Истории о самом знаменитом тульском бренде: самоварные аферы, рекордсмены и путешественники

В Туле одной знаковой городской скульптурой стало больше – на Крестовоздвиженской площади появился огромный самовар. В честь этого события мы подобрали истории, связанные с этим знаменитым символом города.

Самовар по цене имения

В октябре 1910 года газета «Тульская молва» в разделе иностранной хроники рассказала о том, что среди руин древнего рим­ского города в Швейцарии найден любопытный бронзовый сосуд, «внутреннее приспособление которого до поразительности схоже с русским самоваром. Он имеет форму большого кувшина, оканчивающегося узким горлом с крышкой, на которой помещена прелестно сделанная головка Бахуса. Дно кувшина — с отверстием для угля. Внутри имеется решеточка, на которой, видимо, разводится огонь. Сосуд этот служил, очевидно, для подогревания вина с благовонными травами, наливающегося в верхнюю часть, имеющую форму чайника. Внутрь кувшина, в пространство между стенками, наливалась вода для кипячения. Подобный же сосуд, более простого устройства, имеется еще в неаполитанском музее римских древностей».



Самовар, подаренный туляками И. Сталину на 70-летие.

Речь в этой заметке шла об автепсе, в переводе с греческого — самовар. Автепсы — это металлические сосуды с двойным дном или особым вместилищем для углей. Делались они из меди, а отдель­ные детали — из золота или серебра. Потому стоить могли несусветные деньги. Несколько автепс были найдены при раскопках Помпеи.

Цицерон, живший в I веке до нашей эры, в речи в защиту Росция из Америй говорит о такой автепсе, принадлежавшей римскому вельможе: «В доме у него множество сосудов коринфской и делосской работы, и среди них — знаменитая автепса, за которую он недавно заплатил так дорого, что прохожие, слыша цену, которую выкрикивал глашатай, думали, что продается имение». О двоедонных сосудах есть также упоминание в «Илиаде» Гомера (кстати, в переводе В. Вересаева): «Кубок чудесный, весь золотыми гвоздями обитый, имел он четыре ручки».

С того времени, как самовары стали известны, каких только причудливых форм их не делали. Был самовар–кабачок, внутри которого находились сосуды для хранения чая, сахара и коньяка. Был самовар с петушиной головой и открытым клювом, из которого лилась вода.

У известного тульского коллекционера Якова Басина имелся в собрании самовар в виде паровоза.

В тридцатые годы прошлого века, когда вошла в моду простота, которая хуже воровства, один изобретатель придумал самовар из глины.

По мнению изобретателя, такое чудо можно было продавать всего лишь по три рубля за штуку.

В семидесятые годы золотую медаль ВДНХ получил самовар из стекла московского стеклодува Виктора Труфанова. Это было в ту эпоху, когда о стеклянных чайниках еще даже не знали. Он сам разработал чертеж своего самовара, сам его сделал, с огромным трудом спаяв все возможные стеклянные составляющие.

На заводе «Штамп» делали не только уменьшенную сувенирную копию яснополянского жарового самовара, которую с удовольствием брали в качестве подарка для поездки в другие города и за границу тульские делегации. Также здесь выпускали огромные буфетные самовары. А рекордсменом среди гигантов был самовар высотой в два человеческих роста — около трех метров — и емкостью в 135 литров.

Дело о фальшивых ручках

До революции в Туле для 500 сборщиков самоваров в течение недели требовалось ни много ни мало — 15 000 пар обыкновенных деревянных ручек. Такое количество за неделю вырабатывали по заказам около 150 рабочих. Дело вроде бы нехитрое, но никакой механизации в то время не применялось, поэтому каждая ручка обрабатывалась индивидуально. В среднем выработка пары ручек стоила от 8 до 10 копеек.

Но как-то всем этим мастерам бросил вызов один-един­ственный умелец, крестьянин П. Быков, поставлявший свою продукцию владельцу самоварной фабрики купцу Медведеву.

Сдавая ручки, он получал вместо них квитанции, по которым потом с ним производился расчет.

Однажды, далеко не сразу, на фабрике заметили, что Быков сдает чересчур много самоварных ручек.

Произвели сверку и выяснили, что Быков придумал весьма милую комбинацию: вначале он переправлял одну цифру на большую, потом просто стал прибавлять нули к тем цифрам, которые ставились на квитанциях. Так 200 у него превращались в 2000, 150 — в 1500.

