, без обмана. Но лунки были устроены таким хитрым образом, что много очков за один раз не наберешь. Поэтому за каждый бросок чаще всего выдавали какие-нибудь значимые по тем временам, но грошовые удовольствия. Девочки брали дешевые перстеньки с разноцветными стеклышками, серьезные пацаны, конечно, жвачку «Педро». Хотя некоторые девчонки тоже выбирали «Педро». Он был ароматен, из него можно было выдувать восхитительные пузыри, особенно если ты употребляешь всю жвачку зараз, а не прижимисто делишь ее на несколько частей. Жвачка «Педро» – символ детского счастья конца 70-х годов.



Жвачка «Педро», из которой можно было выдувать

прекрасные пузыри.

Также в числе призов были миньоны фирмы «Супрафон» с записями чешской эстрады, но не Карела Готта. Есть подозрение, что это были пластинки, которые на родине продавались за ненадобностью по цене «пару рублей ведро». Особенностью этих пластинок был непривычно большой европейский вырез в центре, тогда как в СССР пластинки надевали на маленький металлический штырек. Из памятных призов был еще пакетик с шипучим фруктовым содержимым – типа «Юппи», тоже небывалое для СССР удовольствие. Выигранный трофей можно было оперативно растворить в стакане газводы за 1 копейку. В качестве главных наград призывно подмигивали с полок чешский хрусталь и посуда, однако счастливчиков, которые бы выбили на кегельбане требуемую на них сумму чисел, никто в глаза не видел.

Также в составе первого луна-парка работал «Глобус смелости» – мотоциклисты Густав Навратил, Зденек Румл и их очаровательная партнерша Ярослава Навратилова демонстрировали потрясающие трюки езды на мотоцикле внутри решетчатого шара. Мастерство они, конечно, проявляли настоящее, однако Тулу такой фигней всё равно было не удивить. Подобные аттракционы время от времени работали на Центральном рынке на Хлебной площади и в других местах массового скопления. Уж о цирке и говорить нечего, там во время подобных заездов нижняя половина шара вообще отцеплялась и съезжала вниз, а мотоциклисты нарезали круги своими бесшабашными головами к земле без всякой страховки.

Прикольным и веселым было и катание на «Драконе» – высокая скорость, музыка, смех, призывное визжание девчонок. Ну и опять же дракон, внутри которого ты сидишь, не Змей-Горыныч какой-нибудь.



Полеты на «Драконе» нравились людям всех возрастов.

В середине лета посетители и служащие парка с нетерпением ждали знакового события – явления миллионного посетителя с начала сезона 1975 года. И вот во второй половине дня 20 июля один из туляков получил на руки в кассе заветный квиток с числом 1 000 000 и круглой печатью луна-парка. Тут же, в окружении свидетелей этого чуда, а также присоединившихся к ним, которые сами не видели, но им тут же рассказали, он гордо прошествовал к административному вагончику. Навстречу счастливчику вышли руководители коллектива луна-парка Зденка Компрадова и Гинек Тришка, а также представитель Всесоюзного объединения «Союзаттракцион» Константин Алексеев. Миллионному посетителю вручили грамоту, призы и цветы.

Тут непременно надо сказать о том, что счастливчиком этим стал Юрий Иванович Жуков, заведующий Тульским областным клубом кинолюбителей. И, кстати, один из первых тульских посетителей луна-парка. Юрий Иванович и по сей день, как и тогда, заядлый фото- и кинолюбитель. А в то время он еще был и студентом Московского государственного института культуры.

В свой первый год чешский луна-парк с невероятным успехом гастролировал до 24 августа, после чего снялся с места и поехал дарить оптимизм жителям Волгограда.

Лопинг, халигали и прочие неожиданности

На следующий год чехи приехали вновь. Но теперь их приютил уже не маленький пятачок между художественным музеем и ДК профсоюзов, а большой круг Центрального парка. Можно предполагать, что новоселье произошло в связи с явным неудовольствием администрации парка, у которой оборотистые чехи отбили значительную часть аудитории. А так можно было хотя бы получать деньги за аренду. Да и количество аттракционов увеличилось, их надо было где-то размещать.

