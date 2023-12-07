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Как Тула стала городом-героем: история и фильм 1977 года

Как Тула стала городом-героем: история и фильм 1977 года

7 декабря 1976 года Туле присвоили звание города-героя. Расскажем, как это было и покажем фильм из архивов Гостелерадиофонда. Читайте и смотрите!

Звезду героя наш город получил за мужество и героизм, проявленные защитниками при обороне города, положившей начало разгрому фашистских войск под Москвой в период Великой отечественной войны.

Звания добивались давно

Все началось с телефонного звонка первому секретарю Тульского обкома КПСС Юнаку из Москвы. Брежнев сказал:

– Вашей бумаге дан ход. Я на ней написал всего два слова: «Я – за».

Так свершилось то, чего туляки добивались долгие годы. Первое обращение с просьбой присвоить Туле звание города-героя ушло наверх еще в 1970 году. Однако это письмо не возымело действия.

В присвоении звания героя городу было отказано, и по вполне объективной причине: за подвиг в период Великой отечественной войне защитникам Тулы буквально недавно, в 1966 году, был вручен орден Ленина. А награждать дважды за одно и то же не принято.

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Определившись раз с перечнем городов-героев, в ЦК с дополнительными награждениями за войну не спешили. И даже было мнение, что стоит кому-то дать поблажку, и тут же начнут добиваться справедливости все остальные. Поэтому долгое время список ограничивался шестью городами – Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев, Москва и Брестской крепостью. Все они получили свои звания к 20-летию Победы. Но в сентябре 1973-го порадовали званием города-героя Керчь и Новороссийск.

На обращение туляков в феврале 1975 года – в связи с приближающимся 30-летием Победы, вновь положительного ответа не последовало.

Но процесс уже был запущен, и Иван Юнак, пользуясь близким знакомством с Брежневым к этой теме, надо полагать, возвращался не раз.

«Присылай документы»

«Как все решилось, происходило фактически при мне, – вспоминал сын Юнака Анатолий Иванович. – Мы были на даче в Богучарово. Суббота. Для отца это обычно очень напряженный рабочий день. Но по субботам иногда звонил Брежнев. В одну из таких суббот раздался звонок. Отец как обычно доложил обстановку.

– Ваня, – Брежнев к отцу обычно обращался по имени, – как ты смотришь, чтобы дать звания города-героя Керчи и Новороссийску?

– Естественно, поддерживаю. Леонид Ильич, а ведь Тула тоже очень большую роль в той войне сыграла, и решающую роль внесла в разгроме немцев под Москвой.

– Ладно, давай присылай документы».

Но с первого раза даже с одобрения Брежнева пробить звание не удалось. На следующий год документы под грифом «секретно» снова ушли в ЦК. Вот после этого и прозвучала та самая историческая фраза: «На проекте указа я написал две буквы: «За», и расписался.

Так 7 декабря 1976 года Тула вошла в число городов-героев.

Буквально на следующий день улицы Тулы украсили флагами, транспарантами «Слава Туле, городу-герою». И это действительно было всенародное ликование. Люди были счастливы, что их заветная мечта сбылась.

В Тулу Брежнев приехал раньше Минска

8 декабря 1976 года в зале легкоатлетического манежа стадиона прошло торжественное собрание с участием трудящихся Тулы. Это было незабываемое событие. Уже в помещении самого манежа не хватало мест для желающих, а люди все шли и шли.

Те, кто не попал внутрь, слушали трансляцию на улице. Вся площадь вокруг манежа была забита людьми, ловившими каждое слово из репродукторов. С заслуженной наградой горожан тогда поздравил первый секретарь обкома КПСС Иван Харитонович Юнак. 

10 декабря в помещении драмтеатра прошло еще одно торжественное заседание, посвященное награждению. А потом началось шествие ветеранов к площади Победы.

Вечером в небе над кремлем впервые в послевоенные годы били праздничный салют, посмотреть который пришли тысячи жителей города.

Это было действительно всенародное ликование.

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В январе 1977 года Брежнев лично приехал вручать Туле звезду города-героя. Чтобы оценить этот факт, вспомним, что указ о награждении званием города-героя Минска появился еще 26 июня 1974 года, также после долгих и настойчивых просьб местной общественности. Но вручать медаль Золотая звезда Минску Брежнев приехал лишь 5 июня 1978-го. Спустя почти четыре года!

Причины такого демонстративного игнорирования назывались разные. И то, что, считалось, хватит бы республике уже крепости-героя. А такими темпами в Белоруссии может оказаться городов-героев больше, чем на Украине. Однако наиболее популярной была версия, что в ЦК и лично Брежнев недолюбливают «партизана» Машерова, главу республики и руководителя местных коммунистов.

Можно представить, насколько ревниво тогда следили белорусы за событиями вокруг награждения Тулы. 7 декабря 1976 года был подписан указ, а всего лишь через месяц с небольшим генсек засобирался прикреплять медаль к знамени. В то время как Минску этой чести еще оставалось ждать почти полтора года.

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На Московский вокзал Тула, как все теперь знают, Брежнев прибыл специальным правительственным поездом 17 января 1977 года. На пороге вагона он стоял в демисезонном пальто и пыжиковой шапке, приветственно махая рукой встречавшим. Ступив на гостеприимную тульскую землю, он получил из рук председателя тульского горисполкома Льва Николаевича Дагаева символический ключ от города в красивой сувенирной коробке.

Торжественная церемония вручения Золотой звезды проходила 18 января 1977 года в здании драмтеатра.

Присутствовали делегации всех городов-героев и крепости-героя Бреста, а также соседних Калужской и Рязанской областей, с которыми у туляков шло непримиримое социалистическое соревнование. Но это уже другая история.

Этому событию был посвящен целый фильм «Тула: город-воин, город-труженик. Документальный фильм (1977)». 

 

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Автор:
вчера, в 16:10 +11
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