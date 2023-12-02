Мастерская на Киевской: как тульских кузнецов учили чистописанию, рисованию и лепке

В начале XX века первая в России художественно-промышленная мастерская в Туле устроила переворот в профессиональных кадрах для промышленности.

Почему тульские мастера проиграли заграничным

Как всегда у нас, чтобы затеять нечто хорошее, нужен волшебный повод. Тула всегда считала себя непревзойденной по части мастеров. Недаром ведь и сказ об умельце Левше написан не о ком-нибудь, а о туляке. В Туле могли сотворить что угодно — хоть блоху подковать, хоть любой замок смастерить.

Волшебным же поводом стало то обстоятельство, что заграница незаметным образом тульских кудесников начала вытеснять с рынка.

Дошло до того, что в открытом в 1912 году новом дворянском клубе тульских ручек и замков не было вовсе — все сплошь рижские.

А рижские скобяные изделия с машинной обработкой и сами к этому времени только начали выходить на рынок. До того моду диктовали исключительно западноевропейцы. В Россию завозились изделия из меди и железа, а за границу утекали миллионы рублей! Правитель­ство этим обстоятельством обеспокоилось.

В 1902 году для борьбы с зарубежными конкурентами было высочайше одобрено мнение об открытии в России художественно-ремесленных мастерских, рисовальных классов, художественно-промышленных школ и художественно-промышленных училищ.

В Туле кустарную промышленность лично опекал губернатор Владимир Шлиппе, который считал профессиональную подготовку важнейшим делом. К созданию художественно-ремесленной учебной мастер­ской Шлиппе привлек выпускника Санкт-Петербургской академии художеств Александра Малова, который считал, что Тула в таком образовании чрезвычайно нуждается.



Дом на Киевской улице, где располагалась мастерская.

Сейчас на этом месте дом № 46 по пр. Ленина.

Чему учили наших мастеровых

Для ходатайства по устрой­ству в Туле художественно-ремесленной учебной мастерской Малова командировали в столицу. Министр финансов ассигновал 5000 рублей на оборудование, 2000 на содержание в 1903 г. и по 4000 на три последующих года. А вот в самой Туле к новой идее отнеслись прохладно. На просьбу губернских властей помочь деньгами земства даже не откликнулись. Более того, в мастерскую поступили учиться кузнечно-слесарному делу в основном дети местных ремесленников.

Однако это были дети тех, кто не имел отношения ни к кузнечному, ни к слесарному делу.

26 ноября (9 декабря по новому стилю) 1903 года первая в России художественно-ремесленная мастерская была открыта в двухэтажном каменном здании бывшего кустарно-промышленного музея на Киевской улице.

Желающих учиться оказалось достаточно. Председателем Совета мастерской утвердили губернатора Шлиппе. Заведующим мастерской и преподавателем по рисованию и лепке был избран Малов.

Сразу со двора находился вход в кузницу с четырьмя горнами. По желанию в них можно было регулировать силу нагрева, нагревать предметы самых разнообразных величин.

Учебная программа делилась на три раздела: общеобразовательные предметы (закон божий, русский язык, история, арифметика, геометрия, география, естествоведение, чистописание), специальные предметы (рисование, технология металлов, черчение и лепка), занятия в мастерской. Изучение истории Тулы, металлического производства со времен Петра Великого было обязательным условием.



Группа учеников первого выпуска. С инструментом и на фоне собственноручно сделанных ими решеток.

Вообще, в обучении мастерству было много интересного. Например, обучая чистописанию, постепенно переходили не к тому, чтобы выработать красивый писарский почерк, а к тому, чтобы привить ученикам навык к смелому владению пером, необходимому для составления разнообразных виньеток. А от виньеток, считалось, уже не очень большая дистанция и до композиции более сложных рисунков.

Ученики носили форму и фуражки с эмблемой мастерской — перекрещенные молоток и циркуль в обрамлении золоченых листьев. Уроки начинались в восемь утра и продолжались до половины шестого вечера. По субботам и в предпраздничные дни занятия прекращались до обеда. Срок обучения сначала составлял три года, потом добавился еще год практических занятий.