Владелец фабрики заявил о подлоге полиции, дело дошло до суда, причем с участием присяжных заседателей. И на предварительном следствии, и на суде Быков категорически отрицал свою вину. Интересно, что даже эксперт не дал категорического заключения, что подлог совершен именно им. Сомнение эксперта вызвало то обстоятельство, что подсудимый слишком безграмотен, чтобы, например, 2 переделать на 6.

Тем не менее, присяжные вынесли обвинительный вердикт, но дали снисхождение. Суд приговорил Быкова к восьми месяцам тюрьмы.

Самый большой самовар в мире

В декабре 1922 года туляки сделали самый большой на тот момент самовар в мире. Он весил около 100 килограммов, был в высоту человеческого роста и вместимостью 250 литров. Сделан самовар был из специального сплава. Вскипал за сорок минут и не остывал, как утверждают, двое суток. В поддоне у него была отчеканена надпись «Союз Советских Социалистических республик». У основания корпуса сияли серп и молот.



Рабочие бывшей самоварной фабрики Баташева. 1920-е гг.

Этот самовар оказался настоящим путешественником.

Тульские рабочие подарили гиганта всесоюзному старосте М. И. Калинину. Тот передарил его краснопрес­ненским рабочим в Москве. Некоторое время он был украшением всевозможных рабочих праздников.

Краснопресненцы в то время шефствовали над Бухарской республикой. В 1923 году они привезли гигантский самовар в Среднюю Азию на первую промышленную выставку, организованную в Бухаре.

Говорят, что он вызвал такой ажиотаж, что на гигант­ский самовар люди ходили смотреть семьями.

Посовещавшись, самовар оставили на память гостеприимным хозяевам.

Потом самовар передали узбекскому старосте Ахунбабаеву. А он, в свою очередь, подарил его в 1935 году одному из первых колхозов Шарк Юлдузи (Звезда Востока), который возглавлял Хамракул Турсункулов, будущий трижды Герой Соцтруда.

Когда в передовой колхоз приезжали многочисленные делегации, то на праздничный стол неизменно выставлялся именно этот самовар. Потом он стал экспонатом музея колхоза.

Михаил Иванович Калинин недолго оставался без тульского самовара. В 1935 году в Кремле, на всесоюзном совещании стахановцев, ему вновь подарили специальный самовар с дарственной надписью: «От красных патронников». Всесоюзный староста тут же отшутился. Сказал, что он человек городской, чаи распивать ему некогда, и передал подарок представителям Минского военного училища имени Калинина.

Перед самой войной курсанты поехали на учения. Самовар — подарок Калинина — остался в помещении штаба. Вскоре штаб уехал по боевой тревоге, а самовар и все оставшиеся вещи растащили по домам местные колхозники.



М. Калинин выступает в Туле на митинге железнодорожников. 1919 г.

Обнаружился подарочный самовар только в пятидесятые годы. Рабочий из Минска Е. И. Клепиков перекрывал крышу сарая в пригородной деревне Козырево. Снял покрытие крыши — и вдруг увидел в сарае большой самовар. Тот самый, калининский, подарок красных тульских патронников.

Гражданам Парижа от трудящихся Тулы

Любили тульские самовары и представители советского цирка. Так, Юрий Никулин в своем кабинете директора цирка на Цветном бульваре любил угощать гостей из знаменитого тульского самовара, подаренного, видимо, во время гастролей в Туле в 1972 году.

В 1966 году в Туле создавалась уникальная программа «Конный цирк», в которой были представлены все мыслимые конные цирковые номера. В программе было задействовано 75 исполнителей и более 60 лошадей. Программа называлась «Тула — Париж», и сразу после обкатки она отправилась на гастроли в столицу Франции. Конный цирк, собственно, и создавался по заказу французов.

С собой коллектив программы увез большой 30-литровый жаровой самовар, изготовленный на «Штампе» по заказу коллектива конного цирка. На самоваре была надпись: «Гражданам города Парижа от трудящихся Тулы (СССР)». Во время гастролей самовар стоял в фойе, а потом был передан в дар парижской мэрии.

