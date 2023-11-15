Демонстрация: как это было в СССР

Фото: Андрей Лыженков

«Политическая жизнь» для рядовых советских граждан в 80-х ограничивалась просмотром газет и дважды в год – демонстрациями.

Мир! Труд! Май!

…1986 год. Ранним майским утром мы с папой собираемся в город, на праздник. Первое Мая, День Весны и Труда! Нас с чьим-то мальчиком моего возраста сажают на сваренную из труб и покрашенную «серебрянкой» тележку транспаранта. И мы начинаем свой путь от «Трех штыков» вниз по проспекту Ленина.

Во времена СССР неофициально приплачивали тем, кто что-то нес в колонне: за большой транспарант можно было получить до 25 рублей на двоих, за портрет — «пятерку» и т. д. Для сравнения: зарплата инженера была 120 руб.

Ветер полощет разноцветные флаги. Прохладный весенний ветерок обдувает колонну, а в воздухе пахнет весной! С трибуны, мимо которой мы проходим, приветствуют городские трудовые коллективы — и мы хором кричим «ура» и идём дальше. Ликовать всем вместе куда веселей, чем работать или играть во дворе!

Разумеется, ни одна демонстрация в те годы не обходилась без разноцветных воздушных шариков, наполненных «летающим» газом. Шарики разных цветов, щедро пересыпанные тальком, можно было легко купить в будние дни в киосках «Союзпечать», в «Книжном» или универмаге. Простые шарики не пользовались повышенным спросом, а надуть их гелием можно было только перед демонстрацией. Стоили они не слишком дорого: до 7-10 копеек — большие и круглые, 4-5 копеек — вытянутые.

Осенним событием всегда была ноябрьская демонстрация — по случаю очередной годовщины со дня Великой Октябрьской социалистической революции!

Одевшись потеплее, едем с папой «в город». На груди — приколотая заботливой бабушкой Тоней красная ленточка — предмет особой гордости («как у взрослых»), в руке — красный шарик, из кармана торчит обмотанный вокруг древка красный флажок с изображением символа революции — крейсера «Аврора».

Как накрыть стол на демонстрации

Александр Созин, 70 лет, пенсионер, вспоминает:

Александр Созин — Раньше были демонстрации по районам. В Пролетарском районе демонстрация проходила веселее. По обе стороны от дороги на обочине и на газонах стояли знакомые, и все переговаривались и приветствовали друг друга. Причем на газонах людей стояло немного больше, чем шло в колонне. Демонстрация заканчивалась на ул. Чаплыгина, где стояли грузовики с откидными бортами. В них народ скидывал флаги и транспаранты. Люди спешили — кто в магазин, кто по своим делам. Однажды мне с моим другом Олегом досталась большая красивая «тележка» — транспарант с мигающими огоньками и звездочками, изображавшими сварку при ремонте доменной печи. Чтобы запустить эту «гирлянду», на тележку ставили большой аккумулятор от КамАЗа, который для красоты прикрывали защитным кожухом — вроде тех, которыми раньше закрывали швейные машинки. Мы обрадовались, когда вместо огромного аккумулятора нам выдали небольшой аккумулятор от «Жигулей». При этом кожух скрыл не только его, но и «поляну» с горячительным и закусками. На очередном перекрестке колонна останавливалась, и мужики начинали лихорадочно бегать и искать, где употребить. Нам же с Олегом нужно было только поднимать и опускать кожух — такое вот ноу-хау! Раньше демон­страция всегда была веселым делом, народ активно гулял, праздник продолжался во дворах. Конечно, вернуть все это просто невозможно — изменился менталитет.

Под сало, капусту и спирт идти веселее

— Сколько помню себя, редко кто из ровесников усматривал в демонстрациях политическую составляющую, хотя это повсеместно провозглашалось. «Да здравствует!» в те годы не звучало только из чайника! — вспоминает Елена Рябикова, журналист, блогер. — Всякий раз на первомайские и ноябрьские праздники на площади Восстания устанавливали трибуны, на которых выстраивались по ранжиру передовики производства, ветераны войны и труда, партийная номенклатура. У каждого тульского предприятия было место, где на протяжении многих лет формировалась его колонна.

В числе почётных гостей на трибунах много лет подряд присут­ствовала легендарная «Баба Катя» — Екатерина Михайловна Дагаева, известная тем, что лично видела Ленина. Причём трижды! С рассказом об этом событии она ходила в трудовые коллективы Тулы и области, в институты и техникумы, но особенно любила встречаться со школьниками. Очень деятельная была бабушка, всегда на позитиве! Получается, что я — человек, который видел человека, который видел живого Владимира Ильича Ленина!

Окончив школу в конце 70-х, Елена два года работала на заводе «Прибой» (ныне — «Октава») в 4-м цехе — сначала ученицей намотчицы, а потом цеховым художником.

— К календарным праздникам рисовала красочные стенгазеты, а в будни с коллегами изготавливали и наносили трафареты на посылки с микрофонами-телефонами-гарнитурами, которые охотно покупали во всем мире.

На демонстрациях надо было кому-то нести флаги, транспаранты и прочие праздничные атрибуты. Желающие находились непременно, ведь за это давали или червонец, или пару отгулов! Но деньги и отдых получали только те, кто сдавал после шествия эти предметы туда, где их выдали. А это получалось далеко не всегда: спирта «для протирки контактов» на заводе было предостаточно!

По словам Елены, на демонстрацию приходили заранее, чтобы зарядиться настроением, чему сильно помогали взятые из дома выпивка и закуска.

— К ноябрьским праздникам, как правило, резали свиней и квасили капусту. Поэтому среди гастрономических предпочтений были студень, сало, пирожки с капустой…

Шли в колоннах весёлые, пели не только песни советских композиторов, но и частушки, причём не всегда цензурные. На каждый призыв дикторов, доносившийся из громкоговорителей, отвечали дружным и искренним «ура-а-а»!

На работе или во время праздничных застолий никогда не разговаривали о политике, больше обсуждали обычные жизненные темы.

А знаете ли вы, что…

…государственный переворот 1917 года был произведен очень быстро — на революцию ушло всего 3 дня;

…придя к власти, большевики провели важные реформы: изменили алфавит, правила русского языка, поменяли календарь, перейдя с юлианского на григорианское летоисчисление;

…к началу Октябрьской революции в большевистской партии состояло

350 000 человек, в основном — рабочие.

Только цифры

5 копеек — столько стоил праздничный выпуск советской газеты «Правда».

10 копеек — столько стоил круглый шарик в палатке «Союзпечать».

15 копеек — столько стоила полулитровая бутылка лимонада.