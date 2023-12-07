Как Тула стала городом-героем: история и фильм 1977 года

7 декабря 1976 года Туле присвоили звание города-героя. Расскажем, как это было и покажем фильм из архивов Гостелерадиофонда. Читайте и смотрите!

Звезду героя наш город получил за мужество и героизм, проявленные защитниками при обороне города, положившей начало разгрому фашистских войск под Москвой в период Великой отечественной войны.

Звания добивались давно

Все началось с телефонного звонка первому секретарю Тульского обкома КПСС Юнаку из Москвы. Брежнев сказал:

– Вашей бумаге дан ход. Я на ней написал всего два слова: «Я – за».

Так свершилось то, чего туляки добивались долгие годы. Первое обращение с просьбой присвоить Туле звание города-героя ушло наверх еще в 1970 году. Однако это письмо не возымело действия.

В присвоении звания героя городу было отказано, и по вполне объективной причине: за подвиг в период Великой отечественной войне защитникам Тулы буквально недавно, в 1966 году, был вручен орден Ленина. А награждать дважды за одно и то же не принято.

Определившись раз с перечнем городов-героев, в ЦК с дополнительными награждениями за войну не спешили. И даже было мнение, что стоит кому-то дать поблажку, и тут же начнут добиваться справедливости все остальные. Поэтому долгое время список ограничивался шестью городами – Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев, Москва и Брестской крепостью. Все они получили свои звания к 20-летию Победы. Но в сентябре 1973-го порадовали званием города-героя Керчь и Новороссийск.

На обращение туляков в феврале 1975 года – в связи с приближающимся 30-летием Победы, вновь положительного ответа не последовало.

Но процесс уже был запущен, и Иван Юнак, пользуясь близким знакомством с Брежневым к этой теме, надо полагать, возвращался не раз.

«Присылай документы»

«Как все решилось, происходило фактически при мне, – вспоминал сын Юнака Анатолий Иванович. – Мы были на даче в Богучарово. Суббота. Для отца это обычно очень напряженный рабочий день. Но по субботам иногда звонил Брежнев. В одну из таких суббот раздался звонок. Отец как обычно доложил обстановку.

– Ваня, – Брежнев к отцу обычно обращался по имени, – как ты смотришь, чтобы дать звания города-героя Керчи и Новороссийску?

– Естественно, поддерживаю. Леонид Ильич, а ведь Тула тоже очень большую роль в той войне сыграла, и решающую роль внесла в разгроме немцев под Москвой.

– Ладно, давай присылай документы».

Но с первого раза даже с одобрения Брежнева пробить звание не удалось. На следующий год документы под грифом «секретно» снова ушли в ЦК. Вот после этого и прозвучала та самая историческая фраза: «На проекте указа я написал две буквы: «За», и расписался.

Так 7 декабря 1976 года Тула вошла в число городов-героев.

Буквально на следующий день улицы Тулы украсили флагами, транспарантами «Слава Туле, городу-герою». И это действительно было всенародное ликование. Люди были счастливы, что их заветная мечта сбылась.

В Тулу Брежнев приехал раньше Минска

8 декабря 1976 года в зале легкоатлетического манежа стадиона прошло торжественное собрание с участием трудящихся Тулы. Это было незабываемое событие. Уже в помещении самого манежа не хватало мест для желающих, а люди все шли и шли.

Те, кто не попал внутрь, слушали трансляцию на улице. Вся площадь вокруг манежа была забита людьми, ловившими каждое слово из репродукторов. С заслуженной наградой горожан тогда поздравил первый секретарь обкома КПСС Иван Харитонович Юнак.

10 декабря в помещении драмтеатра прошло еще одно торжественное заседание, посвященное награждению. А потом началось шествие ветеранов к площади Победы.

Вечером в небе над кремлем впервые в послевоенные годы били праздничный салют, посмотреть который пришли тысячи жителей города.

Это было действительно всенародное ликование.

В январе 1977 года Брежнев лично приехал вручать Туле звезду города-героя. Чтобы оценить этот факт, вспомним, что указ о награждении званием города-героя Минска появился еще 26 июня 1974 года, также после долгих и настойчивых просьб местной общественности. Но вручать медаль Золотая звезда Минску Брежнев приехал лишь 5 июня 1978-го. Спустя почти четыре года!

Причины такого демонстративного игнорирования назывались разные. И то, что, считалось, хватит бы республике уже крепости-героя. А такими темпами в Белоруссии может оказаться городов-героев больше, чем на Украине. Однако наиболее популярной была версия, что в ЦК и лично Брежнев недолюбливают «партизана» Машерова, главу республики и руководителя местных коммунистов.

Можно представить, насколько ревниво тогда следили белорусы за событиями вокруг награждения Тулы. 7 декабря 1976 года был подписан указ, а всего лишь через месяц с небольшим генсек засобирался прикреплять медаль к знамени. В то время как Минску этой чести еще оставалось ждать почти полтора года.

На Московский вокзал Тула, как все теперь знают, Брежнев прибыл специальным правительственным поездом 17 января 1977 года. На пороге вагона он стоял в демисезонном пальто и пыжиковой шапке, приветственно махая рукой встречавшим. Ступив на гостеприимную тульскую землю, он получил из рук председателя тульского горисполкома Льва Николаевича Дагаева символический ключ от города в красивой сувенирной коробке.

Торжественная церемония вручения Золотой звезды проходила 18 января 1977 года в здании драмтеатра.

Присутствовали делегации всех городов-героев и крепости-героя Бреста, а также соседних Калужской и Рязанской областей, с которыми у туляков шло непримиримое социалистическое соревнование. Но это уже другая история.

Этому событию был посвящен целый фильм «Тула: город-воин, город-труженик. Документальный фильм (1977)».