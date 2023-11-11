«100 лет в игре»: как тульские футболисты выходили на международный уровень

После эпизодических выступлений в первенствах страны (1946 и 1949 годы) Тула стала постоянной участницей на этом уровне. В том же 1959-м состоялись еще два значимых события – открытие Центрального стадиона (в то время – «Тульские Лужники») и первый международный матч.

Можно представить, как за девять лет (во время паузы команда играла в первенстве РСФСР) болельщики соскучились по большому футболу. И вот тульская пресса с гордостью сообщает о допуске команды «Труд» к участию в первенстве СССР по классу «Б» (гораздо более качественный аналог современной второй лиги). В числе соперников по зональному турниру клубы из Ленинграда, Киева, Минска, Харькова, Житомира, Курска, Сталиногорска, Орехово-Зуева. Всего участвовали 15 команд.

«Регулярные тренировки проходят с декабря прошлого года. Еженедельно три дня спортсмены занимаются в зале, а три дня - на открытом воздухе. Футболисты совершенствуют технику удара по мячу из любого положения, не забывают и теоретическую подготовку. Недавно команда провела тренировочную встречу на снегу в Сталиногорске с футболистами «Шахтера», участниками чемпионата Советского Союза по классу «Б». Туляки выиграли этот матч со счетом 2:0», – цитата из газеты «Молодой коммунар».

Там же находим реплику футболиста: «Играть на первенство СССР для нас большая честь, говорит капитан команды Ю. Сафронов. Мы знаем, что туляки ждут от нашей команды побед и хорошей игры. Мы постараемся пожелания болельщиков выполнить».

В составе «Труда» отметим 21-летнего центрального защитника Владимира Болотова. Он проведет шесть сезонов, а в конце 60-х возглавит тульский «Металлург», с которым добьется успехов во второй группе класса «А» и второй лиге. Старшим тренером «Труда» стал 36-летний уроженец Москвы Дмитрий Николаевич Смирнов. До войны он играл в столичном «Буревестнике», а Великую Отечественную прошел артиллеристом-наводчиком.

Начало сезона выдалось оптимистичным. 18 апреля «Труд» вырвал победу в Кривом Роге – 2:1. Но дальше, извините за каламбур, очки «Труду» давались с трудом. До конца первого круга туляки одержали еще только три победы. Вторая половина сезона тоже не порадовала: пять поражений подряд, в том числе в июле на домашнем стадионе «Труд» в поселке имени Кирова от «Звезды» из Кировограда – 2:7.

После оглушительного фиаско «Коммунар» с горечью писал: «От матча к матчу количество пустых мест на трибунах становится все больше и больше. Туляки, для которых футбол является одним из самых любимых зрелищ, неохотно ходят на игры местной команды, выступающей по классу «Б». Это очень многозначительный и тревожный сигнал, который должен заставить серьезно задуматься руководителей областного совета общества «Труд», областного и городского советов союза спортивных обществ и организаций».

Дебют «Труда» на всесоюзном уровне получился сложным, туляки финишировали тринадцатыми, опередив лишь соперников из Полтавы и Гомеля. Кстати, игра с гомельским «Локомотивом» (1:1) 6 сентября стала первым официальным матчем на новом Центральном стадионе, вмещавшем около 20 тысяч зрителей.

Чуть раньше, 30 августа, «Труд» при аншлаге на новой арене провел товарищескую встречу с «Ахли-Истиклял» из Объединенной Арабской Республики – 1:1.

Ну а первым международным матчем в истории тульского футбола стала товарищеская встреча «Труда» со сборной рабочего спортивного союза Дании. Она состоялась 14 августа на стадионе «Труд» в поселке Кирова и завершилась победой хозяев – 5:3. На торжественном открытии звучали гимны СССР и Дании, участникам матча пионеры вручили большие букеты цветов, команды совершили круг почета.

Читая на пожелтевших страницах «Коммунара» приветствие президента рабочего спортивного союза Дании Пауля Оулсена, мы чувствуем дух ушедшей эпохи:

– Дорогие друзья, цель нашего приезда к вам - установление тесных контактов с советскими спортсменами. О гостеприимстве русского народа хорошо известно во всем мире. Но то, что мы увидели в эти дни в вашей стране, так чудесно, что мы никогда не сможем этого забыть. Самое большое впечатление на нас произвело дружелюбие ваших людей. Ваше дружелюбие всегда было так же велико, как велико процветание вашей страны.

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