На второй год гастролей чехи привезли качели лопинг – металлические кабинки с решетками, которые вдвоем можно было раскрутить силой инерции и крепких молодых организмов на полет в 360 градусов. А также картинги, которые гоняли по кругу по деревянному настилу наперегонки с другими такими же катающимися. Это было очень круто!

У автора этих строк именно с этим аттракционом связаны неприятные воспоминания. Мы с другом купили билеты и, отстояв немалую очередь, уже готовы были залезть в кабины, как грянул ливень. Хороший такой тульский ливень. Пока добежали до укрытия, заветный билет, сложенный пополам, слегка подстерся. И, как назло, ровно на том месте, где указана ого-го какая цена – 60 копеек. По нашей наивной мальчишеской логике всё равно должны были пустить – билетов-то было два, с номерами ровно по порядку друг за другом. Ясно, что покупали вместе. Однако жадные чехи долго изучали потерпевший аварию билет и, посоветовавшись, отказали в доступе. Ну что с них взять – люди на заработки приехали...

Также несколько изменилась комната страха, которая называлась комнатой неожиданностей. Опять же, что с них возьмешь – иностранцы. Могут не знать, что в игривом русском языке слово «неожиданность» может иметь разный смысл. Зато теперь это было не развлечение для пятилетней малышни, а, с натяжкой, место устрашения тинейджеров. На пути вагончика в полной темноте вставали скелеты, ведьмы, живой человек, переодетый монстром, и, само собой, гробы с покойниками. Было, может, и не страшно, но забавно, денег не жалко, один раз точно попробовать можно.



Комната страха – не очень страшно, но прикольно.

Хотя денег эти удовольствия стоили немалых – на взрослые карусели от 30 до 60 копеек. Для примера: в Центральном тульском парке проход на детскую карусель оценивался в 10 копеек, на взрослые – в 20, а некоторые – такие, как колесо обозрения, – и вовсе 30.

Также из новинок появился стеклянный лабиринт, из которого оказалось довольно легко выбраться, без помощи всякой там Ариадны, и его полная противоположность – аттракцион «Пинг-понг».

Маленький шарик надо было забросить в нужную воронку. Угодил в самую дальнюю – приз полагался самый большой – всё та же ваза из богемского стекла.

Но в дальнюю угодить – это из области фантастики. Хитрый неуправляемый шарик и в ближние-то выстреливался с неохотой.

Ну и, наконец, до нас добрались настоящие американские горки. Не такие, конечно, грандиозные, как в кино, но в целом очень даже горки – с крутыми подъемами и спусками, для любителей острых ощущений.

В 1977 году собрали даже свое колесо обозрения – размером поменьше, чем в парке, зато ценой всё равно подороже.

Чехи приезжали в Тулу три сезона – с 1975 по 1977 год. С каждым разом их прибытие вызывало всё меньше восторга. Иногда по объективным причинам – лето 1976 года оказалось очень дождливым, не до катаний. Хотя и тогда за месяц было продано около полумиллиона билетов. В конце концов, это развлечение стало приедаться и супераншлага не получилось. К тому же и цены кусались.

Чехи запомнились тем, что для не слишком-то яркой повседневной советской жизни их приезд был частичкой запретной буржуазной культуры. Луна-парк даже в прессе называли «городком чудес». Здесь всё сверкало-искрило яркими фонариками и зазывно приглашало веселой музыкой. Луна-парк дарил ощущение неведомого счастья и безмятежности.

Сами чешские гости с удовольствием подфарцовывали, как правило, фирменными шмотками, пластинками, посудой и, само собой, мелочовкой типа жвачки «Педро». Зарубежные парни, разумеется, пользовались повышенным вниманием тульских девушек, и наверняка после них остались где-то фестивальные дети. Вот только как их отличишь – по сути мы же все свои, славяне.

И все-таки осадочек от своего пребывания в Туле чехи оставили. Пребывание в заповедной части парка и наличие под рукой ружей из тира ввело их в искус. Наши гости открыли охоту на белок, да еще под раздачу попали не просто белки, а особо редкие белки-альбиносы. И сейчас-то мы все искренне гордимся, что у нас по парку бегают практически ручные белки, а уж в те времена – тем более. В Туле по-настоящему дорожили белками, их обожали, а тут такое! Открылся этот факт не сразу, когда уже все уехали, так что виновных и не найти. Но и чехи с тех пор долгое время со своим луна-парком в Тулу не приезжали.