Ограбление музея

За первые два с половиной года существования мастерская исполнила частных заказов на 32 800 рублей. Железа для этих заказов было израсходовано 5600 пудов. В мастерской стоял изготовленный учениками громадный железный орел — копия тех, которые венчали мачты на Киевской улице во время приезда императора. Каждое перо крыльев этого орла до мелочей воспроизводило настоящее птичье перо.

От этого орла не осталось и следа. Зато сохранились балкон и ворота на здании бывшего дворянского пансиона-приюта и ограда старообрядческой Благовещенской церкви.



Здание дворянского пансион-приюта на Киевской улице (сейчас — пр. Ленина, 53, УМВД по городу Туле). Ограда и решетки на балконы для этого дома делались в художественно-ремесленной мастерской.

В 1911 году при мастерской был основан музей образцов кустарной фабрично-завод­ской промышленности. С декабря 1912 года он стал открыт для посетителей, причем вход был бесплатным.

При музее организовали постоянную выставку-продажу вышивок полтавских мастеров, гончарных изделий, ювелирных изделий красносельских кустарей. Петербургское центральное училище технического рисования предоставило гипсовые слепки с античных художественных металлических изделий.

В марте 1913 года императорская академия художеств прислала 12 картин, являющихся выразителями техники живописи: масляными красками, акварелью, пастелью и гуашью.

А меньше чем через полгода музей обчистили. В ночь на 15 августа воры проникли в здание со двора уездного земства.

Разбили стекло, вошли в соседнюю комнату и выломали дверь, ведущую в музей. Забравшись внутрь, сломали замки в двух витринах, откуда похитили серебряные, медные и оксидированные изделия учеников красносельской школы и такие же изделия кустарей села Красного Костромской губернии. Всего было похищено экспонатов примерно на 500 рублей. Полиция устроила повальные обыски по городу. Некоторую часть вещей нашли быстро, остальное так и пропало.

Конец старой школы

Первые выпускники мастерской моментально нашли работу. Двое уехали в Москву на фабрику художественно-слесарных работ Винклера, столько же — на московскую фабрику к Бордофу, еще трое отправились в Москву к Гостынскому, взявшему крупный подряд по устройству всех металлических частей строящегося здания российского страхового общества. Но денег на содержание по-прежнему не хватало. Губернатор Михаил Арцимович договорился с министерством торговли и промышленности, чтобы мастерскую взяло на содержание министерство, а с 1911 года она перешла под попечение губернского земства.

К этому времени первый заведующий Александр Константинович Малов скоропостижно скончался в Ялте от туберкулеза. В должности заведующего был утвержден бывший начальник Художественно-ремесленной учебной мастерской золото-серебряного дела в Красном селе Сергей Монастырский. Под его руководством было открыто бронзолитейное отделение, учреждены воскресные классы, где все желающие обучались лепке, рисованию, тиснению по атласу. В 1909 году открыты чеканная и отделочная, а в 1910 году — оксидировочная мастерская.

События 1917 года сказались и на мастерской. Правительственные ассигнования иссякли, угля на обогрев помещений не отпускалось, железа не хватало. Из столицы пришло сообщение об отмене переводных и выпуск­ных экзаменов по общеобразовательным предметам. Что касается предметов специальных, то ввиду особой их важности министр признал необходимым закончить все занятия.

Само собой началось и брожение юных умов. Но молодые люди требовали не оградить их от учебы, а ввести новые предметы.

На сей счет была составлена «Искренняя просьба учащихся», в которой «сыны обновленной России» просили обратить на них внимание.

После революции мастерские отнесли к губернскому отделу народного образования. Теперь учащиеся делали новые совет­ские гербы на башни кремля, а также на столбы Московской и Киевской застав. Но в основном работали над банальными скобами и шпингалетами.

Монастырского отстранили от должности, припомнив, что он препятствовал революции и делал заказы для военного комитета. За отсутствием состава преступления дело все же закрыли, но уже наступали другие времена. Скоро художественно-ремесленная мастерская прекратила свое существование.