Рассказывают, что на ниве любви к коллекционированию антикварных самоваров отличился во время гастролей в Туле и знаменитый клоун Олег Попов. Он узнавал, у кого в городе может быть дома интересующий его экземпляр, одевался в свой солнечный прикид и звонил в дверь. Конечно, оторопевший от такого визита хозяин дома приглашал знаменитость к себе. А там уже можно было поторговаться с разомлевшим хозяином, «случайно» увидев у него в квартире интересный экземпляр для коллекции.

В одной компании со Снеговиком

С 1969 года в СССР начал проводиться знаменитый турнир по хоккею с шайбой на приз газеты «Известия». Его называли малым чемпионатом мира, и еще неизвестно, какой из этих турниров был сильнее по составу. На известинский турнир, например, приезжали канадские профессионалы, которым на чемпионате мира играть было запрещено.

Главным призом первого турнира стал тульский самовар емкостью 37 литров. Тогда его выиграла команда СССР, самовары поменьше увезли домой занявшие второе место канадцы и ставшая третьей команда ЧССР. Советская сборная долгое время выигрывала турнир, давая повод иностранной прессе писать, что разгадку мастерства надо искать, похоже, в чаепитии. В 1971 году в качестве приза выступал еще и огромный тульский пряник — подсластить горечь поражения тем, кто занял последнее место. В том году последней стала шведская сборная.



Сборная СССР по хоккею с призом за первое место на первом турнире

«Известий». 1969 г.

Как только главный приз «Известий» поменяли на огромные расписные хохломские ложки, советская сборная не смогла одержать традиционную победу на турнире. В 1978 году тульские самовары в качестве главного приза вернулись. Причем в этот раз их расписали узорами по металлу в Липецке. Чтобы сохранить узор, орнамент обожгли и закалили в печи. «О тульских самоварах ходят легенды. Сами туляки — искусные мастера — порой даже не подозревают о том, насколько популярны в мире эти чудодейственные приспособления для чаепития», — утверждалось в специально выпущенной к турниру программе-брошюре. Как легко предположить, советская сборная вновь стала первой, хотя годом раньше, в 1977-м, турнир выиграли чехи.

Также на турнире трехлитровыми самоварами награждались лучшие игроки и тренеры. А каждому игроку и тренерам вручались копии — миниатюрные самоварчики.

Тульский самовар с турнира «Известий» стал одним из экспонатов музея хоккейной славы в Торонто. Главный же приз советской сборной стоял во Дворце спорта Лужников, из него пили чай.

В 1981 году случилась большая несправедливость. Советская хоккейная сборная выиграла Кубок Канады, организованный канадцами же, — это была огромная половина кленового листа из дорогого никелевого сплава. Однако сразу после окончания финального матча в раздевалку советской команды в сопровождении полицейских вошел главный организатор турнира Алан Иглсон и Кубок отобрал, заявив, что он принадлежит правительству Канады и его место в Зале славы.

Из страны его вывозить нельзя.

Не всем, однако, в Канаде этот поступок понравился. Владелец небольшой фирмы автомобильных грузоперевозок из Виннипега Джордж Смит посчитал, что проигрывать надо с достоинством и не позорить страну. Он предложил всем любителям хоккея Канады сброситься по доллару, чтобы сделать такой же Кубок и отослать в Советский Союз. Деньги слали со всех концов страны, их поступило даже значительно больше, чем требовалось. Ну, а Смита пригласили в качестве почетного гостя на турнир «Известий», где он и вручил победителям привезенный в СССР уже не Кубок Канады, а Кубок канадцев.

Конечно же, в качестве символа русского гостеприимства ему был вручен тульский самовар с эмблемой известинского Снеговика.

Бутафорией не занимаюсь

Для многих людей коллекционирование самоваров стало настоящей горячей страстью, не менее крепкой, чем чай из знаменитого тульского самовара.

Известный тульский коллекционер Яков Наумович Басин чаще всего находил экземпляры для своей коллекции в утиле. Потом придавал им товарный вид, чистил и облагораживал.

«Бутафорией не занимаюсь, — говорил он. — Все самовары у меня действующие».

Рассказывают, что однажды, и Яков Наумович этот рассказ не опровергал, он как-то узнал, что в самом низу огромной кучи мусора должен быть выброшенный на свалку самовар. Целый день работал лопатой и добрался до этого самовара. Потом еще весь мусор аккуратно уложил на прежнее место.

Потому что самовар любит аккуратность и порядок. Это вам все в Туле подтвердят.